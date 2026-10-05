Como affronte Manchester United le mercredi 21 octobre 2026 au Stadio G. Sinigaglia, à Côme.

Les deux clubs abordent cette rencontre après d'impressionnantes victoires lors de la 1re journée du premier tour de la compétition européenne. Le match marque la toute première confrontation officielle entre les deux clubs dans l'histoire des compétitions européennes.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Como-Manchester United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Como-Manchester United en Ligue des champions ?

Como-Manchester United débute au Stadio G. Sinigaglia, à Côme, le mercredi 21 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

Comment acheter des billets pour Como-Manchester United en Ligue des champions ?

Plusieurs canaux principaux permettent d'obtenir des billets pour la rencontre de Ligue des champions de l'UEFA entre Como 1907 et Manchester United au Stadio Giuseppe Sinigaglia :

1. Billetterie officielle du club (Como 1907)

Ventes principales : Como 1907 vend directement les billets via son portail de billetterie officiel et des plateformes partenaires.

2. Quota officiel pour les supporters visiteurs (Manchester United)

Secteur visiteurs : Les billets visiteurs sont attribués directement par Manchester United.

Combien coûtent les billets pour Como-Manchester United en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour le match de Ligue des champions de l'UEFA entre Como 1907 et Manchester United varient considérablement en fonction du canal et du secteur :

1. Billets principaux au prix facial (Como 1907)

Secteurs domicile standard : Les billets au prix facial vendus directement par Como 1907 vont généralement de 40 € à 150 € , avec des tarifs plus bas dans la Curva derrière les buts, puis des prix plus élevés pour les places centrales en Tribuna .

Secteur visiteurs : L'UEFA impose un plafond de 70 € sur les prix officiels des billets pour les supporters visiteurs dans tous les matches de Ligue des champions de l'UEFA.

2. Marchés secondaires de billets

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes de revente secondaire comme Ticombo affichent des prix dans les fourchettes suivantes selon la demande et l'emplacement des sièges :

Admission générale : En raison de la forte demande et de la capacité limitée du stade (environ 13 600 places), les prix de revente sur le marché secondaire commencent actuellement autour de 680 € à 720 € pour des places d'entrée standard.

Prix moyen de revente : Le prix moyen parmi les annonces sur le marché secondaire se situe entre 1 100 € et 1 180 € .

Secteurs premium et à forte demande : Les places centrales en tribune latérale ou les emplacements premium sur les plateformes secondaires atteignent entre 1 500 € et 2 800 €+ .

Como-Manchester United en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Como et de Manchester United

Como arrive en excellente forme, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Ses seuls points perdus sont intervenus lors d'un nul 1-1 à l'Udinese pendant le week-end d'ouverture de la saison de Serie A. Depuis, l'équipe a battu Naples 2-1 à l'extérieur, le Genoa 4-1 à l'extérieur, le RB Leipzig 4-1 en Ligue des champions, puis Parme 2-1, inscrivant 12 buts et n'en encaissant que quatre sur ces cinq rencontres.

Les cinq derniers matches de Manchester United ont été irréguliers. L'équipe de Carrick a obtenu une victoire 5-2 contre Ipswich en Premier League et un succès 4-0 contre Sabah FK en Ligue des champions, mais a ensuite fait match nul 2-2 contre Everton, perdu 0-1 contre Manchester City en championnat, puis subi une défaite 2-3 contre Brighton en Carabao Cup. United a marqué 13 buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches.

Como-Manchester United : historique récent des confrontations directes

Aucune donnée de confrontation directe n'est disponible pour ces deux clubs dans les archives fournies. Cette affiche représente une rencontre entre des équipes issues de championnats et de traditions footballistiques différents, la montée de Como sur la scène européenne en faisant un rendez-vous notable.