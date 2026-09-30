Comment obtenir des billets pour Eintracht Francfort - FC Cologne : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L'Eintracht Francfort affronte le FC Cologne le vendredi 16 octobre 2026 au Deutsche Bank Park de Francfort.

Les deux clubs représentent des bastions traditionnels du football en Allemagne, avec des supporters passionnés issus de la Hesse et de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les récentes confrontations entre les deux équipes se sont révélées très disputées, débouchant souvent sur des matches nuls serrés ou des rencontres prolifiques en buts.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Eintracht Francfort - FC Cologne, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Bundesliga entre l'Eintracht Francfort et le FC Koeln ?

Eintracht Francfort - FC Cologne débute au Deutsche Bank Park de Francfort.

Bundesliga - Journée 6 16 oct. 2026 - 14:30 Deutsche Bank Park

Comment acheter des billets de Bundesliga pour Eintracht Francfort - FC Koeln ?

L'achat de billets pour un match de Bundesliga entre l'Eintracht Francfort et le FC Cologne dépend de votre choix de place : avec les supporters locaux au Deutsche Bank Park de Francfort ou dans le parcage visiteurs avec les supporters du FC Cologne.

1. Billets officiels à domicile (Eintracht Francfort)

Priorité aux membres du club : l'Eintracht Francfort compte plus de 160 000 membres, et les billets de match sont d'abord mis en vente pour les membres officiels du club via le portail officiel de billetterie. Pour les matches très demandés, les billets sont fréquemment épuisés durant cette phase de prévente.

Plateforme officielle de revente (Ticketbörse) : si le match est complet ou si la vente générale n'est pas disponible, l'option officielle la plus sûre est la Ticketbörse du club. Les abonnés y remettent en vente leurs sièges inutilisés aux prix faciaux standard. Elle est accessible directement dans la billetterie officielle, et la disponibilité évolue constamment à l'approche du jour du match.

2. Billets officiels visiteurs (supporters du FC Cologne)

Contingent visiteurs : si vous souhaitez prendre place dans le parcage visiteurs, les billets sont distribués directement via le service officiel de billetterie du FC Cologne.

Combien coûtent les billets de Bundesliga pour Eintracht Francfort - FC Koeln ?

Le prix des billets pour un match de Bundesliga entre Eintracht Francfort et le FC Cologne au Deutsche Bank Park varie considérablement selon que vous les achetiez via les canaux officiels du club ou sur des plateformes de revente secondaires.

1. Prix officiels des billets à leur valeur faciale (vente primaire & Ticketbörse)

En achetant directement via le portail officiel de l'Eintracht Francfort ou son service officiel de revente (Ticketbörse), les prix respectent strictement la tarification standard par catégorie :

Places debout (Stehplatz / Nordwestkurve) : environ 15 à 20 €

Places assises standard (catégories 3 à 5) : environ 30 à 60 €

Catégorie 1 & places premium (tribunes principale et opposée) : environ 65 à 90 €

Réductions jeunes / tarifs réduits : les billets à tarif réduit offrent généralement une remise de 5 à 15 € par rapport aux prix adultes standards selon la catégorie de place.

2. Prix des billets sur le marché secondaire

Lorsque les contingents officiels sont épuisés, les billets proposés sur les plateformes secondaires de billetterie StubHub varient en fonction de l'offre, de la qualité des places et de la demande pour le match :

Prix de départ : ils commencent généralement autour de 95 à 100 € pour des places basiques en tribune supérieure ou des places debout.

Prix moyens des billets : ils se situent généralement entre 150 et 370 € pour des places bien situées avec vue latérale.

Eintracht Francfort - FC Koeln en Bundesliga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de l'Eintracht Francfort et du FC Koeln

L'Eintracht Francfort a remporté deux matches, fait un nul et perdu deux de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 en Bundesliga à Mayence, avec un doublé de Can Uzun. Plus tôt dans cette série, Francfort a été battu 7-0 par Brentford en match amical de pré-saison et s'est incliné 1-4 contre Augsbourg en championnat. Sur l'ensemble de ces cinq matches, Francfort a marqué 20 buts et en a encaissé 16, un total qui reflète à la fois sa production offensive et sa fragilité défensive.

Le FC Cologne a remporté deux matches, fait un nul et perdu deux de ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s'est terminé sur un score de 1-1 à domicile contre le Werder Brême, après une défaite 1-4 en championnat contre Stuttgart. La série de Cologne comprend aussi une victoire 3-2 en Bundesliga contre Hoffenheim et un succès 2-1 en DFB-Pokal à Würzburg. L'équipe a marqué dix buts et en a encaissé dix sur ces cinq rencontres.

Eintracht Francfort - FC Koeln : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu le 5 avril 2026 en Bundesliga, lorsque Francfort et Cologne ont fait match nul 2-2 au Deutsche Bank Park. Avant cela, Cologne s'était imposé 3-4 sur sa propre pelouse en novembre 2025. Lors des cinq dernières confrontations en Bundesliga, chaque équipe s'est imposée une fois, et deux nuls ont également été enregistrés ; parmi les victoires de Cologne figurent un succès 3-0 en février 2023 et un résultat de 2-0 en février 2024.