Comment obtenir des billets pour Elche - Celta Vigo : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Elche affronte le Celta Vigo le dimanche 11 octobre 2026 à l'Estadio Martinez Valero, à Elche.

Les matches entre ces deux équipes sont historiquement serrés et défensifs, avec une moyenne d'environ 2,1 buts par match en Liga. Lors de leur confrontation la plus récente, le 3 mai 2026, le Celta Vigo a décroché une convaincante victoire 3-1 à l'Estadio de Balaídos, grâce à des buts de Hugo Álvarez, Iago Aspas et Borja Iglesias.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Elche-Celta Vigo, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d'envoi de Elche-Celta Vigo en Liga ?

Elche-Celta Vigo débute à l'Estadio Martinez Valero, à Elche, le dimanche 11 octobre 2026.

LaLiga - Journée 8 11 oct. 2026 - 08:00 Estadio Martinez Valero

Comment acheter des billets pour Elche-Celta Vigo en Liga ?

Pour acheter des billets pour le prochain match Elche-Celta Vigo à l'Estadio Manuel Martínez Valero, suivez ces principales étapes :

Site officiel de billetterie d'Elche CF

Rendez-vous sur le portail officiel d'Elche CF pour acheter des billets primaires directement. Les billets de match sont généralement mis en vente au grand public 1 à 2 semaines avant la date de la rencontre, une fois les horaires exacts de la Liga finalisés. Guichets du stade (Taquillas)

Si les billets ne sont pas épuisés en ligne, vous pouvez les acheter directement en personne aux guichets de l'Estadio Manuel Martínez Valero, à Elche, dans les jours précédant le match ou le jour de la rencontre.

Combien coûtent les billets pour Elche-Celta Vigo en Liga ?

Pour la prochaine rencontre de Liga entre Elche CF et RC Celta de Vigo à l'Estadio Manuel Martínez Valero, les prix des billets varient selon le canal d'achat et la catégorie de places :

1. Billets officiels primaires du club

En achetant directement auprès des guichets officiels d'Elche CF ou via les canaux de billetterie primaires, les prix standards le jour du match se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

Derrière les buts / tribunes supérieures (Fondo Norte / Fondo Sur) : 15 € - 30 €

Tribunes latérales / places privilégiées (Preferencia) : 30 € - 50 €

Tribune principale / places VIP (Tribuna Central) : 50 € - 80 €+

Elche-Celta Vigo en Liga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Elche et du Celta Vigo

Elche n'a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec trois défaites et deux nuls. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 2-3 contre la Real Sociedad, et l'équipe s'est aussi inclinée 3-2 face au Racing Santander. Le résultat le plus lourd sur cette série a été une défaite 0-5 contre Barcelone. Sur ces cinq matches, Elche a marqué huit buts et en a encaissé quatorze.

Le Celta Vigo n'a pas gagné lors de ses cinq derniers matches non plus, avec deux nuls et trois défaites. Son match le plus récent s'est terminé sur un score de 1-1 contre Getafe, et l'équipe a aussi fait 0-0 avec la Real Sociedad. Le Celta a perdu 0-2 contre l'Athletic Bilbao durant cette période. Il a marqué deux buts et en a encaissé cinq sur ses cinq dernières sorties.

Elche-Celta Vigo : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à mai 2026, lorsque le Celta Vigo s'est imposé 3-1 à domicile. Avant cela, Elche avait gagné 2-1 à l'Estadio Martinez Valero en septembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, le Celta a l'avantage avec trois victoires contre une pour Elche, tandis qu'un match s'est terminé sur un score de parité.