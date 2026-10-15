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Comment obtenir des billets pour Danemark-Norvège : prix, informations sur ce match de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, ventes de dernière minute et plus encore

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Norvège

Le Danemark affronte la Norvège en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA. Voici comment obtenir vos billets.

La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec un derby scandinave qui s’annonce intense : le Danemark s’apprête à recevoir la Norvège dans l’emblématique stade Parken de Copenhague. Les deux rivaux européens se disputeront la suprématie régionale et des points précieux en phase de groupes.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur les prix des billets, le stade et les démarches à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Danemark-Norvège en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match Danemark-Norvège se déroulera au stade Parken, à Copenhague. L’heure du coup d’envoi sera confirmée par le diffuseur de votre région.

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UEFA Nations League A - Journée 6
Parken

Où acheter des billets pour Danemark-Norvège ?

Les billets officiels sont vendus directement par DBU Billetsalg, la billetterie officielle de la Fédération danoise de football pour les rencontres à domicile de l’équipe nationale au stade Parken. Les supporters ont intérêt à créer rapidement un compte sur la plateforme officielle afin de pouvoir acheter des billets grand public à l’ouverture de la vente générale.

Si tous les billets de la vente officielle sont écoulés ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur la plateforme officielle, vous pouvez vous tourner vers des plateformes de revente comme Ticombo.

Combien coûtent les billets pour Danemark-Norvège ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match sont proposés à partir d’environ 35 € pour des places accessibles au grand public derrière les buts du stade Parken, selon la catégorie choisie.

Sur le marché de la revente, notamment sur Ticombo, les premiers prix se situent autour de 78 € lorsque les billets standard sont épuisés sur les canaux officiels.

Danemark-Norvège en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Danemark et de la Norvège

Le Danemark compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, avec huit buts marqués et huit encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul sans but contre la RD Congo en match amical. Il a été éliminé des qualifications pour la Coupe du monde après s’être incliné face à la Tchéquie sur l’ensemble des deux matches. Cette série comprend également une victoire 4-0 contre la Macédoine du Nord et une défaite 4-2 face à l’Écosse.

La Norvège a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux, marquant huit buts et en encaissant neuf. Son dernier résultat est une défaite 2-1 contre l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde, qui a mis fin à une série comprenant des victoires face au Brésil et à la Côte d’Ivoire lors de la phase à élimination directe. La Norvège avait entamé cette série par une victoire 3-2 contre le Sénégal en phase de groupes.

DEN

DEN - Forme

COD
N0-0
NOR
D3-2
WAL
V2-0
POR
D2-4
WAL
V0-1
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
NOR

NOR - Forme

ANG
D1-2
DEN
V3-2
POR
D1-2
WAL
D2-1
POR
D2-1
But marqué (encaissé)
7/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Danemark-Norvège : les dernières confrontations

Le Danemark présente le meilleur bilan récent dans cette confrontation. Lors de leur dernier duel, en juin 2024, il s’est imposé 3-1 à domicile en match amical. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées entre les deux équipes, le Danemark compte trois victoires, contre un match nul et une victoire norvégienne. Ces rencontres se sont principalement disputées au Danemark, qui s’est généralement montré plus efficace. Toutefois, la forme en progrès de la Norvège à l’approche de ce match rend les résultats passés moins révélateurs qu’ils ne pourraient le paraître.

Face à face

DanemarkNulNorvège
3
1
1
UEFA Nations League A
Norvège badge
Norvège
NOR
3
Danemark badge
Danemark
DEN
2
FDM
Matchs Amicaux
Danemark badge
Danemark
DEN
3
Norvège badge
Norvège
NOR
1
FDM
Matchs Amicaux
Danemark badge
Danemark
DEN
2
Norvège badge
Norvège
NOR
1
FDM
Matchs Amicaux
Danemark badge
Danemark
DEN
1
Norvège badge
Norvège
NOR
1
FDM
European Championship Qualification
Danemark badge
Danemark
DEN
2
Norvège badge
Norvège
NOR
0
FDM
10Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5



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