Coventry City affronte Newcastle United le lundi 12 octobre 2026 à la Coventry Building Society Arena de Coventry.

Coventry City et Newcastle United partagent une rivalité historique de longue date, qui remonte aux années passées dans l’élite du football anglais. Leur dernière rencontre officielle remonte à février 2010, lors d’un match de Championship, au cours duquel Newcastle s’est imposé avec autorité 4-1 à St. James' Park.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Coventry City vs Newcastle United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Coventry City vs Newcastle United en Premier League ?

Coventry City vs Newcastle United a lieu à la Coventry Building Society Arena de Coventry, le lundi 12 octobre 2026.

Premier League - Journée 6 12 oct. 2026 - 15:00 Coventry Building Society Arena

Comment acheter des billets pour Coventry City vs Newcastle United en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le match de Premier League Coventry City vs Newcastle United à la Coventry Building Society Arena, plusieurs voies officielles et secondaires s’offrent à vous selon que vous souhaitez des places dans le secteur domicile ou visiteur.

1. Billets officiels domicile (secteur Coventry City)

Site officiel : les billets sont vendus via le portail officiel de billetterie en ligne de Coventry City.

Priorité aux membres : pour accéder aux billets grand public dans le secteur domicile, vous devez généralement disposer d’une adhésion officielle à Coventry City . Les membres payants sont prioritaires lorsque les billets sont mis en vente, via un système de mise en vente échelonnée ou de tirage au sort.

Vente générale : s’il reste des billets après les achats des abonnés et des membres, ils sont mis en vente au grand public. Cependant, les matches de Premier League à forte demande atteignent rarement cette phase de vente générale.

2. Billets officiels visiteurs (secteur Newcastle United)

Site officiel : les billets visiteurs sont gérés directement par Newcastle United via sa plateforme officielle de billetterie.

Points de fidélité et adhésion : les contingents visiteurs pour les matches de Premier League sont strictement limités. Newcastle United distribue les billets visiteurs selon son système de points de fidélité à l’extérieur pour les abonnés et les membres payants « Mags ». Ces billets se vendent systématiquement à des supporters de longue date.

3. Hospitalité les jours de match (sans adhésion requise)

Si vous ne disposez pas d’une adhésion au club ou de points de priorité, réserver un pack officiel d’hospitalité le jour du match directement auprès de Coventry City FC est le moyen le plus fiable de garantir un billet.

Combien coûtent les billets pour Coventry City vs Newcastle United en Premier League ?

Pour le match de Premier League entre Coventry City et Newcastle United à la Coventry Building Society Arena, les prix des billets varient selon que vous achetez via les canaux officiels des clubs ou via des plateformes secondaires de revente :

1. Prix officiels des clubs (valeur faciale)

Lorsqu’ils sont achetés directement auprès des clubs, les billets standards de Premier League sont plafonnés ou tarifés selon des catégories fixes :

Admission générale (domicile - secteur Coventry City) : les billets standards de match vont généralement de 30 £ à 55 £ pour les adultes, selon la catégorie de siège et la tribune, tandis que les tarifs réduits (juniors, seniors, jeunes adultes) se situent généralement entre 15 £ et 35 £ .

Supporters visiteurs (secteur Newcastle United) : conformément aux règles de la Premier League, les billets standards en admission générale pour les visiteurs sont strictement plafonnés à un maximum de 30 £ pour les adultes.

Packages d’hospitalité le jour du match : les places exécutives et les formules d’hospitalité VIP commencent à environ 120 £ à 250 £+ par personne selon les options de restauration et l’accès aux salons.

2. Plateformes secondaires de billetterie

Comme la demande pour les matches de Premier League est élevée, les billets sur les plateformes secondaires de billetterie comme StubHub s’échangent à des prix de marché dynamiques dictés par l’offre :

Prix de départ : les annonces de revente commencent généralement autour de 230 £ à 250 £ pour des places standards dans le secteur domicile.

Prix moyens : les places centrales premium ou les sections à forte demande se situent fréquemment entre 300 £ et 600 £+ .

Coventry City vs Newcastle United en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Coventry City et Newcastle United

Coventry a remporté un match, n’a fait aucun nul et en a perdu trois lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Son unique victoire est intervenue contre Plymouth Argyle en Carabao Cup, tandis que ses trois sorties en Premier League se sont soldées par des défaites contre Arsenal (3-0), Hull City (0-1) et Manchester City (1-0). Sur ces cinq matches, les Sky Blues ont inscrit six buts et en ont encaissé cinq, même si leur bilan dans l’élite n’est que de deux buts marqués en trois rencontres de championnat.

Newcastle a remporté trois matches, fait deux nuls et n’en a perdu aucun lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été une victoire 0-1 à Millwall en Carabao Cup, et le club a fait match nul 2-2 à Bournemouth lors de sa précédente sortie en Premier League. Newcastle a marqué dix buts et en a encaissé sept sur cette série de cinq matches, avec deux victoires consécutives à l’extérieur contre Tottenham (0-2) et West Brom (3-2) qui soulignent sa production offensive.

Coventry City vs Newcastle United : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à février 2010 en Championship, lorsque Newcastle a gagné 4-1 à St James' Park. Sur les cinq confrontations directes répertoriées, Newcastle en a remporté quatre et Coventry une, avec 13 buts marqués pour Newcastle contre quatre pour Coventry. Les deux équipes ne se sont plus affrontées en Premier League depuis janvier 2001, lorsque Newcastle s’était imposé 3-1.