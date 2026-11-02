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Comment obtenir des billets pour Eintracht Francfort-Hoffenheim : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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L’Eintracht Francfort affronte Hoffenheim en Bundesliga. Voici comment obtenir vos billets.

L’Eintracht Francfort reçoit Hoffenheim le samedi 21 novembre 2026 au Deutsche Bank Park, à Francfort.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 24 janvier 2026, Hoffenheim s’est imposé 3-1 sur la pelouse du Deutsche Bank Park. Plus tôt dans la saison 2025-2026 de Bundesliga, Francfort avait affirmé sa supériorité en décrochant une convaincante victoire 3-1 à Sinsheim, sur le terrain de Hoffenheim.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Eintracht Francfort-Hoffenheim, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre l’Eintracht Francfort et Hoffenheim ?

Le coup d’envoi du match entre l’Eintracht Francfort et Hoffenheim sera donné le samedi 21 novembre 2026 au Deutsche Bank Park, à Francfort.

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Bundesliga - Journée 10
Deutsche Bank Park

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre l’Eintracht Francfort et Hoffenheim ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Bundesliga entre l’Eintracht Francfort et Hoffenheim, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon les disponibilités et vos préférences :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter vos billets directement sur le site officiel de l’Eintracht Francfort ou sur la billetterie officielle du TSG Hoffenheim. C’est le moyen le plus sûr et le plus fiable d’obtenir des billets à leur prix initial.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les quotas de vente initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre l’Eintracht Francfort et Hoffenheim ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Bundesliga entre l’Eintracht Francfort et Hoffenheim, selon qu’ils sont vendus par les clubs ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

  • Places debout (Stehplatz) : Généralement proposées entre 18 € et 24 € dans les secteurs habituels réservés aux supporters de l’équipe à domicile.
  • Tribunes supérieures et virages (catégories 4 et 5) : Les prix se situent généralement entre 35 € et 50 € pour les places assises standard.
  • Places assises le long du terrain et catégories premium : Les prix initiaux augmentent selon la tribune et le niveau, allant généralement de 55 € à plus de 90 € sur la billetterie officielle du club, sous réserve de disponibilité.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets sont épuisés sur les billetteries officielles des clubs, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont les prix varient selon la demande :

  • Revente de places en tribune supérieure ou en admission générale : Les premiers prix se situent autour de 30 € à 45 €, selon la demande et la visibilité offerte par la place.
  • Revente de places en tribune inférieure et le long du terrain (Gegentribüne / Haupttribüne) : Les places les mieux situées coûtent généralement de 110 € à plus de 200 € par billet.
  • Offres VIP et hospitalité : Les prestations d’hospitalité haut de gamme les jours de match peuvent dépasser 1 000 €, selon l’accès aux salons et les services inclus.

Eintracht Francfort-Hoffenheim en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Eintracht Francfort et de Hoffenheim

L’Eintracht Francfort aborde cette rencontre avec un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier match s’est soldé par une victoire 1-0 en Bundesliga contre Cologne, après une lourde défaite 6-0 face au RB Leipzig. Auparavant, Francfort avait fait match nul 2-2 à Fribourg et gagné 3-1 à Mayence. Sur ces cinq rencontres, le club a marqué 10 buts et en a encaissé 10.

Hoffenheim affiche un bilan récent d’une victoire et de quatre défaites lors de ses cinq derniers matches. La victoire a été obtenue dimanche contre le Borussia Mönchengladbach, après deux défaites consécutives en Bundesliga face au Hambourg SV et à Paderborn, ainsi que des revers en Ligue Europa contre Beşiktaş et OFI Crète. Sur cette période, l’équipe visiteuse a marqué sept buts et en a encaissé 11.

SGE

SGE - Forme

RBL
D6-0
KOE
V1-0
BVB
D1-0
HSV
V1-3
HSV
V3-1
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
TSG

TSG - Forme

BMG
V1-2
OL
V3-0
B04
V3-0
HSK
D1-1
SVW
D2-0
But marqué (encaissé)
9/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Eintracht Francfort-Hoffenheim : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à janvier 2026, lorsque Hoffenheim s’est imposé 3-1 au Deutsche Bank Park. Auparavant, Francfort avait gagné 3-1 à Sinsheim en août 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations en Bundesliga, Francfort compte trois victoires, Hoffenheim une, ainsi qu’un match nul. Les deux équipes ont inscrit 18 buts au total lors de ces rencontres.

Face à face

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Hoffenheim
TSG
1
FDM
12Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué5/5

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