Comment obtenir des billets pour Chelsea-Leeds United : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Chelsea reçoit Leeds United le samedi 21 novembre 2026 à Stamford Bridge, à Londres.

Lors de leur dernière confrontation, le 9 septembre 2026, Chelsea s’est imposé 6-3 face à Leeds à Stamford Bridge, en Carabao Cup. Avant ce festival de buts, Chelsea avait également battu Leeds sur le score serré de 1-0 lors d’un match de FA Cup en avril 2026.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Chelsea contre Leeds United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Chelsea et Leeds United ?

Le coup d’envoi du match entre Chelsea et Leeds United sera donné à Stamford Bridge, à Londres, le samedi 21 novembre 2026.

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Chelsea et Leeds United ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Chelsea et Leeds United :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Acheter directement auprès du Chelsea F.C. sur son site officiel est la méthode la plus sûre et la plus fiable, même si cela nécessite généralement d’être membre du club et dépend de la disponibilité des places ainsi que des points de fidélité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Chelsea et Leeds United ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Premier League entre Chelsea et Leeds United, selon qu’ils sont proposés par les canaux officiels du club ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Billets standard pour les membres adultes : Les prix vont d’environ 27 £ à 78 £ selon la tribune et la catégorie.

Les prix vont d’environ selon la tribune et la catégorie. Billets à tarif réduit pour les membres et billets pour les jeunes membres : Ils bénéficient généralement d’une réduction : les billets pour les jeunes adultes, les seniors et les jeunes membres coûtent environ 14 £ à 59 £ selon l’emplacement des sièges.

Ils bénéficient généralement d’une réduction : les billets pour les jeunes adultes, les seniors et les jeunes membres coûtent environ selon l’emplacement des sièges. Supplément pour la vente au grand public : Les billets destinés au grand public, s’il en reste après les contingents réservés aux membres, coûtent environ 5 £ de plus que les billets pour les membres dans chaque catégorie de places.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente standard / places classiques : Les prix commencent autour de 129 £ pour les sections situées dans les gradins supérieurs, la moyenne des prix sur le marché étant plus élevée selon la demande.

Les prix commencent autour de pour les sections situées dans les gradins supérieurs, la moyenne des prix sur le marché étant plus élevée selon la demande. Offres VIP et prestations d’accueil : Les prix commencent aux alentours de 200 £ et augmentent selon l’accès aux salons et la disposition précise des places.

Chelsea contre Leeds United en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Chelsea et de Leeds United

Chelsea compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 2-0 sur le terrain d’Everton en Premier League. Chelsea a également inscrit cinq buts contre Bournemouth lors d’une prestation convaincante à domicile. La seule ombre au tableau sur cette période est une défaite 3-0 face à Brentford. Sur ces cinq matches, Chelsea a marqué 15 buts et en a encaissé neuf, des chiffres qui témoignent à la fois de son efficacité offensive et de ses failles défensives occasionnelles.

Leeds a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec six buts marqués et huit encaissés. Son dernier résultat est un nul 1-1 contre Manchester United à Elland Road, en Premier League. Sa victoire 4-1 contre Newcastle reste son résultat le plus marquant sur cette période, même si ses deux nuls consécutifs face à Crystal Palace et Manchester United montrent une tendance à laisser échapper des points lorsqu’une victoire est attendue.

Chelsea contre Leeds United : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux clubs a eu lieu en Carabao Cup le 9 septembre 2026, lorsque Chelsea a battu Leeds 6-3 à Stamford Bridge. Avant cela, Chelsea s’était imposé 1-0 lors d’un match de FA Cup en avril 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, Chelsea compte trois victoires, contre un nul et une victoire de Leeds, qui s’était imposé 3-1 à Elland Road en décembre 2025.