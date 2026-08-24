Comment obtenir des billets pour Deportivo Alavés - Osasuna : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Deportivo Alavés affronte Osasuna le dimanche 6 septembre 2026 à l’Estadio Mendizorroza, à Vitoria.

Les deux rivaux régionaux chercheront à prendre des points importants en ce début de saison, dans le cadre de la 4e journée de l’exercice 2026-2027. Lors de leur précédente confrontation en championnat, en avril 2026, les deux équipes s’étaient neutralisées sur un match disputé, 2-2, dans la même enceinte.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Deportivo Alavés contre Osasuna, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand remonte le coup d’envoi de Deportivo Alavés - Osasuna en Liga ?

Deportivo Alavés - Osasuna se joue à l’Estadio Mendizorroza, à Vitoria, le match étant programmé dans le cadre de l’actuelle journée de Liga.

LaLiga - Journée 4 6 sept. 2026 - 12:30 Estadio Mendizorroza

Comment acheter des billets pour Deportivo Alavés - Osasuna en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match Deportivo Alavés vs. CA Osasuna à l’Estadio Mendizorrotza le 6 septembre 2026, voici les options à suivre :

1. Canal officiel du club

Site web : achetez directement via le site officiel du Deportivo Alavés.

Vente au grand public : les billets en vente générale sont disponibles directement via la billetterie du club.

Guichets : vous pouvez également vous rendre aux guichets ( taquillas ) de l’Estadio Mendizorrotza, à Vitoria-Gasteiz, avant le jour du match, sous réserve de disponibilité.

2. Plateformes secondaires de revente de billets

Si les billets sont épuisés sur le site officiel, vous pouvez comparer et acheter des billets via des plateformes de revente vérifiées comme les annonces de supporters de StubHubavec des garanties de protection pour l’acheteur.

Combien coûtent les billets pour Deportivo Alavés - Osasuna en Liga ?

Les prix des billets pour le match Deportivo Alavés vs. CA Osasuna du 6 septembre 2026 à l’Estadio Mendizorrotza se répartissent comme suit :

Guichets officiels et vente au grand public

Places standard : elles varient généralement de 25 £ à 75 £ (30 € à 85 €), selon l’emplacement dans le stade, par exemple dans un virage comme Cervantes ou en tribune latérale centrale comme la Tribuna Principal .

Bourses de billets secondaires et options de revente

Prix de départ / entrée de gamme : environ 45 £ (~58 $ US) pour les places en tribune supérieure ou en virage.

Prix moyen en revente : environ 180 £ (~238 $ US) toutes catégories standard confondues.

Tribunes latérales et niveau inférieur : les prix vont de 120 £ à 230 £ pour des vues centrales privilégiées ( Tribuna Preferente / Principal ).

Options hospitalité / VIP : elles vont de 140 £ à 450 £+ selon les prestations incluses, comme l’accès au salon et la restauration.

Deportivo Alavés - Osasuna en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Deportivo Alavés et d’Osasuna

Le Deportivo Alavés a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a fait un nul. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre le Rayo Vallecano en Liga, après une victoire 3-0 contre Getafe lors du week-end d’ouverture de la saison. Alavés a également enregistré deux succès consécutifs 3-0 et 1-1 en pré-saison. L’équipe a marqué neuf buts et en a encaissé deux sur cette série de cinq matches.

Osasuna a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu trois. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 0-2 contre Al-Ain en amical, et le club s’est aussi incliné 2-1 face au SSC Napoli. Ses trois victoires sont intervenues contre Norwich City, Ipswich Town et le Racing Santander. Osasuna a marqué cinq buts et en a encaissé quatre sur ces cinq matches.

Deportivo Alavés - Osasuna : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Liga le 5 avril 2026, lorsque les deux clubs ont fait match nul 2-2 à l’Estadio Mendizorroza. Sur les cinq dernières confrontations directes, Osasuna possède le meilleur bilan, avec notamment sa victoire 3-0 à domicile en décembre 2025, qui reste le résultat le plus net. Ces cinq rencontres ont offert un mélange de matches nuls et de courtes victoires, les deux équipes trouvant régulièrement le chemin des filets.

Classement de Deportivo Alavés et d’Osasuna

En Liga, le Deportivo Alavés occupe actuellement la première place du classement, tandis qu’Osasuna est 13e.