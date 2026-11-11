Chelsea reçoit Liverpool le samedi 5 Desember 2026 à Stamford Bridge, à Londres.

Leurs récentes confrontations en Premier League montrent à quel point cette affiche est devenue disputée, avec notamment une victoire 2-1 de Chelsea à Stamford Bridge et un match nul 1-1 à Anfield lors de la saison 2025–26. Les deux équipes se sont également affrontées récemment en EFL Cup, le 28 octobre 2026 : après un match nul 1-1 riche en rebondissements, Liverpool s’est qualifié aux tirs au but.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Chelsea-Liverpool, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Chelsea-Liverpool en Premier League ?

Chelsea-Liverpool se jouera à Stamford Bridge, à Londres, le samedi 5 Desember 2026.

Comment acheter des billets pour Chelsea-Liverpool en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Chelsea et Liverpool, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Acheter ses billets directement sur les sites officiels de billetterie réservés aux membres du Chelsea FC ou du Liverpool FC reste le moyen le plus sûr et le principal moyen d’obtenir des places au prix nominal pour un match à Stamford Bridge.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si toutes les places proposées par les clubs sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets en vente générale sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Chelsea-Liverpool en Premier League ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Chelsea et Liverpool :

1. Canaux officiels des clubs

Billets en vente générale : De 30 £ à 61 £ .

De à . Offres VIP officielles : À partir de 810 £ (TVA comprise) pour des espaces comme Westview, et jusqu’à 2 490 £ pour les offres VIP les plus haut de gamme.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets en vente générale : Les prix commencent généralement autour de 239 £, et se situent habituellement entre 323 £ et 709 £ ou plus.

Chelsea-Liverpool en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Chelsea et de Liverpool

Chelsea a remporté deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour deux défaites et un nul, avec 10 buts marqués et cinq encaissés. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-0 contre Manchester United en Premier League, le 31 octobre. Chelsea a également battu Everton 2-0 et Bournemouth 5-1 pendant cette période. La défaite 0-2 à domicile contre Tottenham le 24 octobre et le match nul face à Liverpool en Carabao Cup constituent toutefois les points bas de cette série.

Liverpool compte deux victoires, deux défaites et un nul sur ses cinq derniers matches, avec 10 buts marqués et sept encaissés. Son dernier résultat est une défaite 3-2 contre Fenerbahce en Ligue des champions, le 4 novembre. Liverpool s’est également incliné 0-1 face à Arsenal en Premier League le 1er novembre, même si ses victoires contre Brighton (2-0) et Villarreal (4-3) en Ligue des champions montrent sa capacité à obtenir des résultats dans différentes compétitions.

Chelsea-Liverpool : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Carabao Cup le 28 octobre 2026, lorsque Liverpool a reçu Chelsea à Anfield pour un match qui s’est terminé sur le score de 1-1. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées, Chelsea en a remporté deux, Liverpool deux, et une s’est achevée sur un nul. Chelsea a signé deux victoires consécutives à domicile, en octobre 2025 (2-1) et en mai 2025 (3-1), tandis que Liverpool s’était imposé 2-1 à Anfield en octobre 2024.