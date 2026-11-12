Le Deportivo Alavés reçoit l’Espanyol le dimanche 6 décembre 2026 à l’Estadio Mendizorroza, à Vitoria.

Leurs récentes confrontations ont généralement été serrées. Lors de leur dernier duel, en janvier 2026, Alavés s’est imposé de justesse 2-1 sur le terrain de l’Espanyol. Le Deportivo Alavés avait également gagné 2-1 à l’Estadio Mendizorroza en novembre 2025, signant ainsi deux victoires consécutives en championnat face à cet adversaire.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Deportivo Alavés-Espanyol, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Deportivo Alavés-Espanyol en Liga ?

Deportivo Alavés-Espanyol se joue à l’Estadio Mendizorroza, à Vitoria, le dimanche 6 décembre 2026.

LaLiga - Journée 15 6 déc. 2026 - 09:00 Estadio Mendizorroza

Comment acheter des billets pour Deportivo Alavés-Espanyol en Liga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre le Deportivo Alavés et l’Espanyol :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur le site officiel ou au guichet du Deportivo Alavés pour les places à domicile à l’Estadio Mendizorroza, ou passer par les canaux officiels de l’Espanyol si vous recherchez une place dans le secteur visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Liga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Deportivo Alavés-Espanyol en Liga ?

Voici les tarifs des billets pour le prochain match de Liga entre le Deportivo Alavés et l’Espanyol :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard : Les prix commencent généralement autour de 30 à 45 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places premium : Les prix vont de 90 à 150 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places standard : Les prix commencent généralement autour de 30 à 35 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places très demandées : Les prix varient considérablement, de 140 à 180 € et plus.

Deportivo Alavés-Espanyol en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Deportivo Alavés et de l’Espanyol

Alavés n’a obtenu que deux matchs nuls lors de ses cinq dernières rencontres de Liga, perdant les trois autres. Son dernier match s’est terminé sur un 0-0 contre Séville, après une défaite 6-1 face à Barcelone. Auparavant, le club avait perdu 1-2 contre l’Atlético de Madrid et 2-1 contre le Celta Vigo, le nul 1-1 face à Malaga constituant le seul autre point pris sur cette période. Sur ces cinq matchs, Alavés a marqué quatre buts et en a encaissé onze.

L’Espanyol compte une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une défaite 4-3 contre Sestao en Coupe du Roi. En Liga, le club s’est imposé 1-0 à l’extérieur contre Villarreal et a fait match nul 1-1 face à Malaga. Cette série comprend aussi des défaites contre le Racing Santander et l’Atlético de Madrid. L’équipe a marqué sept buts et en a encaissé huit sur ces cinq matchs.

Deportivo Alavés-Espanyol : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces clubs a eu lieu en janvier 2026, lorsque le Deportivo Alavés s’est imposé 2-1 sur le terrain de l’Espanyol en Liga. Avant cela, Alavés avait gagné 2-1 à domicile en novembre 2025, tandis que l’Espanyol avait pris les trois points grâce à une victoire 1-0 à Mendizorroza en février 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations en Liga, Alavés mène avec trois victoires contre deux pour l’Espanyol.