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Comment obtenir des billets pour Elche - Celta Vigo : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Elche affronte le Celta Vigo en Liga. Voici comment obtenir vos billets

Elche affronte le Celta Vigo le dimanche 11 octobre 2026 à l'Estadio Martinez Valero, à Elche.

Les matches entre ces deux équipes sont historiquement serrés et défensifs, avec une moyenne d'environ 2,1 buts par match en Liga. Lors de leur confrontation la plus récente, le 3 mai 2026, le Celta Vigo a décroché une convaincante victoire 3-1 à l'Estadio de Balaídos, grâce à des buts de Hugo Álvarez, Iago Aspas et Borja Iglesias.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Elche-Celta Vigo, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d'envoi de Elche-Celta Vigo en Liga ?

Elche-Celta Vigo débute à l'Estadio Martinez Valero, à Elche, le dimanche 11 octobre 2026.

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LaLiga - Journée 8
Estadio Martinez Valero

Comment acheter des billets pour Elche-Celta Vigo en Liga ?

Pour acheter des billets pour le prochain match Elche-Celta Vigo à l'Estadio Manuel Martínez Valero, suivez ces principales étapes :

  1. Site officiel de billetterie d'Elche CF
    Rendez-vous sur le portail officiel d'Elche CF pour acheter des billets primaires directement. Les billets de match sont généralement mis en vente au grand public 1 à 2 semaines avant la date de la rencontre, une fois les horaires exacts de la Liga finalisés.
  2. Guichets du stade (Taquillas)
    Si les billets ne sont pas épuisés en ligne, vous pouvez les acheter directement en personne aux guichets de l'Estadio Manuel Martínez Valero, à Elche, dans les jours précédant le match ou le jour de la rencontre.

Combien coûtent les billets pour Elche-Celta Vigo en Liga ?

Pour la prochaine rencontre de Liga entre Elche CF et RC Celta de Vigo à l'Estadio Manuel Martínez Valero, les prix des billets varient selon le canal d'achat et la catégorie de places :

1. Billets officiels primaires du club

En achetant directement auprès des guichets officiels d'Elche CF ou via les canaux de billetterie primaires, les prix standards le jour du match se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

  • Derrière les buts / tribunes supérieures (Fondo Norte / Fondo Sur) : 15 € - 30 €
  • Tribunes latérales / places privilégiées (Preferencia) : 30 € - 50 €
  • Tribune principale / places VIP (Tribuna Central) : 50 € - 80 €+

Elche-Celta Vigo en Liga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Elche et du Celta Vigo

Elche n'a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec trois défaites et deux nuls. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 2-3 contre la Real Sociedad, et l'équipe s'est aussi inclinée 3-2 face au Racing Santander. Le résultat le plus lourd sur cette série a été une défaite 0-5 contre Barcelone. Sur ces cinq matches, Elche a marqué huit buts et en a encaissé quatorze.

Le Celta Vigo n'a pas gagné lors de ses cinq derniers matches non plus, avec deux nuls et trois défaites. Son match le plus récent s'est terminé sur un score de 1-1 contre Getafe, et l'équipe a aussi fait 0-0 avec la Real Sociedad. Le Celta a perdu 0-2 contre l'Athletic Bilbao durant cette période. Il a marqué deux buts et en a encaissé cinq sur ses cinq dernières sorties.

ELC

ELC - Forme

SAN
D3-2
RSO
D2-3
ATH
N1-1
RMA
D2-3
ESP
V1-3
But marqué (encaissé)
10/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
CEL

CEL - Forme

RSO
N0-0
GET
N1-1
MAL
N1-1
OMO
D1-0
SAN
V5-0
But marqué (encaissé)
7/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Elche-Celta Vigo : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à mai 2026, lorsque le Celta Vigo s'est imposé 3-1 à domicile. Avant cela, Elche avait gagné 2-1 à l'Estadio Martinez Valero en septembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, le Celta a l'avantage avec trois victoires contre une pour Elche, tandis qu'un match s'est terminé sur un score de parité.

Face à face

ElcheNulCelta Vigo
1
0
4
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
Elche badge
Elche
ELC
1
FDM
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FDM
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Elche badge
Elche
ELC
0
FDM
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FDM
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Elche badge
Elche
ELC
0
FDM
3Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
751197+216
N
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
FC SévilleFC SévilleSEV
7412109+113
D
V
V
N
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
N
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
N
D
N
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
N
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
N
N
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
N
D
D
D
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
N
N
N
D
15
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
7214101007
D
D
V
N
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
N
V
N
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
N
D
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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