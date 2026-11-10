Crystal Palace reçoit Hull City le dimanche 29 novembre 2026 à Selhurst Park, à Londres.

Leur dernière confrontation officielle remonte au 14 mai 2017, lorsque Crystal Palace s’était largement imposé 4-0 à Selhurst Park. Avant cette rencontre, les deux équipes avaient fait match nul 3-3 au MKM Stadium en décembre 2016, au terme d’une rencontre spectaculaire.

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Crystal Palace contre Hull City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Crystal Palace et Hull City ?

Le match entre Crystal Palace et Hull City débute le dimanche 29 novembre 2026 à Selhurst Park, à Londres.

Premier League - Journée 12 29 nov. 2026 - 09:05 Selhurst Park

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Crystal Palace et Hull City ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Crystal Palace et Hull City, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle de Crystal Palace : Pour les supporters de l’équipe à domicile, le moyen le plus direct et le plus sûr est de passer par la billetterie officielle de Crystal Palace, où les billets sont mis en vente par phases selon les catégories d’adhésion.

Pour les supporters de l’équipe à domicile, le moyen le plus direct et le plus sûr est de passer par la billetterie officielle de Crystal Palace, où les billets sont mis en vente par phases selon les catégories d’adhésion. Billetterie officielle de Hull City : Les supporters visiteurs peuvent acheter leurs billets auprès des canaux officiels de Hull City, puisqu’un contingent de places à Selhurst Park leur est réservé.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Crystal Palace et Hull City ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Crystal Palace et Hull City :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques : Les prix vont généralement d’environ 46 £ pour les places ordinaires dans les tribunes inférieures ou dans les angles, jusqu’à 80 £ pour les places les mieux situées au centre.

Les prix vont généralement d’environ pour les places ordinaires dans les tribunes inférieures ou dans les angles, jusqu’à pour les places les mieux situées au centre. Adhésions et tarifs réduits : Les prix vont généralement d’environ 35 £ à 60 £, selon la catégorie exacte de la place.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets ont été vendus par les clubs, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places classiques : Les prix débutent généralement autour de 69 £ et atteignent en moyenne près de 154 £ .

Les prix débutent généralement autour de et atteignent en moyenne près de . Places premium et prestations d’hospitalité : Les prix vont généralement de 197 £ à plus de 390 £.

Crystal Palace contre Hull City en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Crystal Palace et de Hull City

Crystal Palace compte une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-0 à domicile contre Newcastle United en Premier League, après un nul 2-2 sur le terrain de Besiktas en Ligue Europa. Son unique victoire sur cette série est un succès 3-1 à domicile contre Nottingham Forest. Palace a inscrit dix buts et en a encaissé douze lors de ces cinq matches, un bilan défensif clairement préoccupant.

Hull City compte deux nuls et deux défaites lors de ses quatre derniers matches de Premier League. Le plus récent s’est achevé sur un nul 1-1 à Brentford. Auparavant, Hull s’était incliné 1-0 contre Fulham. Le club a également fait match nul contre Everton et Chelsea plus tôt dans cette série. Ses résultats à l’extérieur montrent qu’il est capable de prendre des points en déplacement, même s’il ne trouve pas toujours la formule pour gagner.

Crystal Palace contre Hull City : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux clubs a eu lieu en Premier League le 14 mai 2017, lorsque Crystal Palace s’est imposé 4-0 à Selhurst Park. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées en Premier League, le bilan est de deux victoires pour Crystal Palace, deux pour Hull City et un nul. Les deux équipes ne se sont plus affrontées en compétition officielle depuis ce match de 2017.