Comment obtenir des billets pour Danemark-Norvège : prix de l’UEFA Nations League A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec un derby scandinave bouillant, puisque le Danemark s’apprête à recevoir la Norvège dans l’emblématique Parken Stadium de Copenhague. Les deux rivaux européens vont se disputer le droit de fanfaronner, ainsi que des points cruciaux dans la phase de groupes du tournoi.

GOAL vous fournit tous les détails nécessaires concernant les prix des billets, les informations sur le stade et les étapes à suivre pour réserver vos places.

Quand a lieu le coup d’envoi de Danemark - Norvège en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Danemark - Norvège se déroule au Parken Stadium de Copenhague, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé par votre diffuseur régional.

UEFA Nations League A - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Parken

Où acheter des billets pour Danemark - Norvège ?

Les billets officiels de premier marché pour ce match sont distribués directement via DBU Billetsalg, qui fait office de portail officiel de billetterie de la Fédération danoise de football pour les rencontres à domicile de la sélection nationale au Parken Stadium. Les supporters doivent créer un compte à l’avance sur la plateforme officielle afin d’acheter des billets grand public standard lorsque les fenêtres de vente générale ouvriront.

Si les allocations du premier marché sont entièrement épuisées ou si certaines catégories de places deviennent indisponibles sur le portail officiel, des plateformes de marché secondaire comme Ticombo constituent une solution si les offres du site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Danemark - Norvège ?

Les billets standard à l’unité sur le portail officiel de billetterie commencent à environ 35 € pour des places en admission générale derrière les buts au Parken Stadium, selon la catégorie choisie.

Sur le marché secondaire, comme Ticombo, les prix d’entrée commencent autour de 78 € lorsque les allocations standard du premier marché sont épuisées sur les canaux officiels.

Danemark - Norvège en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Danemark - Norvège

Le Danemark a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches, avec huit buts marqués et huit encaissés. Sa sortie la plus récente a été un match nul 0-0 contre la RD Congo en amical, et il a été éliminé des qualifications pour la Coupe du monde après une défaite au score cumulé face à la Tchéquie. Cette série comprend également une victoire 4-0 contre la Macédoine du Nord et une défaite 4-2 face à l’Écosse.

Les cinq derniers matches de la Norvège ont produit trois victoires et deux défaites, avec huit buts inscrits et neuf encaissés. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-1 contre l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde, mettant fin à une série qui comprenait des victoires contre le Brésil et la Côte d’Ivoire en phase à élimination directe. La Norvège avait lancé cette séquence par une victoire 3-2 contre le Sénégal lors de la phase de groupes.

Danemark - Norvège : bilan récent des confrontations directes

Le Danemark présente le meilleur bilan récent dans cette affiche. La dernière confrontation remonte à juin 2024, lorsque le Danemark s’était imposé 3-1 à domicile en amical, et sur les cinq derniers matches recensés entre les deux équipes, le Danemark s’est imposé à trois reprises, pour un nul et une victoire de la Norvège. La série s’est jouée principalement sur le sol danois, et le Danemark a généralement été l’équipe la plus clinique, même si la meilleure forme de la Norvège à l’approche de cette rencontre rend la tendance historique moins prédictive qu’elle n’aurait pu le sembler autrement.







