La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec un derby scandinave qui s’annonce intense : le Danemark se prépare à recevoir la Norvège dans l’emblématique stade Parken, à Copenhague. Les deux rivaux européens vont se disputer la suprématie régionale et des points cruciaux en phase de groupes.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur les prix des billets, le stade et les démarches à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Danemark-Norvège en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Danemark-Norvège se disputera au stade Parken, à Copenhague. L’heure du coup d’envoi reste à confirmer par le diffuseur de votre région.

UEFA Nations League A - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Parken

Où acheter des billets pour Danemark-Norvège ?

Les billets officiels pour le match sont vendus directement sur DBU Billetsalg, la billetterie officielle de la Fédération danoise de football pour les rencontres à domicile de la sélection nationale au stade Parken. Il est conseillé aux supporters de créer un compte à l’avance sur la plateforme officielle afin d’acheter des billets grand public dès l’ouverture de la vente générale.

Si tous les billets mis en vente initialement sont écoulés ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur la plateforme officielle, des sites de revente comme StubHub constituent une solution si les billets sont épuisés sur le site officiel.

Combien coûtent les billets pour Danemark-Norvège ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match sont proposés à partir d’environ 35 € pour des places grand public derrière les buts du stade Parken, selon la catégorie choisie.

Sur des plateformes de revente comme StubHub, les premiers prix tournent autour de 78 € lorsque les billets standard sont épuisés sur les canaux officiels.

Danemark-Norvège en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Danemark et de la Norvège

Sur ses cinq derniers matches, le Danemark compte une victoire, deux nuls et deux défaites, avec huit buts marqués et huit encaissés. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul vierge face à la RD Congo en amical. Il a également été éliminé des qualifications pour la Coupe du monde après une défaite face à la Tchéquie sur l’ensemble des deux matches. Cette série comprend aussi une victoire 4-0 contre la Macédoine du Nord et une défaite 4-2 face à l’Écosse.

La Norvège a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux, inscrivant huit buts et en encaissant neuf. Sa dernière rencontre s’est achevée par une défaite 2-1 face à l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde, mettant fin à un parcours qui comprenait des victoires contre le Brésil et la Côte d’Ivoire lors des tours à élimination directe. La Norvège avait entamé cette série par une victoire 3-2 face au Sénégal en phase de groupes.

Danemark-Norvège : les derniers face-à-face

Le Danemark présente le meilleur bilan récent dans cette confrontation. Lors de leur dernière rencontre, en juin 2024, il s’était imposé 3-1 à domicile en amical. Sur les cinq derniers matches recensés entre les deux équipes, le Danemark compte trois victoires, contre un nul et une victoire norvégienne. Ces rencontres se sont principalement disputées sur le sol danois, et le Danemark s’est généralement montré plus efficace devant le but. La meilleure forme affichée par la Norvège avant ce match rend toutefois les résultats passés moins révélateurs qu’ils pourraient le paraître.