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Comment obtenir des billets pour Chelsea - Brighton & Hove Albion : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

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Ne manquez pas votre chance de voir Chelsea et ses recrues à prix d’or à l’œuvre à domicile pour la première fois cette saison

Les supporters de Chelsea se frottent les mains à l’idée de voir toute une série de nouveaux visages en action en Premier League pour la première fois à domicile, ainsi qu’un nouveau coach sur le banc. Ils auront une première occasion le dimanche 30 août, lorsque Chelsea recevra Brighton à Stamford Bridge. Vous pouvez vous joindre à l’enthousiasme général en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Le Chelsea de Xabi Alonso entrera sur la pelouse avec quelques nouvelles recrues de premier plan. Maxence Lacroix, Marco Palestra et Geovany Quenda ont tous signé pour plus de 50 millions de livres sterling, mais la recrue phare, bien sûr, a été Morgan Rogers, acheté à Aston Villa pour le montant colossal de 117 millions de livres sterling.

Chelsea va devoir être à son meilleur niveau, car Brighton arrivera en ville en pleine confiance après avoir réalisé le doublé contre Chelsea la saison dernière, avec une victoire 3-0 à domicile puis un succès 3-1 à Stamford Bridge.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Chelsea contre Brighton & Hove Albion, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu la rencontre de Premier League entre Chelsea et Brighton & Hove Albion ?

Le match Chelsea contre Brighton & Hove Albion doit débuter à 14 heures BST le dimanche 30 août, à Stamford Bridge, à Londres.

crest
Premier League - Journée 2
Stamford Bridge

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MILLENNIUM SUITESHOLLINS/UTBBONETTIDRAKESDIRECTORSHARRISCLARKEUTB/TAMBLINGWL7WL6WL5WL4WL3WL1WL8WL2WU7WU6WU5WU4WU3WU8WU2WU1OSSESEXEC CLUBCANALETTOSMANAGERSCHAMPIONSCANOVILLECAPTAINSELN6ELS4EU7EU5EU3EU1SL1SL2SL3SU1SU2SU3SL4SL5SL6SL7SL8SU4SU5SU6SU7SU8L16L15L14L13L12L11L10L09L08U17U16U15U14U13U12U11U10U09U08
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Comment acheter des billets pour Chelsea contre Brighton & Hove Albion en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

  • Abonnés de saison & obligations : Les abonnés de saison existants conservent leur siège ou remettent les matches qu’ils n’utiliseront pas au club.
  • Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente traditionnelles en ligne, selon le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.
  • Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.
  • Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Chelsea contre Brighton & Hove Albion ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

  • Catégories d’âge & tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.
  • Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.
  • Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur affichent des tarifs premium, tandis que les sièges en tribune supérieure derrière les buts offrent des options plus abordables.
  • Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club pour participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarifs et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 livres sterling pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec une confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 livres sterling, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés de saison de premier rang disposant du maximum de points de fidélité, ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort pour les adhésions de base.

Forme

CHE

CHE - Forme

MIL
V3-0
JDT
N3-3
RSO
V3-1
FUL
V2-3
LUT
V2-0
But marqué (encaissé)
14/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BHA

BHA - Forme

ROM
V3-0
BOL
V1-0
TRO
N0-0
AVL
V4-0
TRO
V4-0
But marqué (encaissé)
12/0
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
0/5

Historique récent des confrontations directes

Face à face

ChelseaNulBrighton
1
0
4
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Brighton badge
Brighton
BHA
3
FDM
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FDM
FA Cup
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FDM
6Buts marqués13
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Infos d’équipe & effectifs

Chelsea vs Brighton compositions

3-4-2-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formation
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
E. MartinezE. MartinezL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaM. LacroixM. LacroixJ. HatoJ. HatoC. PalmerC. PalmerR. LaviaR. LaviaM. RogersM. RogersP. NetoP. NetoM. GustoM. GustoJ. PedroJ. PedroB. VerbruggenB. VerbruggenL. VuskovicL. VuskovicM. WiefferM. WiefferL. DunkL. DunkF. KadiogluF. KadiogluP. GrossP. GrossD. GomezD. GomezM. De CuyperM. De CuyperM. YalcouyeM. YalcouyeO. BoscagliO. BoscagliC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
3-4-2-1
Chelsea

Onze de départ

Brighton

Remplaçants

Entraineur

  • X. Alonso
  • Fabian Hürzeler
Chelsea

Blessures et suspensions

Brighton

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
N
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
N
N
N
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
N
V
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
N
N
N
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
N
N
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
N
V
N
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
N
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
N
D
N
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
N
N
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
N
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
N
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
N
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
N
N
N
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
N
N
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
N
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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