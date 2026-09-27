Le nouveau sélectionneur de l’Écosse, Sébastien Pocognoli, aura sa première occasion de faire forte impression devant les fervents supporters de la Tartan Army à domicile, lorsqu’il mènera son équipe à Hampden Park le mardi 29 septembre pour son match de Ligue des nations de l’UEFA contre la Suisse. Réservez vos billets dès aujourd’hui.

L’Écosse lancera sa campagne de Ligue des nations de l’UEFA trois jours plus tôt à l’extérieur, avec un déplacement à Ljubljana pour affronter la Slovénie.

Outre la Slovénie et la Suisse, l’Écosse compte aussi la Macédoine du Nord dans son groupe (groupe 1 de la Ligue B). Elle affrontera ces trois équipes à domicile et à l’extérieur durant la phase de ligue, soit six matches au total.

Les vainqueurs de chaque groupe seront promus en Ligue des nations de l’UEFA A 2028-2029, tandis que l’équipe classée quatrième de chaque groupe sera reléguée en Ligue des nations de l’UEFA C 2028-2029. En outre, les équipes classées deuxièmes et troisièmes de chaque groupe accéderont aux barrages de promotion/relégation, disputés à domicile et à l’extérieur sur deux manches.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Écosse-Suisse en Ligue des nations de l’UEFA, y compris les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

Quand aura lieu le match Écosse-Suisse de Ligue des nations de l’UEFA ?

Écosse-Suisse aura lieu à Hampden Park, à Glasgow, le mardi 29 septembre, avec un coup d’envoi programmé à 19 h 45 (BST).

UEFA Nations League B - Journée 2 29 sept. 2026 - 14:45 Hampden Park

Comment acheter des billets pour Écosse-Suisse en Ligue des nations de l’UEFA

Les billets officiels pour le match Écosse-Suisse de Ligue des nations de l’UEFA sont vendus exclusivement en ligne via la billetterie de la Fédération écossaise. Ils ont d’abord été mis en vente à la fin du mois de février.

Les membres du Scotland Supporters Club (SSC) ont eu la possibilité d’acheter leurs billets avant le grand public et ont également bénéficié d’options moins chères pour les matches à venir.

Pour tenter d’obtenir des places de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui donne aux acheteurs l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Écosse-Suisse en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets officiels pour le match Écosse-Suisse de Ligue des nations de l’UEFA à Hampden Park allaient de 35 £ pour les tribunes Est et Ouest à 40 £ pour les tribunes Nord et Sud pour les membres adultes du Scotland Supporters Club, et de 40 à 45 £ pour le grand public. Toutefois, les contingents standards destinés au public via la Fédération écossaise ont été rapidement épuisés.

Surveillez les sites officiels de la sélection nationale à l’approche de la rencontre pour plus d’informations, ainsi que les sites secondaires de revente tels que StubHub pour les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur Hampden Park

Hampden Park, à Glasgow, est largement considéré comme le véritable « domicile du football écossais ». Inauguré en 1903, ce stade légendaire est le théâtre permanent des matches de l’équipe nationale d’Écosse et forge depuis des générations son héritage comme l’un des sites sportifs les plus historiques du monde. Le stade actuel est classé catégorie 4 par l’UEFA et a une capacité de 51 866 places.

En raison des lois modernes de sécurité imposant des stades entièrement assis, Hampden Park détient plusieurs records européens d’affluence difficilement battables qui ne seront probablement jamais égalés :

Record absolu européen pour un match international : Écosse-Angleterre (1937) - 149 415

Record absolu européen pour un match de club : Celtic-Aberdeen (finale de la Coupe d’Écosse 1937) - 146 433

Record pour un match de compétition UEFA : Celtic-Leeds United (demi-finale de Coupe d’Europe 1937) - 136 505

Moments marquants à Hampden Park :

La finale de la Coupe d’Europe 1960 : largement considérée comme le plus grand match de football jamais disputé. Le Real Madrid a battu l’Eintracht Francfort 7-3, avec quatre buts de Ferenc Puskás et un triplé d’Alfredo Di Stéfano.

La volée merveilleuse de Zidane (2002) : lors de la finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2002, Zinedine Zidane a inscrit une volée du gauche iconique, défiant la gravité, dans la lucarne, offrant une victoire 2-1 au Real Madrid contre le Bayer Leverkusen.

Méga-concerts : l’enceinte a accueilli des légendes de la musique comme Sir Paul McCartney, qui a notamment interprété « Mull of Kintyre » en 1910, les Rolling Stones, ainsi que des géants de la pop comme Beyoncé et Take That.

Les « Scotch Professors » : c’est sur la pelouse du premier Hampden Park que les joueurs écossais ont développé ce jeu révolutionnaire, basé sur les passes courtes et le collectif. Avant cela, le football était surtout un jeu chaotique fait de dribbles individuels et de charges façon rugby. Ils ont essentiellement exporté le football moderne dans le monde.

Comment s’y rendre

Le moyen le plus simple et le plus fiable pour se rendre à Hampden Park est d’utiliser les transports en commun. Le stade se situe dans un quartier résidentiel animé, donc la circulation et le stationnement à proximité les jours de grands événements ou de match sont fortement restreints et déconseillés.

En train : prendre le train est le moyen le plus rapide d’éviter la foule. Vous pouvez prendre un service ScotRail depuis la gare de Glasgow Central directement vers la zone du stade.

Gare de Mount Florida - C’est l’arrêt le plus proche. Le trajet en train dure environ 10 à 17 minutes, puis il faut 5 minutes à pied pour rejoindre le stade.

Gare de King's Park - C’est une autre excellente option. Il faut environ 10 à 15 minutes en train, puis 5 minutes à pied.

En bus : plusieurs lignes locales First Glasgow assurent régulièrement la liaison entre le centre-ville de Glasgow et les abords du stade. Le trajet dure généralement entre 15 et 30 minutes.

Bus 75 - Vous pouvez prendre ce bus près du centre-ville, par exemple à proximité de la Gallery of Modern Art, et il vous dépose directement sur Aikenhead Road, juste à côté de l’entrée du stade.

Autres lignes - Les bus 5, 6, 7, 7A, 31, 34 et 90 passent également tout près du stade. Vous pouvez consulter les horaires et itinéraires en temps réel sur le site de First Bus.

Match Écosse-Suisse de Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Écosse-Suisse : forme récente

Classement FIFA : Écosse (#36) vs Suisse (#14)

L’Écosse retrouve la compétition pour la première fois depuis son élimination en phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Malgré une victoire inaugurale 1-0 contre Haïti, deux défaites consécutives contre le Maroc (0-1) et le Brésil (0-3) l’ont vue quitter le tournoi.

Les Écossais affichent toutefois un bilan récent impressionnant à domicile en matches officiels. Ils se sont imposés lors de rencontres consécutives contre la Grèce, le Bélarus et le Danemark à Hampden Park à la fin de l’année 2025.

La Suisse sera encouragée par le fait qu’elle a signé sa meilleure performance en Coupe du monde depuis 72 ans cet été, en atteignant les quarts de finale. Il convient aussi de noter qu’elle est restée invaincue pendant toute l’année 2025.

Écosse-Suisse : historique récent des confrontations directes

L’Écosse mène au bilan historique des confrontations directes contre la Suisse avec 8 victoires, contre 5 pour la Suisse, pour 4 matches nuls. Sur l’ensemble de leurs 17 précédentes rencontres, l’Écosse a marqué 27 buts, tandis que la Suisse en a inscrit 25.

Le dernier match entre les deux équipes a eu lieu en juin 2024, lors de la phase de groupes de l’Euro 2024 de l’UEFA. Ce match palpitant disputé à Cologne, en Allemagne, s’est terminé sur un nul 1-1. Scott McTominay a ouvert le score pour l’Écosse, mais Xherdan Shaqiri a répliqué pour la Suisse avec une superbe frappe enroulée.

Grp. 1 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Suisse SUI 1 1 0 0 3 0 +3 3 V 2 Écosse SCO 1 0 1 0 0 0 0 1 N 3 Slovénie SVN 1 0 1 0 0 0 0 1 N 4 Macédoine du Nord MKD 1 0 0 1 0 3 -3 0 D Promotion Barrage Promotion Barrage Relégation Relégation



