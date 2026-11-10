Comment obtenir des billets pour Como-Cremonese : prix pour la Coupe d’Italie, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Como reçoit Cremonese le mercredi 2 décembre 2026 au Stadio Giuseppe Sinigaglia, à Côme.

Como et Cremonese ont une histoire commune dans les principales divisions italiennes. Leur dernière confrontation remonte au 24 mai 2026, en Serie A, lorsque Como s’est largement imposé 4-1 à l’extérieur. Plus tôt dans la saison, en septembre 2025, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 sur le terrain de Como.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Como-Cremonese, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Coupe d’Italie entre Como et Cremonese ?

Le coup d’envoi de Como-Cremonese sera donné le mercredi 2 décembre 2026 au Stadio Giuseppe Sinigaglia, à Côme.

Comment acheter des billets pour Como-Cremonese en Coupe d’Italie ?

Pour acheter des billets pour le match de Coupe d’Italie entre Como et Cremonese, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : les billets peuvent être achetés directement sur le portail de billetterie officiel de Como 1907 (tickets point comofootball point com). La vente se déroule généralement en plusieurs phases, avec une période de priorité pour les abonnés avant l’ouverture au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Coupe d’Italie lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Como-Cremonese en Coupe d’Italie ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Coupe d’Italie entre Como et Cremonese :

1. Canaux officiels du club

Curva Como / Curva Est (virages des supporters locaux et visiteurs) : généralement entre 25 € et 40 € .

généralement entre et . Distinti (tribune latérale non couverte) : généralement autour de 45 à 65 € .

généralement autour de . Tribuna Coperta (tribune principale couverte) : généralement de 70 à 130 € .

généralement de . Formules d’hospitalité : à partir d’environ 250 à plus de 400 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Revente en virage et dans les autres catégories : prix de départ autour de 215 à 235 € .

prix de départ autour de . Revente en Distinti : prix moyens entre 235 € et 250 € .

prix moyens entre et . Revente en Tribuna Centrale : prix à partir de 275 à plus de 300 €.

Como-Cremonese en Coupe d’Italie : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Como et Cremonese

Como est dans une forme exceptionnelle, avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches, en Serie A et en Ligue des champions. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 à domicile contre Venezia en Serie A, après un succès 3-1 à l’extérieur face au Torino. Cette série comprend également une victoire 4-1 contre Manchester United en Ligue des champions et un succès 2-0 face à Sassuolo en Serie A. Sur ces cinq matches, Como a marqué 11 buts et n’en a encaissé que cinq, avec cinq matches sans encaisser de but au début et à la fin de cette série.

Cremonese compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres de Serie B. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Benevento, après un succès 2-0 sur le terrain de Mantova. Avant ces deux victoires consécutives, Cremonese s’était incliné face à Juve Stabia et Pisa, encaissant quatre buts lors de ces deux matches. Au total, sur ces cinq rencontres, le club a marqué cinq buts et en a encaissé quatre.

Como-Cremonese : les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu le 24 mai 2026 en Serie A : Cremonese recevait Como et s’est incliné 1-4. Auparavant, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 sur le terrain de Como en Serie A, en septembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Como compte trois victoires contre deux pour Cremonese, avec un total de 11 buts marqués par Como et huit par Cremonese.