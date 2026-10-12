Chelsea reçoit Tottenham Hotspur le samedi 24 octobre 2026 à Stamford Bridge, à Londres.

Chelsea affiche un solide bilan récent face à Tottenham en championnat, avec trois victoires consécutives en Premier League. Tottenham n’a plus gagné de match officiel à Stamford Bridge depuis 2018, prolongeant ainsi une série difficile à l’extérieur dans l’ouest de Londres.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Chelsea contre Tottenham Hotspur, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand sera donné le coup d’envoi de Chelsea contre Tottenham Hotspur en Premier League ?

Comment acheter des billets pour Chelsea contre Tottenham Hotspur en Premier League ?

Les possibilités d’achat de billets pour le match de Premier League entre Chelsea et Tottenham Hotspur dépendent de votre statut de membre du club ou de supporter de l’équipe visiteuse :

1. Canaux officiels du club

Tirage au sort officiel de Chelsea (membres) : Les billets standard dans les tribunes réservées aux supporters de Chelsea à Stamford Bridge sont attribués par tirage au sort, après dépôt d’une candidature en ligne sur la billetterie officielle du club. Pour participer pendant la période prévue pour ce match, vous devez disposer d’une adhésion à Chelsea en cours de validité et effectuer une vérification d’identité unique.

Bourse officielle aux billets de Chelsea : Si vous n’avez pas obtenu de billet lors du tirage au sort initial, les détenteurs d’un abonnement officiel peuvent revendre leur place à sa valeur nominale à d’autres membres éligibles, jusqu’à 3 heures avant le coup d’envoi, sur la bourse aux billets en ligne de Chelsea.

2. Plateformes de revente de billets

Des plateformes de revente de billets comme StubHub proposent souvent des places mises en vente par des revendeurs lorsque les billets officiels sont épuisés, même si les prix peuvent différer de leur valeur nominale.

Combien coûtent les billets pour Chelsea contre Tottenham Hotspur en championnat ?

Le prix des billets pour le match de Premier League entre Chelsea et Tottenham Hotspur dépend du mode d’achat, du statut de membre et de l’emplacement de la place :

1. Canaux officiels du club

Billets officiels à leur valeur nominale (tirage au sort réservé aux membres) : Pour ce derby londonien très attendu, classé en catégorie A, les billets officiels pour adultes à Stamford Bridge coûtent environ de 32 à 83 £ , selon la tribune et la catégorie de la place (avec des tarifs réduits pour les moins de 20 ans, les moins de 23 ans et les plus de 66 ans, allant de 29 à 64 £ ).

Bourse officielle aux billets : Les détenteurs d’un abonnement qui revendent leur place à des membres la proposent à sa valeur nominale habituelle, généralement entre 50 et 85 £ .

2. Plateformes de revente de billets

Les billets standard pour les rencontres très demandées face à des adversaires de premier plan sont généralement épuisés lors de la vente officielle aux membres. Sur les plateformes de revente commeStubHub, les prix pour ce match commencent aux alentours de 110 à 200 £ pour des places ordinaires dans les tribunes supérieures et peuvent atteindre 500 à plus de 600 £ pour des places de choix, au centre des tribunes latérales.

Chelsea contre Tottenham Hotspur en Premier League : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Chelsea et de Tottenham Hotspur

Chelsea a remporté deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un nul et deux défaites. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 3-0 à domicile contre Brentford en Premier League, après un match nul 2-2 face à Hull City. Sa meilleure prestation sur cette période a été une victoire 6-3 contre Leeds United en Carabao Cup. Sur ces cinq matches, Chelsea a inscrit 14 buts et en a encaissé 11, signe d’une équipe efficace en attaque mais irrégulière en défense.

Tottenham a perdu trois de ses cinq derniers matches et fait deux nuls. Son dernier résultat est une défaite 3-2 contre Aston Villa en Premier League, dans une série qui comprend également un revers 3-1 face à Liverpool en Carabao Cup. Tottenham n’a pas marqué lors de deux de ces cinq rencontres et n’a inscrit qu’un seul but en trois matches de championnat sur cette période, sans remporter aucun d’entre eux.

Chelsea contre Tottenham Hotspur : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs s’est achevée sur une victoire 2-1 de Chelsea à Stamford Bridge en Premier League, en mai 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, Chelsea s’est imposé trois fois contre une victoire pour Tottenham, avec un match nul. Le seul succès de Tottenham dans cette série a été obtenu lors d’un match amical de préparation en août 2026. En match officiel, Chelsea n’a plus perdu contre Tottenham depuis une défaite 4-3 à domicile en décembre 2024 et a depuis remporté trois confrontations consécutives en Premier League.