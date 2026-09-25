Crystal Palace affronte Nottingham Forest le dimanche 11 octobre 2026 à Selhurst Park, à Londres.

Les récentes confrontations entre les deux équipes ont été très disputées, quatre de leurs cinq derniers matches de championnat s’étant soldés par un score de 1-1. L’atmosphère de Selhurst Park constituera un vrai test alors que les deux effectifs tenteront de prendre les trois points.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Crystal Palace contre Nottingham Forest, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Crystal Palace contre Nottingham Forest en Premier League ?

Crystal Palace contre Nottingham Forest se déroule à Selhurst Park, à Londres, avec un coup d’envoi prévu à l’heure indiquée ci-dessus.

Premier League - Journée 6 11 oct. 2026 - 09:00 Selhurst Park

Comment acheter des billets pour Crystal Palace contre Nottingham Forest en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le match de Premier League Crystal Palace contre Nottingham Forest à Selhurst Park, suivez ces canaux officiels et ces options sur le marché secondaire :

1. Canaux officiels du club (achat principal)

Adhésion officielle requise : Les billets pour les matches de Premier League à domicile sont rarement mis en vente générale. Pour acheter directement auprès de Crystal Palace, vous avez généralement besoin d’une adhésion Crystal Palace Adult ou International en cours de validité.

Bourse d’échange officielle de billets : Si le match affiche complet, les détenteurs d’un abonnement de saison de Palace qui ne peuvent pas y assister revendent leur place à sa valeur faciale exclusivement à d’autres membres via la Crystal Palace Ticket Exchange officielle.

Parcage visiteurs (supporters de Nottingham Forest) : Les supporters de Forest doivent acheter leurs billets à l’extérieur directement via le portail officiel de billetterie de Nottingham Forest, qui exige également une adhésion officielle au club et un nombre suffisant de points de fidélité.

2. Hospitalité les jours de match (sans adhésion requise)

Si vous n’êtes pas membre du club ou si le match affiche complet en admission générale, vous pouvez acheter des packages hospitality officiels directement auprès de Crystal Palace.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Crystal Palace contre Nottingham Forest ?

Les prix des billets pour le match de Premier League Crystal Palace contre Nottingham Forest à Selhurst Park varient selon que vous les achetiez via les canaux officiels du club ou sur des plateformes secondaires de billetterie.

Tarifs officiels du club (valeur faciale)

En achetant directement auprès de Crystal Palace (adhésion requise), les catégories standard de billets pour les places en admission générale à Selhurst Park se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

Adultes : 35 £ à 60 £ (selon la tribune et la catégorie de place)

Tarifs réduits (seniors de 65 ans et plus et jeunes adultes de 18 à 21 ans) : 25 £ à 42 £

Juniors (moins de 18 ans) : 18 £ à 30 £

Supporters visiteurs (secteur Nottingham Forest) : 30 £ (plafonnés par le règlement de la Premier League pour les billets visiteurs standard)

Packages hospitality

Des packages hospitality officiels le jour du match, tels que Legends Restaurant ou les Executive Lounges, sont disponibles pour les non-membres.

Prix de départ : Environ 190 £ à 250 £+ par personne

Marchés secondaires de billetterie

Si les billets en admission générale sont épuisés via les canaux officiels, sur les plateformes d’échange et de revente de billets telles que StubHub, les prix fluctuent en fonction de la demande, de l’emplacement et de la disponibilité.

Billets les moins chers/prix de départ : Environ 60 £ à 80 £

Prix moyen d’un billet : Environ 160 £ à 180 £

Crystal Palace contre Nottingham Forest en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Crystal Palace et de Nottingham Forest

Les cinq derniers matches de Crystal Palace ont produit deux victoires et trois défaites. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-3 à l’extérieur contre Fulham en Premier League le 5 septembre, après une défaite 1-4 contre Manchester City et un revers 2-0 face à Everton. Les deux victoires de cette série sont arrivées contre Fulham, dont un succès 1-2 en match amical de pré-saison. Palace a beaucoup concédé sur l’ensemble de ces cinq matches, avec également une défaite 3-0 en amical contre Fribourg dans cette séquence.

Les cinq derniers matches de Nottingham Forest ont produit une victoire, deux nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent a été un nul 0-0 à Tottenham Hotspur le 5 septembre, après un nul 2-2 contre Liverpool et deux défaites de suite contre Leeds United en Premier League et en Carabao Cup. La seule victoire de Forest dans cette série est intervenue lors d’un match amical de pré-saison, un succès 2-0 contre Brest. L’équipe a gardé sa cage inviolée une fois sur ces cinq matches.

Crystal Palace contre Nottingham Forest : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à février 2026, lorsque Nottingham Forest et Crystal Palace ont fait match nul 1-1 au City Ground en Premier League. Sur les cinq dernières confrontations directes, toutes disputées en Premier League, quatre se sont terminées sur le score de 1-1, Nottingham Forest ayant obtenu le seul résultat décisif, une victoire 1-0 à domicile en octobre 2024. Aucune des deux équipes n’est parvenue à gagner les trois rencontres les plus récentes.

Classement de Crystal Palace et de Nottingham Forest

Au classement de Premier League, Crystal Palace occupe actuellement la 13e place tandis que Nottingham Forest est 16e.