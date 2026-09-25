Comment obtenir des billets pour Deportivo Alavés - Atlético de Madrid : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Deportivo Alavés affronte l’Atlético de Madrid le dimanche 11 octobre 2026 à l’Estadio Mendizorroza, à Vitoria.

Les matches entre les deux équipes sont généralement des duels serrés et défensifs, avec 13 de leurs 20 confrontations historiques en championnat qui se sont terminées avec moins de 2,5 buts au total. Cependant, le Deportivo Alavés a réussi à perturber cette domination à l’Estadio Mendizorroza, en s’imposant notamment 2-0 face à l’Atlético en avril 2024 dans un succès mémorable.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Deportivo Alaves vs Atletico Madrid, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Deportivo Alaves vs Atletico Madrid en Liga ?

Deportivo Alaves vs Atletico Madrid débute le dimanche 11 octobre 2026 à l’Estadio Mendizorroza, à Vitoria.

LaLiga - Journée 8 10 oct. 2026 - 10:15 Estadio Mendizorroza

Comment acheter des billets de Liga pour Deportivo Alaves vs Atletico Madrid ?

Pour acheter des billets pour Deportivo Alavés vs Atlético Madrid en Liga, suivez ces principales méthodes :

Site officiel du Deportivo Alavés : achetez directement via la billetterie officielle du Deportivo Alavés, qui garantit des places vérifiées à leur prix facial.

Guichets de l’Estadio Mendizorroza : achetez vos billets en personne à la billetterie du stade à Vitoria-Gasteiz avant le jour du match, sous réserve de disponibilité.

Portail officiel visiteurs de l’Atlético de Madrid : si vous cherchez à vous asseoir dans la section réservée aux supporters visiteurs, les billets sont distribués directement aux membres enregistrés via les canaux officiels du club de l’Atlético de Madrid.

Combien coûtent les billets de Liga pour Deportivo Alaves vs Atletico Madrid ?

Les prix des billets pour Deportivo Alavés vs. Atlético Madrid au stade Mendizorrotza varient selon l’endroit où vous les achetez et la catégorie de place :

Prix des billets au tarif facial (points de vente officiels)

Places de catégorie standard : les billets officiels vendus directement par le Deportivo Alavés commencent généralement entre 30 € et 45 € pour les places dans les virages (Fondo Cervantes / Fondo Polideportivo).

Tribunes intermédiaires et centrales : les places plus prisées sur les côtés (Preferente ou Tribuna) se situent généralement entre 50 € et 90 € .

Places dans le secteur visiteurs : les billets officiels de la section visiteurs distribués par l’Atlético de Madrid à ses membres coûtent généralement entre 30 € et 40 € , conformément à la réglementation standardisée de la Liga pour les supporters visiteurs.

Deportivo Alaves vs Atletico Madrid en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Deportivo Alaves et Atletico Madrid

Le Deportivo Alaves arrive en grande forme, avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est un large succès 5-2 contre Osasuna en Liga, et il a également battu Villarreal 1-0 et Getafe 3-0 plus tôt dans la saison. Sur ces cinq rencontres, Alaves a marqué 11 buts et en a concédé quatre, ses seuls points perdus étant intervenus lors d’un nul 1-1 sur le terrain du Rayo Vallecano.

Les cinq derniers matches de l’Atletico Madrid se soldent par trois victoires, un nul et une défaite. Son résultat compétitif le plus récent est une défaite 3-0 sur le terrain de l’Athletic Bilbao en Liga, après une victoire 3-1 à l’extérieur contre Séville et un nul 2-2 face à Villarreal. L’Atletico a marqué huit buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches, des résultats qui ont montré à la fois sa qualité offensive et une certaine irrégularité défensive.

Deportivo Alaves vs Atletico Madrid : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Liga le 18 janvier 2026, lorsque l’Atletico Madrid s’est imposé 1-0 à domicile. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 à Mendizorroza en août 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes en Liga, l’Atletico en a remporté deux, Alaves en a gagné une, et deux matches se sont terminés par des nuls, les deux équipes ayant inscrit neuf buts au total sur cette série de rencontres.