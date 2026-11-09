Comment obtenir des billets pour Elche-Atlético de Madrid : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Elche reçoit l’Atlético Madrid le dimanche 29 novembre 2026 à l’Estadio Martinez Valero, à Elche.

Elche a créé la surprise lors de leur dernière confrontation en championnat, en avril 2026, en battant l’Atlético 3-2 à l’Estadio Manuel Martínez Valero. Plus tôt dans la saison 2025-2026 de Liga, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul disputé (1-1).

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Elche-Atlético Madrid, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Elche-Atlético Madrid en Liga ?

Elche-Atlético Madrid débutera le dimanche 29 novembre 2026 à l’Estadio Martinez Valero, à Elche.

LaLiga - Journée 14 28 nov. 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

Comment acheter des billets pour Elche-Atlético Madrid en Liga ?

Voici les options habituelles pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre Elche et l’Atlético Madrid :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur le site officiel d’Elche CF ou à sa billetterie pour les places situées dans les tribunes réservées aux supporters locaux de l’Estadio Martínez Valero. Si vous cherchez une place dans le secteur visiteurs, vous pouvez passer par le portail officiel de l’Atlético Madrid.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Elche-Atlético Madrid en Liga ?

Voici les différentes gammes de prix des billets pour le prochain match de Liga entre Elche et l’Atlético Madrid :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques / tribunes derrière les buts (Gradas de Fondo / Gol) : Généralement entre 30 € et 60 € .

Généralement entre . Tribunes latérales (Grada Lateral) : Généralement entre 50 € et 90 € .

Généralement entre . Tribune principale / Tribuna : Généralement de 80 € à 150 € et plus .

Généralement de . Offres VIP et hospitalité : À partir de 200 € et jusqu’à 350 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par les clubs ont été vendus, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont les prix dépendent de la demande :

Anneau supérieur / secteurs d’angle (par exemple, Anillo Fondo Sur / Norte) : À partir d’environ 115 € à 145 € .

À partir d’environ . Places en tribune latérale / Preferencia : Généralement entre 250 € et 320 € .

Généralement entre . Places haut de gamme en tribune principale et dans les virages : Généralement de 400 € à 850 € et plus.

Elche-Atlético Madrid en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Elche et de l’Atlético Madrid

Elche compte deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches de Liga. Son résultat le plus récent est une victoire 3-0 contre le Rayo Vallecano le 24 octobre. L’équipe a également battu l’Espanyol 3-1 plus tôt dans cette série. Toutefois, les matches nuls contre Villarreal et le Celta Vigo, ainsi que la défaite 3-2 face au Real Madrid, témoignent d’un manque de régularité. Elche a inscrit sept buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

L’Atlético Madrid a remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et fait match nul lors du cinquième. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 1-0 contre le Deportivo de A Coruna en Liga le 24 octobre. Le club a également battu Manchester United 2-0 en Ligue des champions. Un nul 1-1 sur le terrain du VfB Stuttgart est le seul match de cette série qu’il n’a pas remporté. L’Atlético a marqué cinq buts et en a encaissé deux lors de ces cinq rencontres, conservant l’un des meilleurs bilans défensifs d’Espagne.

Elche-Atlético Madrid : les confrontations récentes

La dernière confrontation entre les deux clubs a eu lieu en Liga le 22 avril 2026, quand Elche s’est imposé 3-2 à l’Estadio Martinez Valero. Le bilan des cinq dernières confrontations recensées est relativement équilibré : deux victoires pour Elche, deux pour l’Atlético et un match nul. Le succès le plus large de l’Atlético sur cette période est une victoire 4-0 sur le terrain d’Elche en Coupe du Roi, en janvier 2025.