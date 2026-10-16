Comment obtenir des billets pour Chelsea-Manchester United : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Chelsea reçoit Manchester United le samedi 31 octobre 2026 à Stamford Bridge, à Londres.

Lors de leur dernière rencontre de Premier League à Stamford Bridge, en avril 2026, Manchester United s’est imposé de justesse 1-0 grâce à un but de Matheus Cunha en première période. Les supporters du monde entier peuvent suivre les préparatifs du match, la distribution des billets et les commentaires en direct le jour de la rencontre, alors que deux des rivaux les plus historiques du championnat s’affrontent à Londres.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Chelsea contre Manchester United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand est donné le coup d’envoi de Chelsea contre Manchester United en Premier League ?

Le match entre Chelsea et Manchester United se déroule à Stamford Bridge, à Londres, le samedi 31 octobre 2026.

Comment acheter des billets pour Chelsea contre Manchester United en Premier League ?

Plusieurs options permettent d’acheter des billets pour le match de Premier League entre Chelsea et Manchester United à Stamford Bridge, selon que l’on passe par une adhésion officielle, une formule d’hospitalité ou une plateforme de revente :

1. Canaux officiels du club

Tirage au sort officiel du club : Pour acheter directement auprès de Chelsea des billets à leur prix initial, les supporters doivent généralement disposer d’une adhésion payante officielle au club, comme True Blue. Pour les matches très demandés, le club ouvre une période de candidature avec tirage au sort plutôt qu’une file d’attente en ligne : les membres s’inscrivent pendant une période définie, puis les acheteurs retenus sont désignés au hasard.

Formules d’hospitalité officielles : Pour obtenir une place garantie sans dépendre du tirage au sort, des formules d’hospitalité et des offres haut de gamme officielles sont disponibles directement auprès de Chelsea ou de partenaires agréés. Elles comprennent généralement des places de catégorie supérieure ainsi qu’un accès à un salon, une offre de restauration ou des options d’hébergement.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les offres officielles du club sont entièrement épuisées, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents de la vente initiale sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Chelsea contre Manchester United en Premier League ?

Le prix des billets pour le match de Premier League entre Chelsea et Manchester United varie selon la catégorie de places et le canal d’achat :

1. Canaux officiels du club

Tribune East, partie haute : 78 £ pour les membres adultes (83 £ en vente générale).

Tribune East, partie basse (sud) : 71 £ pour les membres adultes (76 £ en vente générale).

Tribune West, partie basse : 78 £ pour les membres adultes (83 £ en vente générale).

Tribune Matthew Harding, partie haute : 71 £ pour les membres adultes (76 £ en vente générale).

Tribune Matthew Harding, partie basse : 66 £ pour les membres adultes (71 £ en vente générale).

Tribune Shed, partie haute : 71 £ pour les membres adultes (76 £ en vente générale).

Tribune Shed, partie basse : 66 £ pour les membres adultes (71 £ en vente générale).

Vue obstruée (tribune East, partie haute / tribune Matthew Harding, partie basse) : de 27 à 52 £ pour les membres adultes, selon l’obstruction précise du champ de vision.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets officiels ont été vendus par les canaux du club, les plateformes de revente telles que StubHubproposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Tribunes derrière les buts, parties hautes et basses : Les prix à la revente commencent généralement autour de 265 £ et peuvent dépasser 300 £ , selon les disponibilités exactes et la demande.

Tribunes le long des lignes de touche, parties hautes et basses : Les places offrant une vue privilégiée le long des lignes de touche coûtent fréquemment de 310 £ à plus de 650 £ par billet sur les plateformes de revente.

Formules VIP et d’hospitalité : Les offres d’hospitalité VIP officielles ou vérifiées proposées sur les plateformes de revente commencent généralement autour de 380 £ et peuvent dépasser 500 £ et franchir la barre des 800 £ selon l’accès aux salons inclus.

Chelsea contre Manchester United en Premier League : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Chelsea et de Manchester United

Sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, Chelsea compte deux victoires, un nul et deux défaites. Sa dernière sortie en Premier League s’est soldée par une défaite 3-0 contre Brentford, après un nul 2-2 face à Hull City. Chelsea a inscrit six buts lors d’une victoire contre Leeds United en Carabao Cup, affichant ses intentions offensives, mais ses fragilités défensives sont récurrentes : l’équipe a encaissé 11 buts en cinq matches.

Manchester United compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre de Premier League s’est terminée sur un nul 1-1 à Fulham, après une défaite 1-0 contre Manchester City. Son unique victoire sur cette période a été obtenue en Ligue des champions, sur le score de 4-0 contre Sabah FK. Manchester United a marqué huit buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

Chelsea contre Manchester United : Bilan des dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est achevée par une victoire 1-0 de Manchester United à Stamford Bridge en avril 2026. Sur leurs cinq dernières rencontres en Premier League, Manchester United a gagné deux fois, Chelsea deux fois et un match s’est terminé par un nul. Ces cinq confrontations ont produit 15 buts au total, les deux équipes étant capables de marquer dans ce duel.