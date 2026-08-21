Les supporters de Crystal Palace qui n'ont pas encore vu à l'œuvre les nouvelles recrues estivales, comme Takehiro Tomiyasu, Dwight McNeil, Anan Khalaili et Zavier Gozo, auront l'occasion parfaite de le faire lorsque Palace affrontera Ipswich Town à Selhurst Park en Premier League le samedi 12 septembre.

Palace garde de bons souvenirs de ses récentes confrontations avec Ipswich, puisque le club a remporté chacun de ses six derniers face-à-face contre l'équipe du Suffolk, une série qui remonte à 1993.

Ipswich a bien entamé la campagne actuelle avec des victoires à domicile en championnat contre Sunderland et en Carabao Cup contre Leicester City, mais le club sait qu'il s'agit d'un marathon et non d'un sprint, et qu'il devra rester concentré cette saison.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Crystal Palace contre Ipswich Town, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League entre Crystal Palace et Ipswich Town ?

Crystal Palace contre Ipswich Town aura lieu à Selhurst Park (Londres) le samedi 12 septembre, avec un coup d'envoi prévu à 15 heures BST.

Premier League - Journée 4 12 sept. 2026 - 10:00 Selhurst Park

Comment acheter des billets de Premier League pour Crystal Palace contre Ipswich Town

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l'unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérés via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d'une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Détenteurs d'abonnements et de debentures : Les détenteurs actuels d'abonnements conservent leurs places ou remettent au club les matches qu'ils n'utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d'attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s'inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n'ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente grand public : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Crystal Palace contre Ipswich Town ?

Le coût d'un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement en fonction du club hôte, de l'emplacement du siège et de la catégorie du match :

Tranches d'âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, les juniors (généralement U18 ou U21), les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d'âge diffèrent d'une équipe à l'autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres en catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix en valeur faciale les plus élevés.

Emplacement des sièges : Les places centrales le long du terrain et celles du niveau inférieur sont proposées à des prix premium, tandis que les places en niveau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d'une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu'à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu'en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux détenteurs d'abonnements de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n'arrivent pratiquement jamais en vente générale ou dans les tirages réservés aux adhésions de base.

Forme

Historique récent des confrontations directes

Actualité des équipes et effectifs