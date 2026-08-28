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Comment obtenir des billets pour Deportivo de La Corogne contre le Real Betis : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Deportivo La Corogne affronte le Betis Séville en Liga. Voici comment vous pouvez réserver vos billets

Le Deportivo La Corogne affronte le Real Betis le mercredi 20 septembre 2026 à l'Abanca-Riazor, à La Corogne.

Les matches entre le Deportivo et le Real Betis s'appuient sur une riche histoire en Liga, et les récents face-à-face montrent des duels serrés entre les deux équipes. Le dernier match officiel entre les deux clubs à Riazor s'est soldé par une victoire 1-0 du Real Betis, le 12 février 2018.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Deportivo La Corogne - Real Betis, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d'envoi de Deportivo La Corogne - Real Betis en Liga ?

Deportivo La Corogne - Real Betis se dispute à l'Abanca-Riazor, à La Corogne. Consultez vos programmes locaux pour connaître l'horaire exact du coup d'envoi dans votre région.

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Comment acheter des billets pour Deportivo La Corogne - Real Betis en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match Deportivo La Corogne - Real Betis du 20 septembre 2026 à l'Abanca-Riazor, voici les principales options :

  • Portail officiel de billetterie du RC Deportivo : La source principale la plus sûre pour acheter des billets à domicile directement auprès du club hôte. Les billets sont mis en vente pour le grand public quelques semaines avant la rencontre.
  • Guichets du stade Abanca-Riazor : Le jour du match ou dans les jours précédant la rencontre, des billets peuvent être achetés directement aux guichets du stade à La Corogne, sous réserve de disponibilité.
  • Quota officiel de billets visiteurs du Real Betis : Si vous soutenez l'équipe visiteuse, les billets officiels pour le parcage visiteurs sont généralement distribués par le Real Betis aux membres inscrits du club et aux abonnés.
  • Plateformes de revente : Des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub proposent des billets de revente pour une entrée classique ainsi que des offres VIP et hospitalité, même si les prix peuvent varier selon la demande.

Combien coûtent les billets pour Deportivo La Corogne - Real Betis en Liga ?

Les prix des billets pour le match Deportivo La Corogne - Real Betis du 20 septembre 2026 à l'Abanca-Riazor varient selon que vous achetez des billets primaires à leur valeur faciale ou des options sur le marché secondaire :

  • Fourchette standard au guichet / billetterie primaire : Les billets standards vendus directement par le Deportivo se situent généralement entre 20 € et 50 €, selon la zone choisie, par exemple les tribunes supérieures derrière le but ou la Tribuna centrale le long de la ligne de touche.
  • Prix d'appel sur le marché secondaire : Sur les plateformes de revente comme StubHub, les annonces commencent autour de 45 € à 50 € pour les places d'entrée de gamme.
  • Prix moyen de revente : Les sections intermédiaires et les zones les plus demandées se situent généralement en moyenne autour de 140 € à 250 € sur les places de marché de billets agrégées.
  • Offres VIP et hospitalité : Les places premium avec accès lounge ou positionnement central en tribune basse peuvent aller de 300 € à plus de 700 € selon le

Deportivo La Corogne - Real Betis en Liga : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Deportivo La Corogne et du Real Betis

Le Deportivo La Corogne compte une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Ses deux sorties en Liga cette saison se sont toutes deux terminées sur le score de 1-1, la plus récente étant un nul contre Malaga le 24 août après un précédent partage des points face à Elche. Sa seule victoire dans cette série est arrivée lors d'un match amical de pré-saison contre le Genoa, remporté 1-0, tandis qu'une défaite 1-0 contre le Real Madrid a constitué son unique revers. Le Deportivo a marqué quatre buts et en a encaissé quatre sur ces cinq matches.

Le Real Betis a remporté trois de ses cinq dernières sorties et en a perdu une, avec également un nul. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 à l'extérieur contre Valence en Liga le 25 août, après un succès 1-0 à domicile face à la Real Sociedad quatre jours plus tôt. Ses deux matches officiels cette saison se sont soldés par des victoires. Avant le début de la saison, le Betis a fait match nul 2-2 contre l'AFC Bournemouth et a perdu 1-0 contre l'Inter en amical, même s'il a aussi battu Arsenal 3-1 en pré-saison. Le Betis a marqué cinq buts et en a encaissé cinq sur ces cinq matches.

COR

COR - Forme

MAL
N1-1
VAL
V3-1
VIL
V2-3
GET
N1-1
SEV
D0-1
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BET

BET - Forme

LEV
D5-2
RMA
V1-0
LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Deportivo La Corogne - Real Betis : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Liga le 12 février 2018, lorsque le Real Betis s'est déplacé à l'Abanca-Riazor et s'est imposé 1-0. Avant cela, le Betis s'était imposé 2-1 à domicile en septembre 2017, et les deux équipes avaient fait match nul 1-1 lors d'une rencontre de Liga sur le terrain du Deportivo en mars 2017. Sur les cinq derniers face-à-face répertoriés, le Real Betis compte deux victoires contre une pour le Deportivo, avec un nul et une victoire supplémentaire à domicile pour le Deportivo, un succès 1-0 lors d'un match amical de pré-saison en août 2019.

Face à face

Deportivo de A CorunaNulBétis Séville
2
1
2
Jeux d'amitié des clubs
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
0
FDM
LaLiga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
1
FDM
LaLiga
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
FDM
LaLiga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
1
FDM
Coupe du Roi
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
3
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
1
FDM
6Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement de Deportivo La Corogne et du Real Betis

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
751197+216
N
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
FC SévilleFC SévilleSEV
7412109+113
D
V
V
N
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
N
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
N
D
N
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
N
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
N
N
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
N
D
D
D
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
N
N
N
D
15
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
7214101007
D
D
V
N
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
N
V
N
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
N
D
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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