Lors de leur dernière confrontation en Premier League, en avril 2026, Liverpool F.C. s’est imposé 3-1 face à Crystal Palace F.C. à Anfield.

Sur leurs cinq dernières confrontations officielles, toutes compétitions nationales confondues, les deux équipes affichent un bilan équilibré : deux victoires chacune et un match nul.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Crystal Palace-Liverpool en Premier League ?

Crystal Palace-Liverpool se disputera à Selhurst Park, à Londres, le dimanche 8 novembre 2026.

Premier League - Journée 10 8 nov. 2026 - 09:00 Selhurst Park

Comment acheter des billets pour Crystal Palace-Liverpool en Premier League ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Crystal Palace et Liverpool à Selhurst Park :

1. Canaux officiels des clubs

Canaux officiels du club (membres de Crystal Palace) : Les billets pour les supporters locaux sont principalement distribués aux abonnés et aux membres de Crystal Palace.

Quota officiel réservé aux visiteurs (Liverpool FC) : Pour pouvoir acheter des billets issus du quota du club, les supporters de Liverpool doivent généralement être membres et disposer d’un nombre précis de crédits acquis lors de précédents déplacements.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les quotas initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Crystal Palace-Liverpool en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Premier League entre Crystal Palace et Liverpool à Selhurst Park, selon qu’ils sont vendus par les canaux officiels des clubs ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Billets adultes (zones 1–5) : de 63 à 80 £ selon l’emplacement exact et la vue.

Billets à tarif réduit (65 ans et plus et jeunes adultes de 18 à 21 ans) : de 45 à 60 £.

Billets jeunes (moins de 16 ans) : de 35 à 42 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places classiques : Les prix commencent généralement autour de 104 à 125 £ pour des places en tribune haute ou basse. Dans les blocs les plus demandés, ils sont nettement plus élevés en moyenne, selon les disponibilités du moment.

Places en tribunes latérales et derrière les buts : Ces places avec vue latérale ou derrière un but coûtent généralement à partir de 100 £ , selon le rang exact et les disponibilités.

Formules hospitalité et VIP : Leurs prix commencent généralement autour de 258 £ et peuvent être beaucoup plus élevés pour les prestations les plus haut de gamme les jours de match.

Crystal Palace-Liverpool en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Crystal Palace et de Liverpool

Crystal Palace affiche un bilan de deux victoires, un match nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 0-2 en amical face à Bristol City, après un match nul et vierge contre Leeds United en Premier League. Son meilleur résultat récent reste une victoire 4-0 face à Lech Poznan en Ligue Europa. Palace a également battu Middlesbrough 3-0 en Carabao Cup. Sur ces cinq matches, le club a inscrit sept buts et en a encaissé cinq, mais ses deux rencontres de Premier League ne lui ont rapporté qu’un but et aucune victoire.

Liverpool affiche quatre victoires, un match nul et aucune défaite sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est conclue par une victoire 3-1 face à Tottenham Hotspur en Carabao Cup, tandis que son succès 2-1 contre Atletico Madrid en Ligue des champions constitue son résultat le plus marquant sur cette série. Liverpool s’est également imposé 0-1 à Bournemouth en Premier League et a fait match nul 0-0 contre Fulham. Le club a inscrit huit buts et en a encaissé trois sur ces cinq rencontres, terminant deux d’entre elles sans encaisser de but.

Crystal Palace-Liverpool : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à avril 2026, lorsque Liverpool a battu Crystal Palace 3-1 à Anfield en Premier League. Auparavant, Palace s’était imposé 0-3 à Anfield en Carabao Cup en octobre 2025, puis avait remporté leur rencontre de Premier League 2-1 à Selhurst Park en septembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations, Liverpool et Crystal Palace comptent chacun deux victoires, pour un match nul. Leurs duels ont été serrés dans plusieurs compétitions.