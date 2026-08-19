Comment obtenir des billets pour Crystal Palace - Manchester City : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d'envoi et plus encore

Crystal Palace entame sa saison 2026/27 de Premier League à domicile avec un défi de taille, face à Manchester City, qui a terminé dans le top 3 lors de chacune des 10 dernières saisons, le vendredi 28 août à Selhurst Park. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui pour ce choc en nocturne.

Pierre Sage dirigera Palace à domicile pour la première fois depuis qu’il a pris la succession du très успешного Oliver Glasner, et il espérera une prestation positive. Si certaines confrontations directes récentes ont largement tourné en faveur de City, Palace gardera tout de même un excellent souvenir de sa victoire surprise à Wembley, lors de son sacre en FA Cup en mai 2025.

Le nouvel entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, dirigera un match dans la capitale pour la première fois depuis son passage à la tête de Chelsea. En trois matches contre Palace durant cette période de 18 mois, il n’a pas trouvé la formule gagnante, chacune de ces rencontres s’étant soldée par un match nul.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Crystal Palace contre Manchester City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Crystal Palace - Manchester City ?

Crystal Palace contre Manchester City débutera à 20h00 BST le vendredi 28 août, à Selhurst Park, à Londres.

Premier League - Journée 2 28 août 2026 - 15:00 Selhurst Park

Comment acheter des billets pour Crystal Palace - Manchester City en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitalité, via le portail de billetterie officiel de chaque club ou des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur siège ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires réservés aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles d’échange de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Crystal Palace - Manchester City ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent des tarifs différenciés pour les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont plus chères, tandis que les sièges en hauteur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort pour les adhésions de base.

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