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Comment obtenir des billets pour Club Bruges - Lens : prix de la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Club Bruges affronte Lens en Ligue des champions. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Le Club Bruges affronte Lens le mercredi 21 octobre 2026 au Jan Breydel Stadion de Bruges.

Les champions de Belgique se sont qualifiés directement après avoir décroché leur 20e titre de champion la saison dernière. De son côté, Lens a obtenu sa place dans l’élite des compétitions européennes de clubs après une solide campagne conclue à la deuxième place en Ligue 1.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Club Bruges-Lens, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Club Bruges-Lens en Ligue des champions ?

Club Bruges-Lens débutera au Jan Breydel Stadion de Bruges le mercredi 21 octobre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 3
Jan Breydel Stadion

Comment acheter des billets pour Club Bruges-Lens en Ligue des champions ?

Les options pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Club Bruges et RC Lens au Jan Breydel Stadium comprennent :

1. Billetterie officielle du Club Bruges

  • Directement via le portail officiel de billetterie du Club Bruges. Un accès prioritaire est d’abord accordé aux abonnés du Club Bruges et aux membres payants du club. Les billets restants sont ensuite mis en vente pour le grand public, même si les affiches de Ligue des champions à forte demande sont souvent épuisées dès les phases réservées aux membres.

Combien coûtent les billets pour Club Bruges-Lens en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour la rencontre de Ligue des champions Club Bruges-RC Lens varient selon que vous achetez directement via les canaux officiels ou via des plateformes secondaires de billetterie :

1. Prix officiels au tarif normal (vente directe du club)

  • Billets standard adultes : Les billets au tarif normal pour les matches à domicile de Ligue des champions au Jan Breydel Stadium commencent généralement autour de 45 € à 60 € pour des places standards en tribune.
  • Catégorie 1 / sièges premium : Les places en tribune latérale centrale se situent entre 80 € et 120 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub affichent des prix dans les fourchettes suivantes selon la demande et l’emplacement des sièges :

  • Annonces d’entrée de gamme : Sur les plateformes secondaires, les prix de départ commencent généralement autour de 120 € à 140 € par place.
  • Prix moyen de revente : Selon la catégorie de siège et la demande à l’approche du match, les billets standards sur les plateformes secondaires s’élèvent en moyenne à environ 190 € à 390 €, les catégories premium étant plus élevées.

Club Bruges-Lens en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Club Bruges et de Lens

Le Club Bruges a remporté trois matches, en a perdu deux et n’en a fait aucun nul lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 contre le Royal Antwerp en First Division A le 13 septembre, et il a également décroché un succès 1-0 à l’extérieur à Lommel plus tôt dans cette série. Ses deux défaites sont survenues contre Gand en championnat et Aston Villa en Ligue des champions, avec un revers 3-2 face à Villa. Sur ces cinq matches, Bruges a marqué sept buts et en a encaissé six.

Lens a remporté un match, fait un nul et perdu trois de ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent est une défaite 2-1 contre Monaco en Ligue 1 le 18 septembre, après un nul 2-2 au Mans et sa victoire 3-2 contre le Slavia Prague en Ligue des champions. Ses trois défaites sur la période soulignent une certaine irrégularité en championnat, même si l’équipe a marqué huit buts sur ces cinq matches tout en en concédant sept.

CLB

CLB - Forme

GNT
D2-1
LOM
V0-1
AVL
D2-3
ANT
V3-1
GNK
V3-0
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RCL

RCL - Forme

STR
D2-1
FCL
D0-1
SLP
V2-3
LEM
N2-2
ASM
D2-1
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Club Bruges-Lens : confrontations récentes

Aucune donnée de confrontation directe entre le Club Bruges et Lens n’a été fournie pour cette rencontre. D’autres informations sur l’historique ne sont pas disponibles pour le moment.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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