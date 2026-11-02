Comment obtenir des billets pour Coventry City contre Crystal Palace : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Coventry City reçoit Crystal Palace le samedi 21 novembre 2026 à la Coventry Building Society Arena.

Leur dernière rencontre officielle remonte au 6 mars 2012, en Championship, et s’était soldée par un match nul âprement disputé (1-1). Historiquement, les confrontations entre les deux clubs ont souvent été serrées, sans qu’aucun ne prenne nettement l’ascendant.

Voici tout ce que GOAL peut vous apprendre pour obtenir des billets pour Coventry City contre Crystal Palace, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand débute Coventry City contre Crystal Palace en Premier League ?

Le coup d’envoi de Coventry City contre Crystal Palace sera donné à la Coventry Building Society Arena le samedi 21 novembre 2026.

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Comment acheter des billets pour Coventry City contre Crystal Palace en Premier League ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Premier League entre Coventry City et Crystal Palace, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon que vous êtes ou non membre d’un club et selon la plateforme d’achat que vous préférez :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez consulter directement la billetterie officielle de Coventry City pour les places à domicile, ou le site officiel de Crystal Palace pour connaître les modalités de vente des places réservées aux supporters visiteurs. Lors des premières phases de vente prioritaire, l’achat par les canaux officiels nécessite généralement une adhésion au club ou un abonnement.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les quotas de la billetterie officielle sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Coventry City contre Crystal Palace en Premier League ?

Le prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Coventry City et Crystal Palace varie considérablement selon que vous les achetez auprès des clubs ou sur des plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Billets adultes classiques : Les tarifs débutent généralement autour de 100 £ pour les places en catégorie standard.

Les tarifs débutent généralement autour de pour les places en catégorie standard. Ventes prioritaires pour les membres et abonnés : Pour acheter des billets au prix initial lors des premières phases de vente, il faut généralement être membre actif d’un club ou appartenir à une catégorie de supporters éligible. Les tarifs varient selon l’âge, avec notamment des réductions pour les jeunes et les seniors.

Pour acheter des billets au prix initial lors des premières phases de vente, il faut généralement être membre actif d’un club ou appartenir à une catégorie de supporters éligible. Les tarifs varient selon l’âge, avec notamment des réductions pour les jeunes et les seniors. Formules d’hospitalité : Les formules VIP et d’hospitalité proposées directement par les clubs sont plus chères. Leurs prix augmentent selon les prestations de restauration le jour du match et les avantages liés à l’accès aux salons.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Prix d’entrée : Les premiers prix des places disponibles se situent autour de 157 £ à 219 £ pour des sièges en tribune haute ou offrant une vue standard.

Les premiers prix des places disponibles se situent autour de à pour des sièges en tribune haute ou offrant une vue standard. Places en tribune basse et au centre : Les billets de milieu de gamme coûtent entre 256 £ et 260 £ , selon la demande globale et la rareté des places disponibles.

Les billets de milieu de gamme coûtent entre et , selon la demande globale et la rareté des places disponibles. Places haut de gamme à la revente : Les prix des places haut de gamme dépassent souvent 1 000 £, selon la plateforme et l’emplacement exact du rang.

Coventry City contre Crystal Palace en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Coventry City et de Crystal Palace

Coventry a remporté deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu trois. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 4-1 contre Newcastle United en Premier League. L’équipe s’était également imposée 1-0 sur le terrain de Nottingham Forest un peu plus tôt dans cette série. Coventry City a marqué sept buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq rencontres. Ses deux récentes victoires suggèrent que l’équipe trouve son rythme.

Crystal Palace a remporté un match, fait un nul et subi trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent est une défaite 5-0 contre Brighton en Premier League, après un revers 3-2 face à Lyon en Ligue Europa. Avant cette série de défaites, Palace avait battu Nottingham Forest 3-1 en championnat, mais l’équipe a encaissé quinze buts sur ces cinq matches, signe d’une défense sous pression.

Coventry City contre Crystal Palace : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à mars 2012, lorsque Coventry City et Crystal Palace avaient fait match nul 1-1 en Championship. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Crystal Palace présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre deux pour Coventry. La plupart de ces rencontres se sont déroulées en Championship entre 2010 et 2012.