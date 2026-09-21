Comment obtenir des billets pour Elche - Real Sociedad : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Elche affronte la Real Sociedad le lundi 7 septembre 2026 à l’Estadio Martinez Valero, à Elche.

Lors de leur plus récente rencontre de championnat en février 2026, la Real Sociedad s’est imposée 3-1 face à Elche à l’Anoeta Stadium. La Real Sociedad cherchera à conserver son ascendant dans les confrontations directes face à Elche, alors que les deux clubs visent des points cruciaux en ce début de saison.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Elche vs Real Sociedad, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Elche vs Real Sociedad en Liga ?

Elche vs Real Sociedad se joue à l’Estadio Martinez Valero, à Elche, l’horaire officiel du coup d’envoi devant être confirmé par votre diffuseur local.

LaLiga - Journée 4 7 sept. 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Comment acheter des billets de Liga pour Getafe vs Celta Vigo ?

Vous pouvez obtenir des billets pour Getafe vs Celta Vigo à l’Estadio Coliseum via les canaux de billetterie officiels du club ou des plateformes de revente de billets vérifiées.

Les billets officiels sont généralement mis en vente au grand public 1 à 2 semaines avant le match.

Billetterie officielle de Getafe CF

Sélectionnez la tribune de votre choix, par exemple Fondo Norte , Fondo Sur ou Tribuna , puis finalisez votre achat pour recevoir des billets numériques ou sur mobile.

Plateformes de billetterie secondaire et revendeurs :

Des plateformes comme StubHub proposent des billets à la revente avant l’ouverture officielle de la vente générale. Comparez l’emplacement des sections et vérifiez la présence d’une garantie FanProtect ou d’un remboursement à 100 % avant d’acheter.

Au stade (jour de match) :

Les guichets ( taquillas ) de l’Estadio Coliseum vendent souvent les billets restants pour le match le jour même, même si la disponibilité dans les catégories de places les plus populaires peut être limitée.



Combien coûtent les billets de Liga pour Getafe vs Celta Vigo ?

Le prix des billets pour Getafe vs Celta Vigo varie selon que vous les achetez directement via la billetterie du club ou par l’intermédiaire de plateformes secondaires de revente.

Détail des prix par catégorie

Billets officiels grand public (billetterie de Getafe CF) :

Derrière le but ( Fondo Norte & Fondo Sur ) : 25 £ à 43 £ (30 € à 50 €) Tribunes latérales ( Lateral / Tribuna Este ) : 43 £ à 68 £ (50 € à 80 €) Tribune principale ( Tribuna Oeste ) : 68 £ à 103 £ (80 € à 120 €)

Marché secondaire et agrégateurs :

Les prix de revente de départ sur des plateformes comme StubHub vont de 50 £ à 155 £+ (60 € à 180 €+), les places premium atteignant en moyenne 210 £+ .



Elche vs Real Sociedad en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

Forme de Elche vs Real Sociedad

Elche aborde cette rencontre sans victoire lors de ses quatre derniers matches, avec une victoire et quatre nuls sur ses cinq sorties les plus récentes. Son seul succès est intervenu face aux Kaizer Chiefs lors d’un match amical de pré-saison, tandis que son match d’ouverture en Liga s’est terminé sur un score de 1-1 contre le Deportivo de A Coruna. Avant cette ouverture du championnat, Elche avait enchaîné trois matches amicaux nuls, dont un 2-2 contre Cordoba et un autre 2-2 face à Al-Ain. Sur ces cinq matches, Elche a inscrit six buts et en a concédé six.

Le bilan récent de la Real Sociedad est difficile à lire. Elle n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, en battant Aston Villa 4-2 en pré-saison, avant de perdre ses quatre dernières rencontres. Cette série comprenait deux défaites consécutives contre le FC Koeln ainsi qu’un revers 3-1 face à Chelsea lors de son dernier match avant le début de la saison. L’équipe de Matarazzo a marqué huit buts sur ces cinq matches mais en a encaissé dix.

Elche vs Real Sociedad : Confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en février 2026, lorsque la Real Sociedad a battu Elche 3-1 lors d’un match de Liga à Anoeta. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 quand Elche avait reçu la Real Sociedad en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Liga, la Real Sociedad a l’avantage avec trois victoires contre aucune pour Elche, pour deux nuls. La Real Sociedad a marqué dix buts lors de ces cinq rencontres et en a concédé quatre.

Classement de Elche vs Real Sociedad

Au classement actuel de la Liga, Elche occupe la huitième place tandis que la Real Sociedad est 16e.