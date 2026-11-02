Le Deportivo Alaves reçoit le Deportivo de A Coruna le dimanche 22 novembre 2026 à l’Estadio Mendizorroza, à Vitoria.

Leur dernière confrontation officielle remonte à janvier 2021, en Coupe du Roi. Alavés s’était imposé de justesse 1-0 à l’extérieur. Lors de leurs précédentes rencontres en Liga, entre 2016 et 2018, les deux équipes avaient régulièrement remporté des victoires étriquées à domicile, avec également un match nul sans but.

Voici tout ce qu’il faut savoir avec GOAL pour obtenir des billets pour Deportivo Alaves contre Deportivo de A Coruna, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Liga entre Deportivo Alaves et Deportivo de A Coruna ?

Le coup d’envoi du match entre Deportivo Alaves et Deportivo de A Coruna sera donné à l’Estadio Mendizorroza, à Vitoria, le dimanche 22 novembre 2026.

LaLiga - Journée 13 21 nov. 2026 - 08:00 Estadio Mendizorroza

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre Deportivo Alaves et Deportivo de A Coruna ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga entre le Deportivo Alavés et le Deportivo de A Coruña à l’Estadio Mendizorroza, les supporters disposent généralement de quelques options principales :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le moyen le plus direct et le plus fiable d’obtenir des billets officiels à leur prix initial est de passer par les sites officiels des deux clubs (Deportivo Alavés et Deportivo de La Coruña). Les billets sont généralement mis en vente en priorité pour les membres des clubs, avant d’être proposés au grand public à l’approche du match.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre Deportivo Alaves et Deportivo de A Coruna ?

Les prix pratiqués par les billetteries officielles des clubs et sur le marché de la revente pour le match de Liga entre le Deportivo Alavés et le Deportivo de A Coruña se répartissent généralement comme suit :

1. Canaux officiels des clubs

Entrée générale / places standard : Généralement de 25 € à 70 € , selon la tribune et le bloc choisis à l’Estadio Mendizorroza.

Généralement de , selon la tribune et le bloc choisis à l’Estadio Mendizorroza. Places réservées aux membres / abonnés : Les membres des clubs bénéficient de périodes de réservation prioritaires et de réductions. Les billets disponibles dans les catégories standard se situent généralement dans la fourchette basse, autour de 20 € à 45 € .

Les membres des clubs bénéficient de périodes de réservation prioritaires et de réductions. Les billets disponibles dans les catégories standard se situent généralement dans la fourchette basse, autour de . Offres VIP et d’hospitalité : Les offres d’hospitalité haut de gamme des clubs ou les places VIP commencent généralement autour de 120 € à plus de 250 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets ont été vendus par les clubs, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente standard / tribune supérieure : À partir d’environ 46 € à 118 € , selon la demande générale et les places disponibles dans chaque section.

À partir d’environ , selon la demande générale et les places disponibles dans chaque section. Tribune inférieure et places haut de gamme le long du terrain : Les places mieux situées le long du terrain ou dans la tribune inférieure coûtent souvent de 150 € à plus de 300 € par billet.

Deportivo Alaves contre Deportivo de A Coruna en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Deportivo Alaves contre Deportivo de A Coruna : la forme des deux équipes

Alaves n’a obtenu qu’un seul match nul lors de ses cinq dernières rencontres de Liga et a perdu les quatre autres. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 contre le Celta Vigo. Le club s’est également incliné 1-2 face à l’Atletico Madrid. Son seul point sur cette période provient d’un match nul sans but contre l’Athletic Bilbao. En cinq matches, Alaves a inscrit quatre buts et en a encaissé sept.

Le Deportivo de A Coruna compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre de Liga s’est terminée sur un score de 1-1 contre Levante. Le club a également fait match nul 1-1 face au Real Betis, mais ses défaites contre la Real Sociedad (3-2) et Séville (0-1) témoignent de résultats irréguliers.

Deportivo Alaves contre Deportivo de A Coruna : les dernières confrontations directes

La dernière confrontation entre ces clubs a eu lieu en Coupe du Roi, en janvier 2021, lorsque le Deportivo Alaves s’est imposé 1-0 sur le terrain du Deportivo de A Coruna. Auparavant, les deux équipes s’étaient affrontées trois fois en Liga entre 2017 et 2018, chacune ayant remporté une victoire à domicile et une victoire à l’extérieur lors de ces rencontres. Un match de Coupe du Roi disputé en janvier 2017 s’était terminé sur le score de 1-1 à Mendizorroza.