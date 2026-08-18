Coventry a dû se rendre à Londres pour affronter le champion de Premier League, Arsenal, lors de son match d'ouverture de la saison. Heureusement pour les Sky Blues, leur premier match à domicile de la nouvelle campagne s'annonce bien plus abordable, puisqu'ils se mesurent à un autre promu, Hull City, à la Coventry Building Society Arena le samedi 29 août.

L'équipe de Frank Lampard, championne de Championship, a terminé la saison en boulet de canon, en battant ses trois derniers adversaires et en leur inscrivant douze buts, pour décrocher le titre avec 11 points d'avance. Sa forme à domicile a toutefois été très impressionnante tout au long de la saison, avec seulement deux défaites devant les fidèles de Coventry, toutes deux face à des équipes du top 4.

Coventry fera-t-il la loi à domicile cette fois encore ? Vous pouvez le découvrir en personne en réservant vos billets. GOAL vous dit tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Coventry City contre Hull City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Coventry City et Hull City ?

Coventry City contre Hull City est programmé à 15 h 00 BST le samedi 29 août, à la Coventry Building Society Arena de Coventry.

Premier League - Journée 2 29 août 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Comment acheter des billets pour Coventry City contre Hull City en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l'unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d'une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou rétrocèdent au club les matches qu'ils n'utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d'attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s'inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n'ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Coventry City contre Hull City ?

Le prix d'un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l'emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d'âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories, entre adultes, juniors (généralement moins de 18 ou 21 ans), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d'âge diffèrent d'une équipe à l'autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige face à des rivaux du top 6 ou des derbies relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales sur les côtés du terrain et celles des niveaux inférieurs sont vendues à des tarifs premium, tandis que les places situées derrière les buts dans les étages supérieurs offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d'une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu'à la saison 2026/27, et l'a confirmé au moins jusqu'en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité. Ils n'arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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