Crystal Palace reçoit Newcastle United le dimanche 25 octobre 2026 à Selhurst Park, à Londres.

Newcastle United se déplace à Londres en quête de régularité après sa victoire 2-1 contre Hull City en Premier League lors de son précédent match de championnat. Lors de leur dernière confrontation en championnat à Selhurst Park, en avril 2026, Crystal Palace s’était imposé de justesse 2-1 grâce à un penalty tardif de Jean-Philippe Mateta.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Crystal Palace contre Newcastle United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Crystal Palace contre Newcastle United en Premier League ?

Crystal Palace contre Newcastle United se jouera à Selhurst Park, à Londres, le dimanche 25 octobre 2026.

Premier League - Journée 8 25 oct. 2026 - 10:00 Selhurst Park

Comment acheter des billets pour Crystal Palace contre Newcastle United en Premier League ?

Pour acheter des billets pour Crystal Palace contre Newcastle United à Selhurst Park, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon que vous recherchez des billets vendus officiellement, une expérience premium le jour du match ou une plateforme de revente.

1. Billetterie officielle du club

Adhésion à Crystal Palace : Le moyen le plus sûr et le plus direct d’obtenir des billets classiques dans les tribunes réservées aux supporters locaux est de passer par le site officiel de Crystal Palace. Il faut généralement disposer d’une adhésion payante en cours de validité, pour adulte ou junior, afin d’accéder aux différentes phases de vente.

Tribune visiteurs (supporters de Newcastle United) : Les billets pour la tribune visiteurs sont vendus exclusivement sur la billetterie officielle de Newcastle United à ses abonnés et membres éligibles, en fonction de leurs points de fidélité.

2. Plateformes de revente de billets

Des plateformes de revente comme StubHub proposent souvent des places mises en vente par des revendeurs lorsque les billets officiels sont épuisés, mais les prix peuvent différer de leur valeur nominale.

Combien coûtent les billets pour Crystal Palace contre Newcastle United en championnat ?

Le prix des billets pour Crystal Palace contre Newcastle United varie selon que vous les achetez directement auprès des clubs ou sur le marché de la revente.

1. Prix officiels à leur valeur nominale

Billets adultes classiques : À Selhurst Park, les billets adultes classiques au prix officiel coûtent généralement entre 46 £ et 80 £ , selon la catégorie de place et son emplacement dans les tribunes.

Billets à tarif réduit : Des billets à tarif réduit sont disponibles pour les juniors, les jeunes adultes (18–21 ans) et les seniors, généralement entre 25 £ et 55 £ .

Billets en tribune visiteurs : Conformément au plafond fixé par les règles de la Premier League, les billets destinés aux supporters adultes de Newcastle sont à 30 £ , avec des tarifs réduits à partir d’environ 15 £ à 20 £ .

Prestations d’hospitalité le jour du match : Les formules officielles VIP et avec accès aux salons commencent aux alentours de 170 £ et peuvent atteindre 475 £ ou plus par personne, selon les prestations de restauration comprises et l’emplacement du siège.

2. Plateformes de revente de billets

Comme les billets classiques pour les rencontres très demandées face à des adversaires de premier plan sont généralement épuisés dès la phase de vente officielle réservée aux membres, les prix sur des plateformes de revente telles queStubHubfluctuent en fonction de la demande :

Places classiques revendues : Généralement entre 85 £ et 170 £ .

Places premium sur les côtés du terrain ou dans les tribunes basses : Généralement proposées entre 170 £ et 450 £ ou plus .

Crystal Palace contre Newcastle United en Premier League : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Crystal Palace et de Newcastle United

Crystal Palace compte deux victoires, deux défaites et un nul lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier match s’est soldé par un nul sans but à Leeds en Premier League, après une large victoire 4-0 contre le Lech Poznan en Ligue Europa. Plus tôt dans cette série, Palace s’était imposé 3-2 à Fulham, mais avait perdu 3-2 à domicile contre Ipswich Town. Le club londonien a inscrit douze buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres, affichant à la fois une réelle menace offensive et des fragilités défensives.

Les cinq derniers matches de Newcastle présentent de forts contrastes. L’équipe de Jaissle compte trois victoires, un nul et une défaite, le revers 4-1 à Leeds constituant clairement son point bas. Elle a réagi en battant Hull City 2-1 en Premier League. Cette série comprend également une victoire 2-0 contre Tottenham et un nul 2-2 à Bournemouth. Newcastle a marqué dix buts et en a encaissé sept sur cette période, ce qui souligne autant sa production offensive que les interrogations qui subsistent sur sa défense.

Crystal Palace contre Newcastle United : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est achevée sur une victoire 2-1 de Crystal Palace à Selhurst Park en avril 2026, un résultat qui donnera confiance aux locaux avant ce match. Newcastle a toutefois eu l’avantage sur l’ensemble des cinq dernières confrontations entre les deux clubs en Premier League, avec deux victoires, dont un succès 5-0 à St James' Park en avril 2025. Palace s’est également imposé deux fois dans cette série, pour un match nul. Ce bilan témoigne de l’équilibre de cette affiche ces dernières saisons.