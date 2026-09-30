Elversberg affronte Augsburg le samedi 17 octobre 2026 à l'Ursapharm-Arena de Spiesen-Elversberg.

Le FC Augsburg arrive également avec une bonne dynamique en ce début de saison, marquée par une impressionnante victoire 4-1 à l'extérieur contre l'Eintracht Francfort lors de la 2e journée. Historiquement, le FC Augsburg reste invaincu lors des précédentes confrontations officielles entre les deux clubs.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Elversberg contre Augsburg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Elversberg contre Augsburg en Bundesliga ?

Elversberg contre Augsburg débute à l'Ursapharm-Arena de Spiesen-Elversberg, le samedi 17 octobre 2026.

Bundesliga - Journée 6 17 oct. 2026 - 09:30 Ursapharm-Arena

Comment acheter des billets pour Elversberg contre Augsburg en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le SV Elversberg et le FC Augsburg, vous avez quelques options officielles et sur le marché secondaire :

1. Canaux officiels des clubs (marché primaire)

Boutique officielle de billetterie du SV Elversberg : Comme le SV Elversberg accueille le match à l'URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, les billets sont d'abord mis en vente via le portail officiel de billetterie en ligne du SV Elversberg.

Prévente pour les membres du club : Les membres du SV Elversberg bénéficient généralement d'une priorité exclusive pour acheter des billets avant le début de la vente au grand public.

Vente au grand public : Les billets restants après la prévente du club sont mis en vente libre pour le grand public via la boutique en ligne du club ou dans les points de vente officiels locaux.

Parcage visiteurs : Si vous supportez le FC Augsburg, les billets visiteurs sont attribués directement via le portail officiel de billetterie du FC Augsburg pour ses membres et ses fan clubs.

2. Plateformes de billetterie secondaires (marché de revente)

Si le contingent officiel est épuisé, des plateformes de billetterie secondaires comme StubHub proposent des billets en revente de vendeurs particuliers.

Combien coûtent les billets pour Elversberg contre Augsburg en Bundesliga ?

Les prix des billets pour le match SV Elversberg - FC Augsburg dépendent du fait que vous achetiez directement via les canaux officiels du marché primaire ou via des plateformes secondaires de revente :

1.Prix officiels des billets (marché primaire - SV Elversberg)

Pour les matches à domicile à l'URSAPHARM-Arena, les billets au tarif officiel se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

Tribune debout (Stehplatz) : 16,00 € – 18,00 €

Places assises catégorie 3 : 35,00 € (plein tarif) / 31,00 € (tarif réduit)

Places assises catégorie 2 : 41,00 € (plein tarif) / 37,00 € (tarif réduit)

Places assises catégorie 1 : 47,00 € (plein tarif) / 43,00 € (tarif réduit)

2. Prix des billets sur le marché secondaire

Comme la capacité du stade est limitée, la forte demande sur des plateformes secondaires comme StubHub fluctue en fonction de l'offre, de la qualité des places et de la demande pour le match :

Prix de revente de départ : Environ 165,00 € – 185,00 € selon l'emplacement de la place et la marge appliquée par le vendeur.

Elversberg contre Augsburg en Bundesliga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Elversberg et Augsburg

Elversberg a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels et amicaux, sa seule défaite étant survenue lors de sa sortie la plus récente, un revers 2-1 contre le Bayern Munich en Bundesliga le 13 septembre. Avant cela, le club avait battu le Borussia Mönchengladbach 4-3 et le Bayer Leverkusen 3-2 en championnat, et s'était aussi imposé 3-1 sur le terrain du MSV Duisburg en DFB-Pokal. Sur ces cinq matches, Elversberg a marqué 12 buts et en a encaissé huit, ce qui reflète une équipe qui se crée beaucoup d'occasions et concède aussi beaucoup.

Augsburg aborde ce match avec quatre victoires en cinq toutes compétitions confondues, sa seule fausse note étant une défaite 4-0 en amical contre Leeds United. Son résultat le plus récent est un nul 2-2 en Bundesliga contre le Bayer Leverkusen, mais auparavant, le club restait sur trois victoires de suite, dont un succès 4-1 à l'extérieur sur le terrain de l'Eintracht Francfort et une victoire 3-0 à domicile contre Schalke. Augsburg a marqué 11 buts et en a encaissé six sur ces cinq matches.

Elversberg contre Augsburg : historique des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 7 août 2015 en DFB-Pokal, quand Augsburg s'était imposé 3-1 à Elversberg. Les quatre autres confrontations recensées remontent toutes à l'époque de la Regionalliga entre 2004 et 2006, avec deux matches nuls et deux victoires d'Augsburg. Sur l'ensemble des cinq matches répertoriés, Augsburg n'a pas perdu contre Elversberg.