Deportivo de A Coruna reçoit l’Athletic Bilbao le dimanche 13 décembre 2026 à l’Abanca-Riazor, à La Corogne.

Deportivo de La Coruña et l’Athletic Bilbao partagent une longue histoire dans le football espagnol. Depuis la création de la Liga, les deux clubs ont disputé de nombreuses rencontres de première division. Si l’Athletic Bilbao s’est historiquement maintenu parmi l’élite espagnole en s’appuyant sur sa philosophie particulière, qui consiste à ne faire jouer que des joueurs de la région basque, le Deportivo a passé des années à tenter de remonter depuis les divisions inférieures du football espagnol.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Deportivo de A Coruna - Athletic Bilbao, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Deportivo de A Coruna - Athletic Bilbao en Liga ?

Le coup d’envoi de Deportivo de A Coruna - Athletic Bilbao sera donné le dimanche 13 décembre 2026 à l’Abanca-Riazor, à La Corogne.

LaLiga - Journée 16 13 déc. 2026 - 09:00 Abanca-Riazor

Comment acheter des billets pour Deportivo de A Coruna - Athletic Bilbao en Liga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre Deportivo de A Coruna et l’Athletic Bilbao :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel de Deportivo de La Coruña : Pour les matchs disputés au Riazor, vous pouvez acheter vos billets directement sur la billetterie officielle du Deportivo. Les billets sont généralement proposés d’abord aux membres du club, puis au grand public une semaine ou quelques jours avant la rencontre.

Pour les matchs disputés au Riazor, vous pouvez acheter vos billets directement sur la billetterie officielle du Deportivo. Les billets sont généralement proposés d’abord aux membres du club, puis au grand public une semaine ou quelques jours avant la rencontre. Site officiel de l’Athletic Club : Pour les rencontres organisées à San Mamés, les billets peuvent être achetés sur le site officiel de l’Athletic Bilbao. Le club applique un système d’adhésion strict pour ses membres (Socios), mais les places restantes pour les non-membres lors des matchs de Liga sont régulièrement mises en vente en ligne auprès du grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets sont épuisés auprès des clubs, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Liga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Deportivo de A Coruna - Athletic Bilbao en Liga ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Liga entre Deportivo de A Coruna et l’Athletic Bilbao :

1. Canaux officiels des clubs

Derrière les buts / tribunes supérieures (Fondo / Pabellón) : Généralement entre 35 et 60 € .

Généralement entre . Tribunes latérales (catégorie 1 / Tribuna) : Généralement entre 90 et 150 € .

Généralement entre . Loges VIP et prestations d’hospitalité : Généralement entre 250 et 400 € ou plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente comme StubHub. Les billets y sont proposés à des prix qui varient selon la demande :

Revente de places classiques / en tribune supérieure : Prix de départ généralement autour de 100 à 140 € .

Prix de départ généralement autour de . Revente de places en tribune latérale / inférieure : Prix fréquemment compris entre 250 et 350 € ou plus .

Prix fréquemment compris entre . Revente de formules VIP et premium : Prix souvent compris entre 350 et 500 € ou plus.

Deportivo de A Coruna - Athletic Bilbao en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Deportivo de A Coruna et de l’Athletic Bilbao

Deportivo de A Coruna affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 0-0 contre l’Espanyol en Liga, tandis que sa victoire 2-1 face à Osasuna a été son meilleur résultat sur cette période. Le club a également battu Auriense en Coupe du Roi et fait match nul 1-1 contre Levante. Sa seule défaite est survenue face à l’Atlético de Madrid, vainqueur 1-0.

L’Athletic Bilbao affiche trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre Osasuna, après une victoire 2-1 face à la Real Sociedad en Liga. Son succès 4-0 contre Getafe a été sa performance la plus marquante sur cette période. Le club a également battu l’AE Prat 1-6 en Coupe du Roi. Sa seule défaite est survenue contre Levante, qui l’a emporté 3-1.

Deportivo de A Coruna - Athletic Bilbao : les derniers face-à-face

La dernière rencontre entre les deux clubs était un match amical disputé en novembre 2018, qui s’est terminé sur un score de 2-2. Leur précédente confrontation officielle remontait à avril 2018, en Liga : le Deportivo s’était imposé 3-2 sur le terrain de l’Athletic Bilbao, à San Mamés. Sur leurs cinq derniers face-à-face, le Deportivo et l’Athletic comptent chacun deux victoires, pour un match nul. Les deux équipes ne se sont plus affrontées en championnat depuis cette rencontre d’avril 2018.