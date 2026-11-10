Coventry City reçoit Ipswich Town le mardi 1er Desember 2026 à la Coventry Building Society Arena.

Lors de leurs récentes confrontations, Ipswich Town a pris l’ascendant, s’imposant 3-0 à Portman Road et 2-0 à la Coventry Building Society Arena durant la saison 2025-2026 de Championship. Ipswich s’était également largement imposé lors de leur rencontre de FA Cup en février 2025, en battant Coventry 4-1 à l’extérieur.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Coventry City contre Ipswich Town, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand débute le match de Premier League entre Coventry City et Ipswich Town ?

Le match entre Coventry City et Ipswich Town se déroule à la Coventry Building Society Arena le mardi 1er Desember 2026.

Premier League - Journée 13 1 déc. 2026 - 15:00 Coventry Building Society Arena

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Coventry City et Ipswich Town ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Coventry City et Ipswich Town, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Les billets peuvent principalement être achetés directement sur le portail de billetterie officiel de Coventry City FC ou, pour les supporters visiteurs, sur le site officiel d’Ipswich Town, sous réserve des disponibilités, du statut d’adhérent au club et des points de fidélité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places grand public sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Coventry City et Ipswich Town ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Coventry City et Ipswich Town :

1. Canaux officiels des clubs

Zones standard et familiales : Les prix se situent généralement entre 30 £ et 55 £.

Les prix se situent généralement entre Zones premium : Les prix commencent généralement à 42 £ et peuvent dépasser 80 £ .

Les prix commencent généralement à et peuvent dépasser . Formules d’hospitalité haut de gamme : Les prix se situent généralement entre 120 £ et plus de 250 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets de revente les moins chers : Les prix commencent généralement autour de 95 £ à 130 £ .

Les prix commencent généralement autour de . Variations selon la tribune : Les prix vont de 110 £ à 160 £ , tandis que les places mieux situées dans la tribune Ouest ou les blocs centraux commencent souvent à partir de 210 £ à plus de 280 £ .

Les prix vont de , tandis que les places mieux situées dans la tribune Ouest ou les blocs centraux commencent souvent à partir de . Revente de places très demandées ou premium : Les prix commencent généralement autour de plus de 400 £ pour les blocs premium.

Coventry City contre Ipswich Town en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Coventry City et d’Ipswich Town

Coventry a remporté deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, en a perdu trois et n’a fait aucun match nul, inscrivant neuf buts et en encaissant huit. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-0 à domicile contre Fulham en Premier League, une deuxième défaite consécutive en championnat après le revers 3-1 face à Tottenham. Plus tôt dans cette série, Coventry avait battu Newcastle United 4-1 en Premier League, ce qui reste son résultat le plus marquant sur cette période. Le club a encaissé au moins un but lors de chacun de ces cinq matches.

Ipswich a remporté un de ses cinq derniers matches, fait un match nul et subi trois défaites. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un nul 1-1 sur le terrain de Nottingham Forest. Cette série comprend également une défaite 3-2 contre Manchester City et une victoire 2-1 face à Fulham. Sur ces cinq matches, Ipswich a marqué sept buts et en a encaissé neuf. La victoire contre Fulham constitue sa prestation la plus aboutie de cette série.

Coventry City contre Ipswich Town : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux clubs a eu lieu en Championship le 29 décembre 2025, lorsque Ipswich Town a battu Coventry City 2-0 à la Coventry Building Society Arena. Sur leurs cinq dernières confrontations, Ipswich affiche le meilleur bilan avec quatre victoires, contre une pour Coventry. Durant cette période, Ipswich a inscrit 11 buts et en a encaissé quatre, avec notamment une victoire 4-1 en FA Cup et un succès 3-0 en Championship à Portman Road en décembre 2025.