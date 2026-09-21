Elversberg affronte le Bayern Munich le dimanche 13 septembre 2026 à l’URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, à Spiesen-Elversberg.

Cette affiche représente un rare duel dans l’élite entre l’outsider SV Elversberg et le Bayern Munich, 33 fois champion d’Allemagne. Le Bayern Munich aborde cette rencontre au sommet de sa forme après avoir battu le Borussia Dortmund 2-1 pour remporter la Supercoupe d’Allemagne.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Elversberg - Bayern Munich, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi d’Elversberg - Bayern Munich en Bundesliga ?

Bundesliga - Journée 3 13 sept. 2026 - 11:30 Ursapharm-Arena

Comment acheter des billets pour Elversberg - Bayern Munich en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga Elversberg vs Bayern Munich à l’URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, les meilleures options dépendent de ce que vous recherchez : des places dans la zone réservée aux supporters locaux, des billets pour le parcage visiteurs ou des disponibilités sur le marché secondaire :

Boutique officielle de billetterie du SV Elversberg (supporters locaux) : Comme Elversberg reçoit ce match, les mises en vente principales se font directement via la billetterie en ligne officielle du SV Elversberg. Les billets peuvent également être achetés via leur hotline téléphonique officielle ou directement à la boutique des supporters au stade.

« Club Sale » du SV Elversberg (revente officielle) : Si les billets standards pour les supporters locaux se vendent rapidement, consultez la place de marché secondaire officielle du SV Elversberg (« Club Sale »), où les abonnés revendent légalement leurs places à leur valeur faciale.

Échange officiel de billets / Zweitmarkt du FC Bayern Munich (supporters visiteurs) : Si vous soutenez le Bayern Munich, les contingents de billets pour les matches à l’extérieur sont distribués via le portail officiel de billetterie du FC Bayern. Les demandes des membres ouvrent tôt dans la saison, mais les billets visiteurs restants ou les reventes sont périodiquement proposés sur la plateforme officielle de revente « Zweitmarkt » du Bayern pour les membres du club.

Plateformes du marché secondaire : Si les canaux principaux sont complètement épuisés, des sites de billetterie secondaire comme StubHub proposent fréquemment des billets revendus par des vendeurs individuels, même si les prix sont souvent gonflés au-dessus de la valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Elversberg - Bayern Munich en Bundesliga ?

Les prix des billets pour le match Elversberg vs Bayern Munich varient considérablement selon que vous achetez des billets à leur valeur faciale via les canaux officiels des clubs ou des billets revendus sur le marché secondaire :

Billets officiels à valeur faciale (vente principale) :

Places debout : Environ 13 £ à 22 £ (15 € à 25 €) Places assises : Environ 30 £ à 60 £ (35 € à 70 €) Parcage visiteurs (contingent du FC Bayern) : Généralement autour de 15 £ à 45 £ (18 € à 50 €), avec une distribution strictement contrôlée par les contingents réservés aux membres du FC Bayern.

Marché secondaire et plateformes de revente :

Comme l’URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde a une capacité limitée et que le Bayern Munich est un adversaire très demandé, les prix sur le marché secondaire, comme sur StubHub, fluctuent en fonction de la demande. Les billets revendus commencent généralement autour de 730 £ à 980 £+ (850 € à 1 150 €+) pour les places d’entrée de gamme, les sièges premium et les places latérales étant souvent affichés nettement plus cher.



Elversberg - Bayern Munich en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Forme d’Elversberg et du Bayern Munich

Elversberg reste sur une solide série récente, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été une victoire 1-3 contre le MSV Duisburg en DFB-Pokal le 22 août. Le club a aussi battu Lorient 4-1 et Strasbourg 5-2 en pré-saison, ses seuls points perdus étant venus d’un match nul 1-1 contre Majorque. Sur ces cinq matches, Elversberg a marqué 11 buts et en a encaissé huit.

Les cinq derniers matches du Bayern Munich se sont soldés par cinq victoires en cinq rencontres. Le plus récent a été le succès 2-1 en Supercoupe contre le Borussia Dortmund le 22 août. Le club a aussi battu le RB Leipzig 3-1 et le FC Heidenheim 4-2 dans sa préparation de pré-saison. Le Bayern a inscrit 12 buts sur ces cinq matches et en a encaissé cinq, sans aucun clean sheet mais avec le maximum de points à chaque rencontre.

Elversberg - Bayern Munich : historique récent des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes entre Elversberg et le Bayern Munich n’est disponible pour les cinq derniers affrontements. Cette affiche peut représenter une rencontre rare, voire une première, entre les deux clubs à ce niveau, et un contexte historique supplémentaire sera ajouté lorsque des données seront disponibles.

Classement d’Elversberg et du Bayern Munich

En Bundesliga, Elversberg occupe actuellement la septième place tandis que le Bayern Munich pointe au troisième rang en ce début de saison.