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Comment obtenir des billets pour Chelsea vs Hull City : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

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Vous pouviez réserver des billets à Stamford Bridge pour le prochain match de Premier League de Chelsea contre Hull City

Avec toute une série de nouvelles recrues à plusieurs millions de livres appelées à fouler la pelouse de Stamford Bridge cette saison, les supporters de Chelsea vont se ruer pour tenter d’obtenir des billets pour les rencontres de Premier League à domicile cette saison.

Chelsea aura la responsabilité de produire des performances plus abouties à domicile sous la direction de Xavi Alonso, et les fidèles des Blues attendront un résultat positif face à Hull City le samedi 12 septembre.

Chelsea a marqué à foison pendant la pré-saison, avec notamment Joao Pedro, Liam Delap et la recrue record Morgan Rogers, qui ont tous trouvé le chemin des filets. Peuvent-ils entretenir leur élan ?

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Chelsea-Hull City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League Chelsea-Hull City ?

Chelsea-Hull City se joue à Stamford Bridge (Londres) le samedi 12 septembre, avec un coup d’envoi programmé à 15 h BST.

crest
Premier League - Journée 4
Stamford Bridge

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Comment acheter des billets de Premier League pour Chelsea-Hull City

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets pour un match individuel aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

  • Détenteurs d’abonnements de saison et de debentures : Les détenteurs actuels d’un abonnement conservent leur siège ou remettent les matches qu’ils n’utiliseront pas à la disposition du club.
  • Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires réservés aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.
  • Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.
  • Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Chelsea-Hull City ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

  • Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.
  • Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres en différentes catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige face aux rivaux du top 6 ou les derbies relèvent de la catégorie A, avec les prix en valeur faciale les plus élevés.
  • Emplacement du siège : Les places centrales le long des côtés du terrain et celles du niveau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges des étages supérieurs derrière les buts offrent des options plus abordables.
  • Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à la valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club pour participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux détenteurs d’abonnements de saison de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité, et n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

Forme

CHE

CHE - Forme

FUL
V2-3
LUT
V2-0
BHA
V4-3
ARS
D2-1
LEE
V6-3
But marqué (encaissé)
16/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
HUL

HUL - Forme

MUN
V2-0
STK
V1-1
COV
V0-1
AVL
N0-0
SUN
D1-0
But marqué (encaissé)
4/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
0/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Historique récent des confrontations directes

Face à face

ChelseaNulHull
5
0
0
FA Cup
Hull badge
Hull
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
FDM
FA Cup
Hull badge
Hull
HUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FDM
FA Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Hull badge
Hull
HUL
0
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Hull badge
Hull
HUL
0
FDM
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FDM
14Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Actualités des équipes et effectifs

Chelsea vs Hull compositions

4-2-3-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formation
Hull crest
Hull
HUL
3-4-3
E. MartinezE. MartinezM. GustoM. GustoJ. HatoJ. HatoL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaM. RogersM. RogersR. JamesR. JamesR. LaviaR. LaviaC. PalmerC. PalmerP. NetoP. NetoJ. PedroJ. PedroK. TzolakisK. TzolakisS. AjayiS. AjayiN. MendyN. MendyJ. EganJ. EganL. CoyleL. CoyleM. CrooksM. CrooksR. GilesR. GilesR. SlaterR. Slaterteam-logoE. StroudM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnie
Hull crest
Hull
HUL
4-2-3-1
Chelsea

Onze de départ

Hull

Remplaçants

Entraineur

  • X. Alonso
  • S. Jakirovic
Chelsea

Blessures et suspensions

Hull

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
N
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
N
N
N
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
N
V
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
N
N
N
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
N
N
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
N
V
N
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
N
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
N
D
N
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
N
N
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
N
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
N
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
N
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
N
N
N
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
N
N
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
N
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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