La Croatie et l’Angleterre se rencontrent à deux reprises en Ligue des nations de l’UEFA 2026/27, dans le cadre d’un relevé groupe A3 de la Ligue A qui comprend également l’Espagne et la Tchéquie. Le premier rendez-vous, à Rijeka le 3 octobre, se jouera intégralement à huis clos, à la suite d’une sanction de l’UEFA infligée à la Croatie après des incidents de foule lors du quart de finale de la saison dernière contre la France. Aucun billet n’est donc disponible pour le public pour cette rencontre.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour Croatie-Angleterre à Wembley dès maintenant, y compris les prix, la disponibilité et les meilleurs endroits où acheter.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Croatie-Angleterre en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Le coup d’envoi de Croatie-Angleterre sera donné à 18 h 00, heure locale, le samedi 3 octobre 2026, au Stadion Rujevica de Rijeka. Les informations officielles concernant la diffusion de cette rencontre ne sont pas disponibles à l’heure actuelle.

UEFA Nations League A - Journée 3 3 oct. 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Où acheter des billets pour Croatie-Angleterre ?

Il n’y a aucun billet accessible au public pour la rencontre du 3 octobre à Rijeka, puisqu’elle se jouera sans supporters dans le cadre de la sanction de l’UEFA visant la Croatie. Toute personne espérant voir ces deux équipes à l’œuvre lors de cette campagne devra plutôt se tourner vers le match du 12 novembre à Wembley.

Les billets pour le match à Wembley sont d’abord proposés via le portail officiel de billetterie England Football, avec une priorité généralement accordée aux membres de l’England Supporters Travel Club et aux détenteurs d’abonnements affiliés à la FA avant qu’un éventuel contingent restant ne soit mis en vente générale.

Voici quelques points utiles à connaître pour acheter des billets pour cette affiche :

Rencontre du 3 octobre (Rijeka) – disputée à huis clos, sans billets pour le public, ni officiels ni sur le marché secondaire

Vente générale officielle (Wembley) – ouvre après la fermeture des fenêtres de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche du match

Transferts garantis – chaque achat sur Ticombo provient d’un éventail de vendeurs vérifiés

Marché secondaire – Ticombo est l’option à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu du profil de cette affiche, il est recommandé de réserver tôt pour le match à Wembley une fois la vente générale ouverte.

Combien coûtent les billets pour Croatie-Angleterre ?

Il n’existe aucun tarif officiel ni sur le marché secondaire pour la rencontre du 3 octobre à Rijeka, puisqu’elle est entièrement fermée au public.

La tarification officielle pour le match à Wembley est fixée via le portail de billetterie England Football, avec toute la gamme allant des places standard aux sièges premium proposée au prix facial dans la limite des disponibilités. Les prix officiels des précédents matches de l’Angleterre en Ligue des nations à Wembley débutaient autour de 40 £.

Ticombo est l’option à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, avec des prix sur le marché secondaire pour une affiche de ce profil qui commencent généralement autour de 45 à 60 £ pour des places en tribune haute une fois les annonces disponibles.

Comme pour toute grande affiche internationale très demandée, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Réserver sa place le plus tôt possible est donc généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Croatie-Angleterre en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Croatie et de l’Angleterre

La Croatie a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux, avec sept buts marqués et neuf encaissés sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre le Portugal en huitième de finale de la Coupe du monde. Plus tôt dans cette séquence, elle a battu le Ghana 2-1 et le Panama 1-0, mais a aussi subi une défaite 4-2 contre l’Angleterre en phase de groupes.

Les cinq derniers matches de l’Angleterre ont produit quatre victoires et une défaite, avec 14 buts marqués et sept encaissés. Son résultat le plus récent a été une victoire 6-4 contre la France en quart de finale de la Coupe du monde. La seule défaite sur cette série est intervenue contre l’Argentine, qui a éliminé l’Angleterre au stade des demi-finales. L’Angleterre a également battu la Norvège, le Mexique et la RD Congo durant cette période.

Croatie-Angleterre : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, où l’Angleterre s’est imposée 4-2. Avant cela, l’Angleterre avait battu la Croatie 1-0 à l’Euro 2020. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Angleterre présente le meilleur bilan, sa seule défaite dans ces données remontant à la demi-finale de la Coupe du monde 2018, lorsque la Croatie s’était imposée 2-1. Ces cinq rencontres comprennent également une victoire 2-1 de l’Angleterre et un match nul 0-0, tous deux en Ligue des nations de l’UEFA 2018-19.