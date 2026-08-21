Après de récents déplacements consécutifs face à deux des équipes annoncées parmi les favorites pour le titre de Premier League, Arsenal et Manchester City, le Coventry City de Frank Lampard sera soulagé de retrouver son terrain dimanche 13 septembre, avec la réception de Brighton.

Après avoir remporté 6 de ses 8 derniers matches à domicile la saison passée, en inscrivant au moins 2 buts lors de chacune de ces victoires, le fidèle public des Sky Blues s’est habitué à des rencontres spectaculaires à la Coventry Building Society Arena et achètera de nouveau ses billets avec enthousiasme pour les matches à domicile. Ne manquez pas l’occasion et réservez vos places dès aujourd’hui.

Brighton ne sera évidemment pas facile à manœuvrer. Les Seagulls de Fabian Hürzeler se sont imposés lors de deux de leurs trois déplacements contre des équipes nouvellement promues la saison dernière et estimeront avoir leurs chances de repartir d’ici avec 3 points.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Coventry City contre Brighton & Hove Albion, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Premier League entre Coventry City et Brighton & Hove Albion ?

Coventry City affronte Brighton & Hove Albion à la Coventry Building Society Arena (Coventry) le dimanche 13 septembre, avec un coup d’envoi programmé à 14 heures BST.

Premier League - Journée 4 13 sept. 2026 - 09:00 Coventry Building Society Arena

Comment acheter des billets pour Coventry City vs Brighton & Hove Albion en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente à la sauvette et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Détenteurs d’abonnements de saison et de debentures : Les détenteurs actuels d’abonnements de saison conservent leur place ou remettent au club les matches qu’ils n’utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie plusieurs semaines avant le match pour participer au tirage.

Bourses officielles aux billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Coventry City vs Brighton & Hove Albion ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie considérablement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par niveaux entre les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles de l’anneau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges de l’anneau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club pour accéder aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux détenteurs d’abonnements de saison de tout premier rang disposant du maximum de points de fidélité, ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages pour les adhésions de base.

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