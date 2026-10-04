La Croatie bouclera à la fois sa campagne internationale 2026 et son calendrier de phase de groupes de l’UEFA Nations League à domicile lorsqu’elle affrontera la Tchéquie à Osijek, le dimanche 15 novembre. Si vous souhaitez voir Luka Modric, Ivan Perisic et consorts à l’œuvre, vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Après être entrée en scène à Rijeka contre l’Angleterre puis à Split face aux champions du monde, l’Espagne, plus tôt dans cette campagne d’UEFA Nations League, l’équipe de Slaven Bilić espère désormais terminer en beauté dans le pôle économique et culturel de la région croate orientale de Slavonie.

Bien que la Croatie ait déjà disputé 17 matches internationaux à Osijek, ce ne sera que la quatrième fois que les « Vatreni » se produiront à l’Opus Arena. Leur rencontre la plus récente dans cette enceinte a eu lieu en juillet 2025 et elle rappellera de très bons souvenirs aux stars croates, beaucoup moins aux Tchèques. Ce jour-là, le public d’Osijek a exulté en voyant la Croatie s’imposer 5-1 contre la Tchéquie lors d’un match de qualification à la Coupe du monde.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Croatie-Tchéquie en UEFA Nations League, notamment les prix, la disponibilité et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le match de l’UEFA Nations League entre la Croatie et la Tchéquie ?

Croatie-Tchéquie se jouera à l’Opus Arena d’Osijek le dimanche 15 novembre, avec un coup d’envoi programmé à 20 h 45 (CET).

UEFA Nations League A - Journée 6 15 nov. 2026 - 14:45 Opus Arena

Comment acheter des billets pour Croatie-Tchéquie en UEFA Nations League

Les billets officiels pour cette rencontre d’UEFA Nations League entre la Croatie et la Tchéquie sont distribués exclusivement via le portail billetterie de la Fédération croate de football (HNS).

Les fédérations ouvrent généralement leur billetterie 4 à 6 semaines avant le match concerné. Les ventes débutent d’abord par une fenêtre de priorité exclusive pour les membres enregistrés du club de supporters ou les détenteurs d’une carte de la fédération. Les billets restants sont ensuite mis à disposition du grand public environ 2 à 3 semaines avant la rencontre.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme Ticombo.

Transferts garantis – Ticombo protège tous les transferts et achats de billets grâce à son programme de sécurité intégré appelé TixProtect. Ce programme garantit que vous recevrez vos billets à temps et qu’ils seront valables pour votre événement, ou vous serez remboursé à 100 %.

Combien coûtent les billets pour Croatie-Tchéquie en UEFA Nations League ?

Les billets officiels pour le prochain match d’UEFA Nations League entre la Croatie et la Tchéquie vont de 40 € à plus de 95 € pour les places standard, selon la catégorie et la zone du stade, avec la répartition suivante :

Catégorie 3 / Derrière les buts : ce sont les zones les plus abordables du stade, généralement proposées entre 40 € et 80 €. Elles se situent dans les tribunes derrière les filets, qui accueillent le plus souvent les supporters locaux les plus bruyants ou les blocs réservés aux fans visiteurs.

Catégorie 2 / Angles et partie haute des tribunes latérales : situées dans les angles du stade ou sur les rangées supérieures le long des côtés. Les tarifs faciaux de ces sections se situent habituellement entre 50 € et 100 €.

Catégorie 1 / Tribunes latérales standard et niveau inférieur : options de sièges centrales situées le long des lignes de touche et au plus près de la ligne médiane. Offrant la meilleure visibilité sur la pelouse, ces billets coûtent entre 75 € et 145 € au prix de base.

Tribune principale premium et VIP/hospitalité : des places premium couvertes, des sièges rembourrés et des options de luxe incluant l’accès à un salon privé ou à une restauration haut de gamme vont de 250 € à plus de 900 € selon le niveau de la formule hospitalité.

Consultez les sites officiels de la sélection nationale à l’approche du match pour des informations supplémentaires, ainsi que des sites de revente secondaires comme Ticombo pour la disponibilité actuelle.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Opus Arena

L’Opus Arena, également connue de manière informelle sous le nom de Stadion Pampas, est un stade de football ultramoderne situé à Osijek, en Croatie. Représentant un bond monumental pour les infrastructures sportives locales, il est largement considéré comme le stade le plus moderne du pays.

Inauguré en juillet 2023, il sert de stade officiel au club du championnat croate, le NK Osijek, et accueille régulièrement des rencontres internationales de l’équipe nationale croate.

Moments marquants à l’Opus Arena

La grande inauguration (juillet 2023) : l’enceinte a ouvert ses portes pour la première fois à l’occasion d’un match officiel (championnat de Croatie - HNL), avec le NK Osijek opposé à Slaven Belupo. Les locaux se sont imposés 6-1 avec éclat, lançant de manière explosive leur nouvelle maison.

Le premier match de l’équipe nationale (octobre 2023) : le tout premier match officiel de l’équipe nationale croate dans ce stade était un qualificatif pour l’Euro 2024 de l’UEFA contre la Türkiye. Même si les visiteurs ont gâché la fête en s’imposant 1-0, l’enceinte affichait plus de 12 000 spectateurs et l’ambiance était électrique.

Choc entre géants nationaux (septembre 2026) : lors d’un récent blockbuster national, le NK Osijek a enthousiasmé ses supporters dans ce stade en battant l’éternelle puissance du Dinamo Zagreb 4-2 dans un match spectaculaire.

Méga-base d’entraînement tout-en-un : le stade est bien plus qu’un simple lieu de match ; il fait partie d’un vaste complexe de 15,3 hectares qui comprend sept terrains d’entraînement de football adjacents équipés de chauffage souterrain, des blocs d’hébergement modernes pour les joueurs et une boutique officielle dédiée aux supporters de l’équipe.

Croatie-Tchéquie en UEFA Nations League : tout ce qu’il faut savoir

Croatie-Tchéquie : forme récente

Classement FIFA : Croatie (#13) vs Tchéquie (#48)

Malgré une victoire inaugurale à l’extérieur en UEFA Nations League contre la Tchéquie, la Croatie a ensuite subi deux lourdes défaites consécutives contre l’Espagne (1-4) et l’Angleterre (0-7). Elle n’a pas gardé sa cage inviolée lors de ses cinq derniers matches.

La Tchéquie n’a plus gagné un match officiel dans le temps réglementaire depuis son succès 6-0 contre Gibraltar, lors d’un match qualificatif pour la Coupe du monde en novembre 2025, et n’a plus remporté de rencontre à l’extérieur depuis septembre 2025. Trois défaites de suite en Nations League ont porté sa série sans victoire à six matches.

Croatie-Tchéquie : confrontations récentes

La Croatie possède un bilan historique invaincu face à la Tchéquie, avec 4 victoires, 3 nuls et 0 défaite en 7 confrontations au total. Elle a inscrit 16 buts contre 9 pour la Tchéquie.

La dernière rencontre entre la Croatie et la Tchéquie a eu lieu au début de la campagne d’UEFA Nations League en septembre. La Croatie s’est imposée 2-1 à la Fortuna Arena de Prague. Luka Modric a ouvert le score pour la Croatie au début de la seconde période, mais la Tchéquie a égalisé peu après, par l’intermédiaire d’Adam Karabec. Le moment décisif du match est arrivé à la 77e minute, lorsque Marco Pasalic a marqué, parfaitement servi par Ivan Perisic.

Grp. 3 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Espagne ESP 3 3 0 0 10 4 +6 9 V V V 2 Angleterre ANG 3 2 0 1 11 3 +8 6 V V D 3 Croatie CRO 3 1 0 2 3 12 -9 3 D D V 4 Tchéquie CZE 3 0 0 3 2 7 -5 0 D D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation



