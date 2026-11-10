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Comment obtenir des billets pour Eintracht Francfort contre Borussia Dortmund : prix pour la Coupe d’Allemagne, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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L’Eintracht Francfort affronte le Borussia Dortmund en Coupe d’Allemagne. Voici comment obtenir vos billets.

L’Eintracht Francfort reçoit le Borussia Dortmund le mardi 1er décembre 2026 au Deutsche Bank Park, à Francfort.

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu le 24 octobre 2026, lorsque le Borussia Dortmund s’est imposé 1-0 à domicile en Bundesliga. Leurs précédents duels à élimination directe dans cette compétition ont été serrés, notamment leur rencontre de Coupe d’Allemagne en octobre 2025, qui s’est achevée sur le score de 1-1 à l’issue du temps réglementaire et de la prolongation.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Eintracht Francfort-Borussia Dortmund, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Coupe d’Allemagne entre l’Eintracht Francfort et le Borussia Dortmund ?

Le coup d’envoi d’Eintracht Francfort-Borussia Dortmund sera donné le mardi 1er décembre 2026 au Deutsche Bank Park, à Francfort.

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Comment acheter des billets pour Eintracht Francfort-Borussia Dortmund en Coupe d’Allemagne ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Coupe d’Allemagne entre l’Eintracht Francfort et le Borussia Dortmund :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetteries officielles des clubs : Les billets peuvent être achetés directement sur les billetteries officielles des deux clubs : celle de l’Eintracht Francfort (pour les supporters à domicile et le grand public, selon les disponibilités) et celle du Borussia Dortmund (pour les places attribuées au secteur visiteurs).

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Coupe d’Allemagne lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Eintracht Francfort-Borussia Dortmund en Coupe d’Allemagne ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Coupe d’Allemagne entre l’Eintracht Francfort et le Borussia Dortmund :

1. Canaux officiels des clubs

  • Places debout (tribunes debout sécurisées / secteurs ultras) : de 20 € à 30 €
  • Tribune basse / places assises classiques : de 40 € à 75 €
  • Places premium / tribune principale : de 80 € à 120 € et plus

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

  • Places assises classiques en tribunes haute et basse : de 90 € à 180 €
  • Places premium sur les côtés du terrain ou à proximité des espaces VIP : de 200 € à 400 € et plus

Eintracht Francfort-Borussia Dortmund en Coupe d’Allemagne : tout ce qu’il faut savoir

Eintracht Francfort-Borussia Dortmund : la forme des équipes

L’Eintracht Francfort compte trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 contre le Hamburger SV en Bundesliga, le 1er novembre. Plus tôt dans cette série, Francfort a subi une lourde défaite 6-0 face au RB Leipzig, avant de réagir par une victoire 1-0 contre le FC Cologne en championnat. Sur ces cinq matches, la SGE a marqué douze buts et en a encaissé huit.

Le Borussia Dortmund a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un nul 2-2 sur le terrain du Bayern Munich en Bundesliga. Auparavant, Dortmund avait battu le Werder Brême 3-2 en Coupe d’Allemagne et s’était imposé 1-0 contre l’Eintracht Francfort en championnat. Il a également fait match nul 0-0 contre l’Union Berlin. Sur ces cinq rencontres, Dortmund a marqué six buts et en a encaissé cinq.

SGE

SGE - Forme

KOE
V1-0
BVB
D1-0
HSV
V1-3
HSV
V3-1
SCP
N2-2
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BVB

BVB - Forme

SGE
V1-0
SVW
V3-2
FCB
N2-2
BET
V2-1
ELV
V2-1
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Eintracht Francfort-Borussia Dortmund : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 24 octobre 2026, lorsque le Borussia Dortmund s’est imposé 1-0 à domicile en Bundesliga. Avant cela, Dortmund avait battu Francfort 3-2 en championnat en mai 2026. Sur leurs cinq derniers face-à-face, Dortmund compte trois victoires, Francfort une et les deux équipes ont fait un match nul, 3-3 en championnat au Deutsche Bank Park en janvier 2026. Une rencontre de Coupe d’Allemagne en octobre 2025 s’est achevée sur le score de 1-1.

Face à face

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Borussia Dortmund
BVB
0
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7Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

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