Comment obtenir des billets pour Écosse - Macédoine du Nord : prix, informations sur le match de Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA, ventes de dernière minute et plus encore

La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une rencontre à fort enjeu : l’Écosse se prépare à affronter la Macédoine du Nord dans un match crucial du groupe E. Les deux équipes veulent prendre l’ascendant dans le groupe, ce qui fait de cette rencontre internationale un rendez-vous à ne pas manquer pour les supporters de toute l’Europe.

GOAL vous donne toutes les informations officielles sur le match, les tarifs et la marche à suivre pour réserver votre place dès aujourd’hui.

À quelle heure débutera Écosse - Macédoine du Nord en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Écosse - Macédoine du Nord se jouera à Hampden Park, à Glasgow. L’heure du coup d’envoi reste à confirmer.

UEFA Nations League B - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Hampden Park

Où acheter des billets pour Écosse - Macédoine du Nord ?

La vente officielle des billets pour cette rencontre de Ligue des nations de l’UEFA est assurée directement par le portail en ligne de la fédération de football du pays hôte, qui donne accès à la vente initiale au grand public. Il est conseillé aux supporters de s’inscrire rapidement sur la plateforme officielle pour obtenir des billets standard avant l’épuisement des places disponibles.

Si la vente initiale prend fin ou si toutes les places sont réservées sur la plateforme officielle, les plateformes de revente comme StubHub constituent une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Écosse - Macédoine du Nord ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match sont proposés à partir d’environ 35 € pour les places classiques, selon la zone du stade et la catégorie choisies.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les prix débutent autour de 90 € par place une fois les billets standard épuisés sur le marché primaire.

Écosse - Macédoine du Nord en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Écosse et de la Macédoine du Nord

L’Écosse a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour deux défaites et aucun nul. Ses résultats les plus récents ont été enregistrés lors de la Coupe du monde, où elle s’est inclinée 3-0 face au Brésil et 1-0 face au Maroc. Avant ces revers, elle avait battu Haïti 1-0 et signé une victoire 4-1 contre Curaçao, montrant sa capacité à se montrer dangereuse en attaque lorsqu’elle est dans un bon jour. Sur ces cinq rencontres, l’Écosse a marqué six buts et en a encaissé cinq.

La Macédoine du Nord peine à trouver de la régularité : elle n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, pour deux nuls et deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 4-0 face à la Turquie, et elle a également perdu 4-0 contre le Danemark lors des qualifications pour la Coupe du monde. Une défaite 7-1 face au pays de Galles plus tôt dans la campagne constitue son revers le plus lourd sur cette série. La Macédoine du Nord n’a inscrit qu’un seul but et en a encaissé quinze lors de ces cinq matches.

Écosse - Macédoine du Nord : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à septembre 2013, lorsque l’Écosse s’était imposée 2-1 à l’extérieur, en Macédoine du Nord, lors des qualifications pour la Coupe du monde. Sur leurs quatre dernières confrontations recensées, l’Écosse présente le meilleur bilan, avec deux victoires contre une pour la Macédoine du Nord, ainsi qu’un match nul. Sa victoire 2-0 à domicile en 2009 reste son succès le plus net face à cet adversaire.