La Ligue des nations de l’UEFA est de retour avec un derby scandinave qui s’annonce animé : le Danemark s’apprête à recevoir la Norvège au stade Parken de Copenhague. Les deux rivaux européens se disputeront la suprématie régionale et des points précieux en phase de groupes.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur le prix des billets, l’accès au stade et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Danemark-Norvège en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Danemark-Norvège se déroulera au stade Parken de Copenhague. L’heure du coup d’envoi sera confirmée par votre diffuseur régional.

UEFA Nations League A - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Parken

Où acheter des billets pour Danemark-Norvège ?

Les billets officiels sont vendus directement sur DBU Billetsalg, la billetterie officielle de la Fédération danoise de football pour les matches à domicile de l’équipe nationale au stade Parken. Les supporters ont intérêt à créer un compte à l’avance sur la plateforme officielle afin de pouvoir acheter des billets grand public dès l’ouverture de la vente générale.

Si tous les billets mis en vente initialement sont écoulés ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur le portail officiel, les plateformes de revente comme StubHub constituent une solution de repli.

Combien coûtent les billets pour Danemark-Norvège ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match sont proposés à partir d’environ 35 € pour des places grand public derrière les buts du stade Parken, selon la catégorie choisie.

Sur le marché de la revente, les premiers prix sur des plateformes comme StubHub se situent autour de 78 € lorsque les billets standard sont épuisés sur les canaux officiels.

Danemark-Norvège en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Danemark et de la Norvège

Le Danemark a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, avec huit buts marqués et huit encaissés. Sa dernière rencontre s’est soldée par un match nul et vierge face à la RD Congo en amical. Il a été éliminé des qualifications pour la Coupe du monde après une défaite au score cumulé contre la Tchéquie. Cette série comprend également une victoire 4-0 contre la Macédoine du Nord et une défaite 4-2 face à l’Écosse.

La Norvège compte trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches, avec huit buts marqués et neuf encaissés. Son dernier résultat est une défaite 2-1 face à l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde, qui a mis fin à une série comprenant des victoires contre le Brésil et la Côte d’Ivoire lors des tours à élimination directe. La Norvège avait entamé cette série par une victoire 3-2 contre le Sénégal en phase de groupes.

Danemark-Norvège : les dernières confrontations

Le Danemark présente le meilleur bilan récent dans cette confrontation. Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en juin 2024, lors d’un match amical remporté 3-1 à domicile par le Danemark. Sur leurs cinq dernières rencontres répertoriées, le Danemark compte trois victoires, contre un nul et une victoire norvégienne. Ces matches se sont principalement déroulés sur le sol danois et le Danemark s’est généralement montré plus efficace. Toutefois, la meilleure forme affichée par la Norvège à l’approche de cette rencontre rend les résultats passés moins révélateurs qu’ils pourraient le sembler.