Elche reçoit Valence le dimanche 1er novembre 2026 au Martinez Valero, à Elche.

Historiquement, Valence a l’avantage dans cette confrontation régionale, avec sept victoires contre trois pour Elche lors de leurs précédentes rencontres. Lors de leur dernier match de Liga, le 11 avril 2026, Elche s’est imposé de justesse 1-0 à l’Estadio Manuel Martínez Valero grâce à un but décisif de Lucas Cepeda en seconde période.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Elche-Valence, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Liga entre Elche et Valence ?

Le coup d’envoi d’Elche-Valence sera donné au Martinez Valero, à Elche, le dimanche, le dimanche 1er novembre 2026.

LaLiga - Journée 11 1 nov. 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre Elche et Valence ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre Elche et Valence à l’Estadio Manuel Martínez Valero, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon les disponibilités :

1. Canaux officiels du club

Vous pouvez consulter directement la billetterie officielle d’Elche CF. C’est le moyen le plus sûr d’acheter des billets au prix nominal, même si leur disponibilité pour le grand public dépend de la demande des membres du club et des places libérées par les abonnés.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre Elche et Valence ?

Le prix des billets pour le match de Liga entre Elche et Valence varie selon que vous les achetez auprès du club ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Places classiques : Généralement entre 30 € et 90 € , selon la hauteur et la position plus ou moins centrale de la tribune à l’Estadio Manuel Martínez Valero.

Places dans le secteur visiteurs : Généralement entre 30 € et 60 € (mais les disponibilités sont limitées et une inscription auprès du club visiteur est souvent nécessaire).

Offres VIP et hospitalité : Les offres haut de gamme comprenant des prestations supplémentaires peuvent coûter de 150 € à plus de 300 € .

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHubproposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Prix de départ : Les premières annonces se situent généralement autour de 55 € à 65 € pour des places en tribune haute ou derrière les buts.

Catégorie 1 et meilleures places : Les places offrant une meilleure vue, le long des lignes de touche ou dans les tribunes basses, coûtent généralement de 140 € à plus de 200 € .

Prix moyen sur le marché : Les annonces affichent un prix moyen d’environ 320 € à 350 € , selon la demande générale et la rareté des billets.

Elche-Valence en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Elche et de Valence

Elche n’a pas remporté ses cinq derniers matches de Liga, avec une victoire, un nul et trois défaites sur cette période. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-3 contre l’Espanyol le 18 septembre. Plus tôt dans le mois, le club s’était également incliné 2-3 face au Real Madrid. Le nul 1-1 contre l’Athletic Bilbao représente son seul point pris sur trois matches disputés à domicile et à l’extérieur autour de cette rencontre. Elche a marqué neuf buts et en a encaissé onze lors de ces cinq matches.

La forme de Valence n’est guère plus réjouissante. Le club n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, pour quatre défaites et aucun nul. Son dernier résultat est une défaite 2-3 contre la Real Sociedad le 20 septembre, après une victoire 0-1 face au Deportivo Alaves la semaine précédente. La défaite 0-5 contre Barcelone le 6 septembre reste le résultat marquant de sa saison jusqu’ici. Valence a inscrit quatre buts et en a encaissé douze lors de ces cinq rencontres.

Elche-Valence : Les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est déroulée en Liga le 11 avril 2026, lorsqu’Elche s’est imposé 1-0 à l’Estadio Martinez Valero. Avant cela, les deux clubs avaient fait match nul 1-1 à Valence le 10 janvier 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, Elche a l’avantage avec deux victoires contre une pour Valence, tandis que deux matches se sont terminés sur un nul.