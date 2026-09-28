La Croatie reçoit l’Espagne, championne du monde en titre, au stade Poljud de Split le mardi 6 octobre, dans le cadre d’une campagne de Ligue A, groupe A3, qui comprend également l’Angleterre et la Tchéquie. Il s’agit du match retour d’une double confrontation entamée avec la réception de la Croatie par l’Espagne à Séville, une affiche qui a fait guichets fermés presque immédiatement après le triomphe espagnol à la Coupe du monde 2026.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour Croatie-Espagne dès maintenant, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Croatie-Espagne en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Le match Croatie-Espagne débutera au Stadion Poljud de Split, et les informations officielles de diffusion ne sont pas disponibles à l’heure actuelle pour cette rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 4 6 oct. 2026 - 14:45 Stadion Poljud

Où acheter des billets pour Croatie-Espagne ?

Les billets pour cette rencontre sont d’abord mis à disposition via les canaux officiels de billetterie de la Fédération croate de football (HNS). La HNS ouvre généralement les ventes pour les matches à domicile environ 20 jours avant le jour du match, de sorte que les billets officiels ne sont pas encore en vente générale.

Voici quelques éléments utiles à connaître pour acheter des billets pour cette rencontre :

Vente générale officielle – ouverture attendue environ 20 jours avant le match via les canaux de la HNS

Demande liée aux champions du monde – le sacre de l’Espagne à la Coupe du monde 2026 a suscité un intérêt exceptionnel dans l’ensemble de ce groupe, avec le match aller à Séville déjà à guichets fermés

Marché secondaire – Ticombo est l’option à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu de la rapidité avec laquelle le match de Séville a disparu, il est fortement recommandé de réserver tôt pour cette rencontre également.

Combien coûtent les billets pour Croatie-Espagne ?

Les tarifs officiels via la HNS n’ont pas encore été confirmés, puisque la vente générale ne devrait pas ouvrir avant l’approche du match, généralement autour de 20 jours avant selon le calendrier habituel de la fédération.

Ticombo est l’option à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées ou indisponibles, ou tant que la vente officielle n’a pas encore ouvert. avec des annonces actuellement proposées à partir d’environ 199 €, reflet de la forte demande qui entoure déjà une sélection espagnole évoluant en tant que championne du monde en titre.

Comme pour toute rencontre impliquant le champion du monde, les prix peuvent évoluer rapidement à l’approche du match et à l’ouverture de la vente officielle, donc réserver votre place le plus tôt possible est généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Croatie-Espagne en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Croatie et de l’Espagne

La Croatie a remporté trois matches et en a perdu deux lors de ses cinq dernières rencontres, avec six buts marqués et sept encaissés sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Plus tôt dans cette séquence, elle a battu le Ghana 2-1 et le Panama 1-0 à l’extérieur, mais a également subi une défaite 4-2 contre l’Angleterre en phase de groupes.

Les cinq derniers matches de l’Espagne se sont soldés par cinq victoires en cinq rencontres, avec neuf buts marqués et deux encaissés. Son résultat le plus récent a été une victoire 1-0 contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Cette série a également compris des succès contre la France, la Belgique, le Portugal et l’Autriche, l’Espagne ayant gardé sa cage inviolée à deux reprises sur ces cinq matches.

Croatie-Espagne : historique récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu à l’Euro 2024, où l’Espagne s’est imposée 3-0. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 0-0 lors d’une rencontre de Ligue des nations en juin 2023 en Croatie. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Espagne présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour la Croatie et un match nul. Le succès 6-0 de l’Espagne en septembre 2018 reste le résultat le plus net dans ces données.



