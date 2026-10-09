Coventry City reçoit Fulham le samedi 24 octobre 2026 au Coventry Building Society Arena, à Coventry.

Entraîné par Frank Lampard, Coventry City abordait cette journée de championnat avec l’objectif d’améliorer son organisation défensive en ce début de saison, ainsi que sa forme générale. De son côté, l’équipe de Fulham dirigée par Marco Silva se déplaçait à Coventry avec l’ambition de prendre de précieux points à l’extérieur afin de lancer sa dynamique dans la campagne de championnat.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Coventry City contre Fulham, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Coventry City contre Fulham en Premier League ?

Premier League - Journée 8 24 oct. 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Comment acheter des billets pour Coventry City contre Fulham en Premier League ?

Pour acheter des billets pour la rencontre de Premier League Coventry City contre Fulham au Coventry Building Society Arena, plusieurs options s’offrent à vous selon les disponibilités et votre statut d’adhésion :

1. Canaux officiels principaux

Billetterie officielle de Coventry City (vente principale à domicile) — Les supporters locaux peuvent acheter directement via le portail officiel de billetterie de Coventry City, avec une priorité accordée selon les niveaux d’adhésion au club, les abonnés et la vente générale.

Quota officiel visiteurs de Fulham — Les supporters en déplacement doivent acheter leurs billets via le site officiel de Fulham FC ou sa billetterie, ce qui nécessite une adhésion valide au club et des points de fidélité pour les matches de Premier League à l’extérieur.

2. Plateformes de billetterie secondaires

Des plateformes de revente de billets telles que StubHub proposent souvent des places mises en vente par des revendeurs si les billets officiels sont épuisés, même si les prix peuvent varier par rapport à leur valeur faciale.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Coventry City contre Fulham ?

Les prix des billets de Premier League pour Coventry City contre Fulham au Coventry Building Society Arena varient selon la catégorie et le canal de vente :

1. Billets officiels du club (valeur faciale)

Billets standard adultes : Comptez entre 35 £ et 55 £ pour des billets à l’unité, selon la zone de placement et la catégorisation du match.

Tarifs réduits (seniors et jeunes adultes) : Ils se situent généralement entre 25 £ et 40 £ .

Juniors (moins de 18 ans / moins de 14 ans) : Les billets standard pour un match coûtent généralement entre 15 £ et 25 £ (jusqu’à 10 £ à 15 £ dans les zones Famille désignées).

Quota de supporters visiteurs : Les règles de la Premier League plafonnent les billets adultes visiteurs à 30 £ pour les supporters de Fulham en déplacement.

2. Marchés secondaires de billets

Comme les billets standard pour les affiches très demandées face à des adversaires de premier plan sont généralement épuisés pendant la phase de vente officielle réservée aux membres, les billets sur des plateformes secondaires telles queStubHubfluctuent en fonction de la demande du marché :

Places standard en revente : Les marchés secondaires de billets proposent actuellement des places en admission générale à partir d’environ 80 £ à 120 £ en raison de la forte demande.

Places premium et à visibilité privilégiée : Les places centrales en tribune basse ou les annonces de dernière minute se situent souvent entre 150 £ et 300 £+ .

Coventry City contre Fulham en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Coventry City et de Fulham

Coventry a enregistré une victoire, aucun match nul et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été une victoire 1-0 en Premier League contre Nottingham Forest, qui a mis fin à une série comprenant une défaite 5-0 contre Brighton et un revers 1-0 face à Hull City. Sur ces cinq rencontres, Coventry a marqué deux buts et en a encaissé dix, ce qui reflète la fragilité défensive qui a caractérisé son début de saison.

Les cinq dernières sorties de Fulham ont donné une victoire, deux nuls et deux défaites. Son match de championnat le plus récent s’est terminé sur un score de 1-1 contre Manchester United, tandis que Fulham a battu West Ham 3-2 en Carabao Cup. Un match nul 0-0 contre Liverpool constitue sa meilleure performance défensive sur cette série, même si les défaites contre Crystal Palace et Sunderland ont tempéré les attentes. Fulham a inscrit sept buts lors de ces cinq matches et en a concédé six.

Coventry City contre Fulham : bilan des confrontations récentes

L’historique des confrontations entre ces deux clubs dans les données fournies remonte à l’époque de la Championship. Le duel le plus récent a vu Coventry battre Fulham 4-1 à domicile en octobre 2021, tandis que Fulham a pris sa revanche en s’imposant 3-1 à Craven Cottage en avril 2022. Sur ces deux rencontres, Coventry a obtenu une victoire contre une pour Fulham, avec huit buts inscrits au total.