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Comment obtenir des billets pour Danemark-Norvège : prix en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Danemark
Norvège

Le Danemark affronte la Norvège en Ligue des nations de l’UEFA A. Voici comment obtenir vos billets.

La Ligue des nations de l’UEFA est de retour avec un derby scandinave qui s’annonce animé : le Danemark s’apprête à recevoir la Norvège au stade Parken de Copenhague. Les deux rivaux européens se disputeront la suprématie régionale et des points précieux en phase de groupes.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur le prix des billets, l’accès au stade et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Danemark-Norvège en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Danemark-Norvège se déroulera au stade Parken de Copenhague. L’heure du coup d’envoi sera confirmée par votre diffuseur régional.

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UEFA Nations League A - Journée 6
Parken

Où acheter des billets pour Danemark-Norvège ?

Les billets officiels sont vendus directement sur DBU Billetsalg, la billetterie officielle de la Fédération danoise de football pour les matches à domicile de l’équipe nationale au stade Parken. Les supporters ont intérêt à créer un compte à l’avance sur la plateforme officielle afin de pouvoir acheter des billets grand public dès l’ouverture de la vente générale.

Si tous les billets mis en vente initialement sont écoulés ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur le portail officiel, les plateformes de revente comme StubHub constituent une solution de repli.

Combien coûtent les billets pour Danemark-Norvège ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match sont proposés à partir d’environ 35 € pour des places grand public derrière les buts du stade Parken, selon la catégorie choisie.

Sur le marché de la revente, les premiers prix sur des plateformes comme StubHub se situent autour de 78 € lorsque les billets standard sont épuisés sur les canaux officiels.

Danemark-Norvège en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Danemark et de la Norvège

Le Danemark a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, avec huit buts marqués et huit encaissés. Sa dernière rencontre s’est soldée par un match nul et vierge face à la RD Congo en amical. Il a été éliminé des qualifications pour la Coupe du monde après une défaite au score cumulé contre la Tchéquie. Cette série comprend également une victoire 4-0 contre la Macédoine du Nord et une défaite 4-2 face à l’Écosse.

La Norvège compte trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches, avec huit buts marqués et neuf encaissés. Son dernier résultat est une défaite 2-1 face à l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde, qui a mis fin à une série comprenant des victoires contre le Brésil et la Côte d’Ivoire lors des tours à élimination directe. La Norvège avait entamé cette série par une victoire 3-2 contre le Sénégal en phase de groupes.

DEN

DEN - Forme

COD
N0-0
NOR
D3-2
WAL
V2-0
POR
D2-4
WAL
V0-1
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
NOR

NOR - Forme

ANG
D1-2
DEN
V3-2
POR
D1-2
WAL
D2-1
POR
D2-1
But marqué (encaissé)
7/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Danemark-Norvège : les dernières confrontations

Le Danemark présente le meilleur bilan récent dans cette confrontation. Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en juin 2024, lors d’un match amical remporté 3-1 à domicile par le Danemark. Sur leurs cinq dernières rencontres répertoriées, le Danemark compte trois victoires, contre un nul et une victoire norvégienne. Ces matches se sont principalement déroulés sur le sol danois et le Danemark s’est généralement montré plus efficace. Toutefois, la meilleure forme affichée par la Norvège à l’approche de cette rencontre rend les résultats passés moins révélateurs qu’ils pourraient le sembler.

Face à face

DanemarkNulNorvège
3
1
1
UEFA Nations League A
Norvège badge
Norvège
NOR
3
Danemark badge
Danemark
DEN
2
FDM
Matchs Amicaux
Danemark badge
Danemark
DEN
3
Norvège badge
Norvège
NOR
1
FDM
Matchs Amicaux
Danemark badge
Danemark
DEN
2
Norvège badge
Norvège
NOR
1
FDM
Matchs Amicaux
Danemark badge
Danemark
DEN
1
Norvège badge
Norvège
NOR
1
FDM
European Championship Qualification
Danemark badge
Danemark
DEN
2
Norvège badge
Norvège
NOR
0
FDM
10Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

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