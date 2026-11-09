Le Deportivo de A Coruna reçoit Barcelone le dimanche 29 novembre 2026 à l’Abanca-Riazor, à La Corogne.

L’un des affrontements les plus marquants de l’histoire récente entre les deux clubs a eu lieu en avril 2018 à l’Abanca-Riazor. Barcelone s’était imposé 4-2 grâce notamment à un triplé de Lionel Messi. Plus tôt encore, des rencontres comme la victoire 8-0 de Barcelone en avril 2016 illustrent l’ampleur de la domination historique du club catalan dans cette affiche.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Deportivo de A Coruna contre Barcelone, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Liga entre Deportivo de A Coruna et Barcelone ?

Deportivo de A Coruna contre Barcelone à l’Abanca-Riazor, à La Corogne, le dimanche 29 novembre 2026.

LaLiga - Journée 14 29 nov. 2026 - 10:15 Abanca-Riazor

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre Deportivo de A Coruna et Barcelone ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre Deportivo de A Coruña et Barcelone à l’Abanca-Riazor, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Consultez les sites officiels du Deportivo de A Coruña et de Barcelone pour connaître les ventes de billets, les places réservées aux membres et les disponibilités aux guichets.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Liga une fois les places initialement mises en vente épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre Deportivo de A Coruna et Barcelone ?

Voici les différentes gammes de prix des billets pour le prochain match de Liga entre Deportivo de A Coruna et Barcelone :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques / tribunes derrière les buts : Généralement, entre environ 39 € et 70 € .

Généralement, entre environ . Tribunes latérales et centrales (catégorie 1 / latérales) : Généralement, entre 100 € et 150 € .

Généralement, entre . Prestations VIP et premium : Généralement, entre 250 € et 400 € ou plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places derrière les buts et en tribune supérieure (Fondo / Pabellón) : À partir d’environ 450 € à 550 € .

À partir d’environ . Tribunes latérales et Preferencia (catégorie 1 / tribunes latérales) : Généralement, entre 550 € et 950 € .

Généralement, entre . Loges VIP et offres spéciales : Entre 1 400 € et plus de 6 000 €.

Deportivo de A Coruna contre Barcelone en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Deportivo de A Coruna et de Barcelone

Le Deportivo n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec un nul et quatre défaites. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-0 face à l’Atlético Madrid en Liga. Il s’est également incliné 3-2 contre la Real Sociedad et 1-3 face au FC Porto en match amical. Sur ces cinq rencontres, il a marqué cinq buts et en a encaissé six. Ses deux nuls 1-1 contre Levante et le Real Betis constituent ses seuls résultats lui ayant rapporté des points.

Barcelone a remporté trois de ses cinq derniers matches, mais a perdu les deux plus récents. Sa dernière rencontre s’est achevée sur une défaite 1-2 contre le Real Madrid en Liga, après un revers 4-2 face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Avant ces deux défaites, le club catalan avait signé trois victoires convaincantes : 5-2 à l’extérieur contre le Real Betis, 4-1 face à Galatasaray en compétition européenne et 3-0 contre Getafe en championnat. Il a inscrit 14 buts lors de ces trois succès.

Deportivo de A Coruna contre Barcelone : les dernières confrontations

Les deux clubs ne se sont plus affrontés en Liga depuis avril 2018, lorsque Barcelone s’était imposé 4-2 à l’Abanca-Riazor. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, Barcelone compte quatre victoires contre une pour le Deportivo. Le seul succès du club galicien remonte à mars 2017, avec une victoire 2-1 à domicile. Barcelone a inscrit 17 buts lors de ces cinq rencontres, dont huit à l’occasion de sa victoire 8-0 en avril 2016.