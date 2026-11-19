Côme reçoit Bologne le samedi 12 Desember 2026 au Stadio Giuseppe Sinigaglia, à Côme.

Lors de leur première confrontation de l’ère moderne en Serie A, en septembre 2024 au Stadio Giuseppe Sinigaglia, les deux équipes avaient fait match nul au terme d’une rencontre animée (2-2). Leur duel le plus récent, en janvier 2026, avait réservé un dénouement tardif : le milieu de Côme Martin Baturina avait marqué dans le temps additionnel pour arracher le nul (1-1).

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Côme-Bologne, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Côme-Bologne en Serie A ?

Le coup d’envoi de Côme-Bologne sera donné le samedi 12 Desember 2026 au Stadio Giuseppe Sinigaglia, à Côme.

Serie A - Journée 15 12 déc. 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

Comment acheter des billets pour Côme-Bologne en Serie A ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le match de Serie A entre Côme et Bologne :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen le plus direct et le plus sûr consiste à acheter des billets au prix initial sur la plateforme de billetterie officielle de Côme. La vente se déroule généralement par étapes : les membres du club ou les abonnés bénéficient d’abord d’un accès prioritaire, avant l’ouverture au grand public une semaine ou moins avant le coup d’envoi.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places à tarif standard sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Serie A lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Côme-Bologne en Serie A ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Serie A entre Côme et Bologne :

1. Canaux officiels du club

Curva / places à tarif standard (derrière les buts) : Les prix commencent généralement autour de 35 à 45 € .

Les prix commencent généralement autour de . Distinti (tribunes latérales) : Les prix se situent généralement entre 50 et 90 € .

Les prix se situent généralement entre . Tribuna / tribunes centrales couvertes : Les prix se situent habituellement entre 100 et plus de 150 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui dépendent de la demande :

Revente de places standard / en tribune haute : Les prix commencent généralement autour de 49 à 95 € .

Les prix commencent généralement autour de . Revente de places en Distinti : Les prix se situent généralement entre 100 et 190 € .

Les prix se situent généralement entre . Revente de places en Tribuna / premium : Les prix vont de 200 à plus de 270 €.

Côme-Bologne en Serie A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Côme et de Bologne

Côme a remporté quatre de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, et en a perdu un. Son résultat le plus récent est une défaite 2-0 contre l’Inter en Serie A, qui a mis fin à une belle série comprenant une victoire 9-1 face à Lens en Ligue des champions. Sur ces cinq matchs, Côme a marqué 15 buts et en a encaissé trois, dont deux lors de la défaite contre l’Inter. Le succès contre Lens reste sa performance la plus éclatante de cette période.

Bologne a également remporté quatre de ses cinq derniers matchs. Sa seule défaite a été concédée face à l’Inter, qui l’a battu 3-1 en Serie A en octobre. Son match le plus récent s’est soldé par une victoire 2-1 contre Parme. Sur cette série de cinq rencontres, Bologne a marqué 10 buts et en a encaissé sept. Sa victoire 4-2 sur le terrain de l’AC Milan figure parmi ses résultats marquants.

Côme-Bologne : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu le 10 janvier 2026 : Côme et Bologne ont fait match nul 1-1 au Stadio Giuseppe Sinigaglia, en Serie A. Auparavant, Bologne s’était imposé 1-0 à domicile en août 2025, puis 2-0 à domicile en février 2025. Sur les cinq dernières confrontations figurant dans les données, Bologne présente le meilleur bilan. Le résultat le plus marquant de Côme est une victoire 5-1 à domicile en mars 2003.