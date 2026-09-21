Le Deportivo Alavés affronte Valence le mercredi 16 septembre 2026 à l’Estadio Mendizorroza, à Vitoria.

Cette affiche relance une rivalité compétitive dans l’élite, les deux clubs étant à la recherche de points cruciaux en ce début de saison. Lors de leur précédente rencontre en mars 2026, Valence s’était imposé de justesse à domicile 3-2 à Mestalla. Alavés cherchera à profiter de l’avantage du terrain pour prendre sa revanche sur Los Che.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Deportivo Alaves-Valencia, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Deportivo Alaves-Valencia en Liga ?

Deportivo Alaves-Valencia se joue à l’Estadio Mendizorroza, à Vitoria.

LaLiga - Journée 6 15 sept. 2026 - 14:00 Estadio Mendizorroza

Comment acheter des billets pour Deportivo Alaves-Valencia en Liga ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match Deportivo Alavés-Valencia via plusieurs sources principales :

Canaux officiels des clubs

Site officiel du Deportivo Alavés : Le club hôte vend directement des billets au grand public via son portail officiel de billetterie en ligne (deportivoalaves.com).

Guichet du stade Mendizorrotza : Des billets peuvent être achetés directement au guichet du stade à Vitoria-Gasteiz, sous réserve de disponibilité les jours de match ou dans les jours précédant la rencontre.

Boutique officielle (Baskonia Alavés Store) : Des billets grand public sont souvent disponibles dans la boutique officielle du club, située dans le centre-ville de Vitoria-Gasteiz.

Plateformes secondaires et de revente

Partenaires de billetterie principaux et agrégateurs : Des places en revente sont proposées par des vendeurs sur des places de marché secondaires comme StubHub, même si les prix sont souvent supérieurs à la valeur faciale selon la demande.

Combien coûtent les billets pour Deportivo Alaves-Valencia en Liga ?

Les prix des billets pour le match de Liga entre le Deportivo Alavés et Valence au stade Mendizorrotza varient selon l’emplacement du siège et selon que vous achetez via les canaux officiels ou secondaires :

Prix officiels à la valeur faciale (canaux du club)

Derrière les buts (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes) : 30 € à 50 €

Tribune latérale (Tribuna Preferencia) : 35 € à 55 €

Tribune principale (Tribuna Principal / Central Premium) : 50 € à 75 €

Plateformes secondaires et de revente

Sur des sites d’échange de billets tels que StubHub, les prix commencent actuellement autour de :

Prix d’entrée en admission générale : ~60 € à 70 €

Prix moyen en revente : ~140 € à 210 € (selon la catégorie et la demande)

Deportivo Alaves-Valencia en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Deportivo Alaves et Valence

Le Deportivo Alaves a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a fait un match nul, sa seule rencontre compétitive sur cette série s’étant soldée par un nul 1-1 sur le terrain du Rayo Vallecano le 20 août. Son meilleur résultat a été une victoire 3-0 contre Getafe en Liga le 15 août, après un succès 3-0 en amical face à Castellon. Alaves a marqué huit buts et en a concédé deux sur ces cinq matches, avec deux clean sheets.

Le récent bilan de Valence est d’une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-0 face au Real Betis le 25 août, après un nul 0-0 contre le Celta Vigo trois jours plus tôt. Son seul succès sur cette série est intervenu lors d’un match amical de pré-saison contre Hercules, sur le score de 2-0. Valence n’a pas réussi à marquer lors de trois de ses cinq derniers matches.

Deportivo Alaves-Valencia : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Liga le 8 mars 2026, lorsque Valence s’est imposé 3-2 à domicile contre Alaves. Avant cela, les deux clubs avaient fait match nul 0-0 à Mendizorroza en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, Alaves compte deux victoires contre une pour Valence, tandis que deux autres rencontres se sont terminées sur un score de parité, et Alaves présente le meilleur bilan à domicile dans cette affiche.