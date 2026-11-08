La Croatie conclura à domicile sa campagne internationale 2026 et la phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA en affrontant la Tchéquie à Osijek le dimanche 15 novembre. Si vous souhaitez voir Luka Modric, Ivan Perisic et leurs coéquipiers en action, vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant des billets pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre la Croatie et la Tchéquie, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où les acheter.

Quand aura lieu le match de Ligue des nations de l’UEFA entre la Croatie et la Tchéquie ?

Le match entre la Croatie et la Tchéquie aura lieu à l’Opus Arena d’Osijek le dimanche 15 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 20 h 45 (HEC).

UEFA Nations League A - Journée 6 15 nov. 2026 - 14:45 Opus Arena

Comment acheter des billets pour Croatie-Tchéquie en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets officiels pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre la Croatie et la Tchéquie sont distribués exclusivement sur le portail de billetterie de la Fédération croate de football (HNS).

Les fédérations ouvrent généralement la billetterie quatre à six semaines avant le match concerné. La vente débute par une période de priorité réservée aux membres inscrits des clubs de supporters ou aux détenteurs d’une carte de la fédération. Les billets restants sont mis à la disposition du grand public environ deux à trois semaines avant la rencontre.

Pour trouver des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : StubHub protège tous les transferts et achats de billets grâce à son programme de sécurité intégré, TixProtect. Ce programme garantit que vous recevrez vos billets à temps et qu’ils seront valables pour votre événement, faute de quoi vous serez intégralement remboursé.

Combien coûtent les billets pour Croatie-Tchéquie en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets officiels pour le prochain match de Ligue des nations de l’UEFA entre la Croatie et la Tchéquie coûtent entre 40 € et plus de 95 € pour des places standard, selon la catégorie et la zone du stade. Les tarifs se répartissent comme suit :

Catégorie 3 / tribunes derrière les buts : Ce sont les zones les plus abordables du stade, avec des prix généralement compris entre 40 € et 80 €. Elles se trouvent derrière les buts et accueillent habituellement les supporters locaux les plus fervents ou les secteurs réservés aux supporters visiteurs.

: Ce sont les zones les plus abordables du stade, avec des prix généralement compris entre 40 € et 80 €. Elles se trouvent derrière les buts et accueillent habituellement les supporters locaux les plus fervents ou les secteurs réservés aux supporters visiteurs. Catégorie 2 / angles et parties hautes des tribunes latérales : Ces places se situent dans les angles du stade ou dans les rangées supérieures des tribunes latérales. Leur prix nominal varie généralement de 50 € à 100 €.

: Ces places se situent dans les angles du stade ou dans les rangées supérieures des tribunes latérales. Leur prix nominal varie généralement de 50 € à 100 €. Catégorie 1 / places standard en tribune latérale et partie basse : Ces places centrales se trouvent le long des lignes de touche, au plus près de la ligne médiane. Offrant la meilleure vue sur le terrain, elles coûtent entre 75 € et 145 € au tarif de base.

: Ces places centrales se trouvent le long des lignes de touche, au plus près de la ligne médiane. Offrant la meilleure vue sur le terrain, elles coûtent entre 75 € et 145 € au tarif de base. Tribune principale premium et offres VIP/hospitalité : Les places premium couvertes, les sièges rembourrés et les offres haut de gamme donnant accès à un salon privé ou à un service de restauration gastronomique coûtent entre 250 € et plus de 900 €, selon la formule d’hospitalité.

Consultez les sites officiels de l’équipe nationale à l’approche du match pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Tout savoir sur l’Opus Arena

L’Opus Arena, aussi appelée de manière informelle Stadion Pampas, est un stade de football ultramoderne situé à Osijek, en Croatie. Véritable avancée pour les infrastructures sportives locales, elle est largement considérée comme le stade le plus moderne du pays.

Ouverte en juillet 2023, elle est le stade officiel du NK Osijek, club du championnat de Croatie, et accueille fréquemment des matches internationaux de l’équipe de Croatie de football.

Les moments marquants à l’Opus Arena

La grande inauguration (juillet 2023) : Le stade a accueilli son premier match officiel, en championnat de Croatie (HNL), entre le NK Osijek et le Slaven Belupo. L’équipe locale s’est imposée sur le score spectaculaire de 6-1, inaugurant sa nouvelle enceinte de manière éclatante.

: Le stade a accueilli son premier match officiel, en championnat de Croatie (HNL), entre le NK Osijek et le Slaven Belupo. L’équipe locale s’est imposée sur le score spectaculaire de 6-1, inaugurant sa nouvelle enceinte de manière éclatante. Le premier match de l’équipe nationale (octobre 2023) : Le premier match officiel de l’équipe de Croatie de football dans ce stade était une rencontre de qualification pour l’Euro 2024 de l’UEFA face à la Turquie. Les visiteurs ont toutefois gâché la fête en arrachant une courte victoire 1-0, devant plus de 12 000 supporters dans un stade comble à l’ambiance électrique.

: Le premier match officiel de l’équipe de Croatie de football dans ce stade était une rencontre de qualification pour l’Euro 2024 de l’UEFA face à la Turquie. Les visiteurs ont toutefois gâché la fête en arrachant une courte victoire 1-0, devant plus de 12 000 supporters dans un stade comble à l’ambiance électrique. Le choc entre grands clubs nationaux (septembre 2026) : Lors d’une récente affiche du championnat, le NK Osijek a enthousiasmé les supporters présents en battant le Dinamo Zagreb, puissance de longue date, au terme d’un match riche en rebondissements (4-2).

Un vaste complexe d’entraînement tout-en-un : Le stade est bien plus qu’un simple lieu de match. Il fait partie d’un vaste complexe de 15,3 hectares comprenant sept terrains d’entraînement de football attenants, équipés d’un chauffage sous la pelouse, des bâtiments d’hébergement modernes pour les joueurs et une boutique officielle du club.

Match de Ligue des nations de l’UEFA Croatie-Tchéquie : tout ce qu’il faut savoir

Croatie-Tchéquie : forme récente

Classement FIFA : Croatie (13e) contre Tchéquie (48e)

Malgré une victoire à l’extérieur contre la Tchéquie pour son entrée en lice en Ligue des nations de l’UEFA, la Croatie a subi deux lourdes défaites consécutives face à l’Espagne (1-4) et à l’Angleterre (0-7). Elle n’a pas réussi à garder sa cage inviolée lors de ses cinq derniers matches.

La Tchéquie n’a plus remporté de match officiel dans le temps réglementaire depuis sa victoire 6-0 contre Gibraltar, lors d’une rencontre de qualification pour la Coupe du monde en novembre 2025, ni gagné à l’extérieur depuis septembre 2025. Trois défaites consécutives en Ligue des nations ont porté sa série sans victoire à six matches.

Croatie-Tchéquie : bilan des dernières confrontations

La Croatie est invaincue face à la Tchéquie : en sept rencontres, elle compte quatre victoires, trois nuls et aucune défaite. Elle a inscrit 16 buts contre neuf pour la Tchéquie.

La dernière rencontre entre la Croatie et la Tchéquie a eu lieu en septembre, au début de la campagne de Ligue des nations de l’UEFA. La Croatie s’est imposée 2-1 à la Fortuna Arena de Prague. Luka Modric a ouvert le score pour la Croatie au début de la seconde période, mais la Tchéquie a égalisé peu après par Adam Karabec. Marco Pasalic a inscrit le but de la victoire à la 77e minute, sur une passe décisive d’Ivan Perisic.