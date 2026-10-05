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Comment obtenir des billets pour Como vs Manchester United : prix de la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Côme affronte Manchester United en Ligue des champions. Voici comment réserver vos billets

Como affronte Manchester United le mercredi 21 octobre 2026 au Stadio G. Sinigaglia, à Côme.

Les deux clubs abordent cette rencontre après d'impressionnantes victoires lors de la 1re journée du premier tour de la compétition européenne. Le match marque la toute première confrontation officielle entre les deux clubs dans l'histoire des compétitions européennes.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Como-Manchester United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Como-Manchester United en Ligue des champions ?

Como-Manchester United débute au Stadio G. Sinigaglia, à Côme, le mercredi 21 octobre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 3
Stadio G. Sinigaglia

Comment acheter des billets pour Como-Manchester United en Ligue des champions ?

Plusieurs canaux principaux permettent d'obtenir des billets pour la rencontre de Ligue des champions de l'UEFA entre Como 1907 et Manchester United au Stadio Giuseppe Sinigaglia :

1. Billetterie officielle du club (Como 1907)

  • Ventes principales : Como 1907 vend directement les billets via son portail de billetterie officiel et des plateformes partenaires.

2. Quota officiel pour les supporters visiteurs (Manchester United)

  • Secteur visiteurs : Les billets visiteurs sont attribués directement par Manchester United.

Combien coûtent les billets pour Como-Manchester United en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour le match de Ligue des champions de l'UEFA entre Como 1907 et Manchester United varient considérablement en fonction du canal et du secteur :

1. Billets principaux au prix facial (Como 1907)

  • Secteurs domicile standard : Les billets au prix facial vendus directement par Como 1907 vont généralement de 40 € à 150 €, avec des tarifs plus bas dans la Curva derrière les buts, puis des prix plus élevés pour les places centrales en Tribuna.
  • Secteur visiteurs : L'UEFA impose un plafond de 70 € sur les prix officiels des billets pour les supporters visiteurs dans tous les matches de Ligue des champions de l'UEFA.

2. Marchés secondaires de billets

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes de revente secondaire comme Ticombo affichent des prix dans les fourchettes suivantes selon la demande et l'emplacement des sièges :

  • Admission générale : En raison de la forte demande et de la capacité limitée du stade (environ 13 600 places), les prix de revente sur le marché secondaire commencent actuellement autour de 680 € à 720 € pour des places d'entrée standard.
  • Prix moyen de revente : Le prix moyen parmi les annonces sur le marché secondaire se situe entre 1 100 € et 1 180 €.
  • Secteurs premium et à forte demande : Les places centrales en tribune latérale ou les emplacements premium sur les plateformes secondaires atteignent entre 1 500 € et 2 800 €+.

Como-Manchester United en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Como et de Manchester United

Como arrive en excellente forme, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Ses seuls points perdus sont intervenus lors d'un nul 1-1 à l'Udinese pendant le week-end d'ouverture de la saison de Serie A. Depuis, l'équipe a battu Naples 2-1 à l'extérieur, le Genoa 4-1 à l'extérieur, le RB Leipzig 4-1 en Ligue des champions, puis Parme 2-1, inscrivant 12 buts et n'en encaissant que quatre sur ces cinq rencontres.

Les cinq derniers matches de Manchester United ont été irréguliers. L'équipe de Carrick a obtenu une victoire 5-2 contre Ipswich en Premier League et un succès 4-0 contre Sabah FK en Ligue des champions, mais a ensuite fait match nul 2-2 contre Everton, perdu 0-1 contre Manchester City en championnat, puis subi une défaite 2-3 contre Brighton en Carabao Cup. United a marqué 13 buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches.

COM

COM - Forme

NAP
V1-2
GEN
V1-4
RBL
V4-1
PAR
V2-1
FRC
D2-0
But marqué (encaissé)
12/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
MUN

MUN - Forme

EVE
N2-2
SAB
V4-0
MCI
D0-1
BHA
D2-3
FUL
N1-1
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Como-Manchester United : historique récent des confrontations directes

Aucune donnée de confrontation directe n'est disponible pour ces deux clubs dans les archives fournies. Cette affiche représente une rencontre entre des équipes issues de championnats et de traditions footballistiques différents, la montée de Como sur la scène européenne en faisant un rendez-vous notable.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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