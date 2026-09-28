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Comment obtenir des billets pour Danemark-Portugal : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Danemark affronte le Portugal en Ligue des nations de l’UEFA A. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Le Danemark affronte le Portugal dans une affiche palpitante de l’UEFA Nations League au mythique Parken Stadium de Copenhague le 1 octobre 2026. Cette rencontre du groupe D, à haute intensité, voit deux des sélections les plus enthousiasmantes d’Europe se disputer des points cruciaux.

GOAL vous livre toutes les informations essentielles pour réserver votre place au Parken Stadium. Découvrez les options d’achat de billets, les grilles tarifaires, et assurez votre place dès maintenant.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Danemark - Portugal en UEFA Nations League A ?

Danemark - Portugal se joue au Parken Stadium de Copenhague, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé par votre diffuseur régional.

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UEFA Nations League A - Journée 3
Parken

Où acheter des billets pour Danemark - Portugal ?

Les billets officiels pour le match peuvent être achetés directement via le portail billetterie de la Fédération danoise de football (DBU), qui est le distributeur principal de toutes les rencontres internationales à domicile. Le portail officiel de la DBU doit être votre premier réflexe pour acheter des places au prix facial pendant les phases de prévente et de vente générale au public.

Si les annonces sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub sont une option à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Danemark - Portugal ?

Les prix standard sur le portail billetterie officiel de la DBU commencent généralement autour de 40 € pour des places en catégorie standard, avec des coûts qui augmentent selon le secteur et la proximité avec la pelouse au Parken Stadium.

Sur les plateformes secondaires comme StubHub, les prix du marché secondaire commencent actuellement à 58 € par place, avec des tarifs finaux qui fluctuent en fonction de la demande en temps réel et des disponibilités.

Danemark - Portugal en UEFA Nations League A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Danemark - Portugal

Le Danemark a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, avec huit buts marqués et huit encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 0-0 contre la RD Congo en amical. Auparavant, il a perdu 2-2 contre la Tchéquie lors des qualifications pour la Coupe du monde, un résultat qui a mis fin à ses espoirs de participer au tournoi, après avoir battu la Macédoine du Nord 4-0 lors de la journée précédente. Sa série comprend également une défaite 4-2 contre l’Écosse et un nul 2-2 face au Belarus.

Les cinq derniers matches du Portugal étaient tous des rencontres officielles, dans le cadre de la Coupe du monde 2026. La sélection a obtenu deux victoires, deux nuls et une défaite sur cette période. Son match le plus récent s’est terminé par une défaite 1-0 contre l’Espagne en quart de finale. Avant cela, elle a battu la Croatie 2-1, fait match nul 0-0 contre la Colombie, écrasé l’Ouzbékistan 5-0 et fait match nul 1-1 avec la RD Congo en phase de groupes.

DEN

DEN - Forme

MKD
V4-0
CZE
D2-2
COD
N0-0
NOR
D3-2
WAL
V2-0
But marqué (encaissé)
10/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
POR

POR - Forme

COL
N0-0
CRO
V2-1
ESP
D0-1
WAL
V1-0
NOR
V1-2
But marqué (encaissé)
5/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Danemark - Portugal : les précédentes confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections a eu lieu en UEFA Nations League A le 23 mars 2025, lorsque le Portugal a battu le Danemark 5-2 à Lisbonne. Avant cela, le Danemark s’était imposé 1-0 à domicile lors du match retour trois jours plus tôt. Sur les cinq dernières confrontations recensées, le Portugal s’est imposé à trois reprises et le Danemark à deux reprises, sans aucun nul. Le Portugal a inscrit 10 buts sur ces cinq matches, contre cinq pour le Danemark.

Face à face

DanemarkNulPortugal
1
0
4
UEFA Nations League A
Portugal badge
Portugal
POR
5
Danemark badge
Danemark
DEN
2
FDM
UEFA Nations League A
Danemark badge
Danemark
DEN
1
Portugal badge
Portugal
POR
0
FDM
European Championship Qualification
Portugal badge
Portugal
POR
1
Danemark badge
Danemark
DEN
0
FDM
European Championship Qualification
Danemark badge
Danemark
DEN
0
Portugal badge
Portugal
POR
1
FDM
Championnats d'europe
Danemark badge
Danemark
DEN
2
Portugal badge
Portugal
POR
3
FDM
3Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué1/5

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